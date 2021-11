Em Brasília, reforma cria ambientes práticos e aconchegantes

Localizado em Brasília, este apartamento de 98 m² passou por uma reforma completa, assinada pelo escritório Morada 3112. A ideia foi criar ambientes atemporais e que pudessem ser usados em sua totalidade a pedido dos clientes. Os moradores são uma família que costuma curtir muito o tempo juntos e em casa, por isso, pediram que os espaços pudessem ser aproveitados também pelas crianças, com liberdade para pular no sofá e brincarem onde quiserem.

“Era um desejo dos clientes era ter um espaço integrado, perfeito para receber os amigos e conviver em família. Por isso, a varanda foi fechada e anexada à sala de jantar com um banco de concreto junto à janela, que permite degustar um vinho ou ampliar a quantidade de assentos junto à mesa”, detalham os profissionais.

Com este briefing em mãos, os arquitetos elaboraram um projeto para ampliar a área social, deixar a cozinha e a área de serviços mais prática e transformar os quartos em ambientes de descanso e estudo. “Com a mudança da entrada para a cozinha, também conseguimos criar um armário para louças, com um nicho ao final do corredor, ampliando bastante a visão dos quartos para a sala”, dizem.

Outras alterações na planta foram necessárias, a exemplo do quarto de serviços que foi transformado em lavanderia e a criação de um hall de entrada, pensado para deixar sapatos e bolsas, além de trazem privacidade para quem está no living. O quarto do casal também foi ampliado para receber um armário, com a diminuição do quarto de um dos filhos.

A paleta de cores deste projeto exibe tons neutros, com base no cinza, branco e azul marinho — cor preferida do casal e que foi usada no sofá e salpicada por objetos na decoração.

Presente em todos os ambientes, a marcenaria planejada recebeu atenção especial dos profissionais. Destaca-se, principalmente, a estante da sala de estar, o móvel-bar e o desejado canto do vinho — um pedido especial dos clientes. “Criamos uma atmosfera de muito aconchego e praticidade, com um projeto que reflete, de fato, a personalidade da família”, finalizam.