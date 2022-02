Lavanderias de apartamento: 16 ambientes com muitas dicas!

Muitas vezes, as lavanderias acabam ficando em segundo lugar nos projetos de reforma de apartamentos. Mas, a verdade é que ter uma lavanderia bem planejada vai facilitar, e muito, o seu dia a dia — principalmente, se for em um apartamento pequeno.

Por isso, preparamos uma seleção de ambientes, assinados por profissionais, que trazem boas ideias de aproveitamento de espaço, organização e uma boa dose de estilo. Confira a seguir!

1. Lavanderia no banheiro

Com apenas 58 m², este apartamento não tinha espaço para ter uma lavanderia. A única solução para otimizar os espaços foi levar uma lava e seca para o banheiro e o resultado ficou incrível! O projeto é assinado pela arquiteta Carina Dal Fabbro.

2. Aproveite a verticalidade

Assinada pela arquiteta Andrea Camillo, esta pequena lavanderia precisava de espaço de armazenamento. Então, a profissional aproveitou o pé-direito do ambiente para criar um armário estreito e comprido. Além disso, ela desenhou um espaço para cabideiros, o que facilita a vida na hora de secar a roupa.

3. Camuflada

Neste apartamento, também não havia um espaço dedicado à lavanderia. Então, a solução foi incorporá-la à cozinha integrada, mas com a possibilidade de escondê-la quando quiser. Então, a lava e seca e um pequeno tanque foram instalados dentro do armário, com portas articuladas. Que tal? Projeto do escritório Spaço Interior.

4. Texturas naturais

Assinada pelo escritório GG Arquitetura, esta lavanderia ganhou alguns detalhes de texturas naturais para ficar mis aconchegante, mas sem perder a praticidade. Repare no armário ripado que esconde o aquecedor e nas cestas de bambu e sisal que ajudam a organizar os utensílios.

5. Minimalista

O arquiteto Bruno Moraes criou uma lavanderia com linhas minimalistas para este apartamento. Os armários sem puxadores deixou o visual mais elegante e garantiu mais praticidade no espaço compacto.

6. Escondida na cozinha

Nesta marcenaria, assinada pelo escritório LL Arquitetura e Interiores, a lavanderia faz parte da cozinha. A máquina de lavar foi instalada em um armário com portas debaixo do forno e o tanque, ao lado, perto da janela. Repare que um pequeno painel ripado esconde o aquecedor.

7. Com espaço para os pets

Hoje em dia, muitos projetos de lavanderia já consideram um espaço para os cuidados com os pets. Neste projeto dos arquitetos Ricardo Melo e Rodrigo Passos foi assim. As caixinhas de transporte dos gatos ganharam um espaço exclusivo para elas debaixo da pia.

8. Tom vibrante

Continua após a publicidade

O azulejos do estilo subway tiles na cor amarela trouxeram um toque de charme à esta lavanderia. Com um pequeno armário branco e bancada escura, o ambiente se destaca no apartamento. Projeto do escritório PB Arquitetura.

9. Muitos armários

Apesar de ter pouco espaço, não faltam armários nesta lavanderia criada pelo escritório Tesak Arquitetura. Os profissionais desenharam uma marcenaria estreita e alongada para aproveitar as paredes ao máximo.

10. Com portas de correr

Criar uma possibilidade de isolar e integrar a lavanderia é uma boa alternativa para apartamentos pequenos. E foi isso que a arquiteta Marina Romeiro fez neste projeto. A profissional criou portas de correr em L, que facilitam a setorização do ambiente. Para a lavanderia, ela desenhou armários estreitos, com portas de correr também, para não atrapalhar a circulação.

11. Armários coloridos

Para criar um espaço charmoso, a arquiteta Marcy Ricciardi criou armários planejados coloridos na parte superior desta lavanderia. Para a área inferior, o revestimento escolhido foi no tom amadeirado.

12. Azulejo estampado

Os armários inferiores da bancada do tanque desta lavanderia ganharam revestimento de fórmica no tom verde pastel. Já a bancada foi feita de quartzo branco com cuba tanque esculpida. Mas, o destaque fica para a parede revestida com azulejo estampado, trazendo geometria e movimento de forma sutil ao ambiente. Projeto do Studio 92 Arquitetura.

13. Lavanderia na sala?

Neste este pequeno apartamento de 30 m², a sala foi o ambiente que mais criou desafios para o Studio 92 Arquitetura. Originalmente, a área de serviço foi prevista na área da varanda, então ao transformá-la em sala, foi necessário fazer adaptações para que lá ainda houvesse uma área de serviço e que fosse esteticamente agradável.

A solução criativa veio de um móvel na parede para esconder a lava e seca e outro móvel atrás do sofá para enclausurar a condensadora do ar-condicionado. Além disso, foi possível criar um espaço de armazenamento e embutir um tanque. Na peça do tanque, como não foi possível instalar uma torneira convencional, uma ducha foi a escolha certa.

14. Portas ripadas

Neste outro projeto do Studio 92 Arquitetura, a solução para deixar o ambiente clean foi camuflar a área de serviço em duas portas ripadas. O espaço é composto de um tanque esculpido com armário inferior, um armário lateral alto para armazenar objetos como vassoura, rodo, varal de piso e uma tábua de passar roupas retrátil. A lava e seca fica fechada por uma porta integrada ao armário da cozinha.

15. Armários de madeira

Assinada pela arquiteta Amanda Miranda, esta lavanderia fugiu do óbvio e ganhou armários com acabamento de madeira natural. Assim, o ambiente ganhou um clima mais aconchegante.

16. Portas de correr

Assinada pela arquiteta Barbara Dundes, esta lavanderia integrada com a varanda tem o mesmo revestimento que imita os tijolinhos e a porta em madeira clara de correr separando os espaços. A profissional escolheu deixar a área de serviço no meio da parte social do apartamento e a escondeu atrás de duas portas de correr.