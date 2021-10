Cobertura tem clima de casa nas alturas com direito à vista, em São Paulo

4 out 2021, 08h45

Por Nádia Simonelli 4 out 2021, 08h45

Localizada em um prédio antigo, no bairro de Perdizes, em São Paulo, esta cobertura passou por uma reforma completa, comandada pelo escritório Mandril Arquitetura e Design. O casal de moradores procurou os arquitetos e pediu que os ambientes fossem modernizados e que o imóvel ficasse com clima de casa. Para isso, a área externa foi bastante valorizada no projeto.

Antes, o apartamento tinha dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Depois, ficou assim: uma única suíte, cozinha aberta e mais um banheiro social. O terraço ficou um pouco menor e melhor aproveitado. “Com a ampliação da área interna em direção às laterais do terraço, criou-se no canto da sala uma janela extra que dá abertura para a luz solar entrar”, explica Bruno Reis, sócio de Helena Kallas.

Outra grande mudança foi na cozinha, que ficava logo na entrada da casa, onde atualmente está o banheiro social. Na reforma, ela foi deslocada, então, para o centro da planta, ficando mais ampla.

O ambiente ganhou um projeto de iluminação acima da bancada feita com estrutura de cano e finalizada com lâmpadas de filamento de carbono. A parede de fundo recebeu um revestimento em degradê de cinzas com desenho Chevron. Já a ilha foi revestida de quartzo branco e os armários são de laca verde-oliva.

Na sala, a bancada abaixo da TV se estende até o começo da cozinha, assumindo diversas funções — de rack a home office. A iluminação utilizou trilhos, já que não tem gesso no teto, e pontos de luz indireta. Acima do sofá, a luminária com 1,5 metro de comprimento traz uma luminosidade suave e, à noite, cria uma atmosfera agradável.

Quanto ao terraço, estrela do projeto, o desejo dos moradores era que o espaço tivesse jeito de pátio. Então, a demanda foi atendida com o uso de pedras portuguesas na parte do piso em frente à sala. A outra área, em frente ao quarto, recebeu cobertura de deck de madeira e seixos.

“Vale destacar também que a moradora gosta de tomar sol. Por esse motivo, foi colocado um chuveirão para os dias de verão, além do ombrelone”, explica Helena. No guarda-copo, o revestimento do tipo tijolinho branco garantiu um acabamento rústico, dando a aparência de pátio externo.

O quarto aproveita muito a entrada de luz natural com uma grande porta de correr que integra o espaço ao terraço. No fechamento do closet, os arquitetos escolheram usar muxarabi para possibilitar ventilação e entrada de luz no ambiente pelas portas ripadas, além de criar um visual delicado.

Incorporada ao banheiro social, a lavanderia recebeu uma bancada de granito São Gabriel, que inclui o tanque. No espaço, também tem um armário vazado que camufla o aquecedor.