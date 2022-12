Oscar 2023: confira os filmes que devem ser indicados na próxima edição

O ano ainda nem acabou, mas já estamos de olho na temporada de premiações de 2023. E claro, a cerimônia mais aguardada deste período é o Oscar. Anualmente, o evento entrega momentos surpreendentes (vide a polêmica com Will Smith em 2022) e possibilita que o grande público conheça obras fantásticas que provavelmente passariam despercebidas caso não fossem reconhecidas pela Academia.

E claro, no próximo ano, a história não deve ser diferente: ao que tudo indica, teremos a presença da fenomenal Michelle Yeoh nas categorias de atuação, além de longas de Steven Spielberg e Joseph Kosinski.

A seguir, você confere alguns dos filmes que definitivamente ganharão indicações no Oscar 2023:

Everything Everywhere All at Once

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, protagonizado de forma brilhante por Michelle Yeoh, é definitivamente o maior destaque desta temporada de premiações. Na trama, uma imigrante chinesa descobre que é a única capaz de salvar o universo de uma ameaça iminente. Para isso, ela precisa viajar entre realidades paralelas, a fim de impedir o fim catastrófico da existência.

O longa vem sendo extremamente aclamado desde o seu lançamento, conquistando indicações no Globo de Ouro e Critics Choice Awards, que são cerimônias tidas como ótimos termômetros para o Oscar.

Dirigido pela cineasta Charlotte Wells, responsável por curtas como Blue Christmas e Laps, Aftersun vem ganhando inúmeros circuitos de premiação cujos membros também votam no Oscar. Portanto, a indicação é praticamente uma certeza. A história gira em torno de Sophie, que após vivenciar frustrações com o pai, revive memórias de uma nostálgica e ensolarada viagem que fez com o parente.

The Fablemans

É quase impossível imaginar a (quase) autobiografia de Steven Spielberg, um dos maiores diretores de todos os tempos, ficando de fora do Oscar 2023. Na obra, o cineasta reimagina a sua infância e a conexão que sempre teve com a sétima arte. O elenco conta com Michelle Williams, Gabriel LaBelle e Paul Dano.

Top Gun: Maverick

Mais de 30 anos após o lançamento do primeiro longa, as expectativas para Top Gun: Maverick estavam nas alturas. Parece a receita perfeita para o desastre, né? Contudo, o diretor Joseph Kosinski (Oblivion) conseguiu driblar todas as adversidades e entregou um dos melhores filmes do ano. Protagonizada (obviamente) por Tom Cruise, a produção aposta em sequências de ação de tirar o fôlego, efeitos práticos (quase não há CGI na obra) e um score emocionante criado por Hans Zimmer.

The Whale

Há uma grande expectativa para que Brendan Fraser consiga dar a volta por cima em Hollywood após passar décadas sem boas oportunidades. E em The Whale, o astro de A Múmia vem recebendo uma enorme onda de aclamação por conta de sua atuação. Convenhamos: uma indicação ao Oscar marcaria o retorno perfeito para o ator.

Os Banshees de Inisherin

Martin McDonagh já venceu um Oscar de Melhor Curta-Metragem em 2006 por O Revólver de Seis Tiros, e, agora, o cineasta pode abocanhar mais uma estatueta com Os Banshees de Inisherin, drama estrelado por Colin Farrell e Brendan Gleeson. A trama gira em torno de dois grandes amigos que vivem um desconfortável impasse: um deles deseja terminar a amizade. Entretanto, a decisão acaba trazendo consequências inimagináveis para ambos.

Tár

É praticamente certo que Cate Blanchett conquiste o Oscar de Melhor Atriz com Tár. Descrita como uma experiência cinematográfica monumental, a obra (que é baseada em fatos) acompanha a ascensão e queda de uma musicista brilhante.

A Mulher Rei

E por último (mas não menos importante), é possível que A Mulher Rei conquiste espaço nas categorias de atuação. Sem sombra de dúvidas, Viola Davis entregou uma das interpretações mais inesquecíveis de sua carreira neste longa (também baseado em fatos reais) sobre uma tribo africana feminina que combate a invasão de colonizadores portugueses.