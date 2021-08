10 ideias para usar azul na decoração do quarto

Uma das maiores vantagens de usar cores na decoração da casa é que elas são capazes de criar sensações gostosas nos ambientes. Para os quartos é imprescindível escolher tons calmantes e relaxantes e o principal deles é o azul. A cor lembra elementos da natureza, como o céu e o mar, e essas referências, certamente, ajudam a desligar a mente das atribulações do dia e a descansar. Gostou da ideia? Então, inspire-se em nossa seleção com 10 quartos onde o azul é destaque!

Quando o espaço é pequeno

Neste quarto estreito, a pintura da parede foi até quase o teto, deixando uma faixa branca no alto. Além de compor um truque de estilo interessante, o azul envolve o ambiente deixando tudo mais aconchegante. O mesmo tom da parede aparece também na manta sobre a cama.

Azul até no armário

Da parede aos armário, um tom azul clarinho foi o escolhido para este quarto de clima suave e acolhedor. Repare que esse visual contínuo cria uma sensação de amplitude no ambiente. Cinza e branco completam a paleta delicada.

Intenso e monocromático

Aqui, o mesmo tom de azul intenso colore parede, porta e teto. Ambientes monocromático são muito estilosos e, quando a cor escolhida é escura como esta, o resultado é uma decoração ainda mais interessante e cheia de personalidade.

Mix de estampas

Com um visual boho, este quarto brinca com a cor azul em diversos elementos. A começar pelo papel de parede estampado. seguindo pela cabeceira de estilo clássico, seguindo pela mesa lateral até a roupa de cama. Combinado com amarelo, o tom azul trouxe um ar lúdico para o ambiente.

Meia parede

Paredes meio a meio estão em alta na decoração e parecem continuar assim por bastante tempo ainda. Isso porque essa técnica de pintura é fácil de fazer e um jeito simples de incluir cor em casa. Neste quarto, a pintura azul foi finalizada com um friso preto, o que deu um toque contemporâneo ao décor.

Detalhe na cabeceira

Em versões delicadas, os azuis tomam conta neste quarto. A decoração foi toda inspirada no tema botânico e, por isso, as plantas estão por todos os lados, inclusive numa pintura charmosa na cabeceira. Já um tom de azul acizentado foi o escolhido para a parede e o fundo da cabeceira.

Clássico e aconchegante

Já neste quarto predomina o estilo clássico, mas sem exageros. Um azul clarinho colore a parede e inspira a cor da manta e do recamier aos pés da cama. O resultado é um ambiente leve e aconchegante.

Azul escuro também vale

Com um ar mais sóbrio, este quarto é ideal para quem é fã de azul marinho. O tom clássico e elegante foi combinado com roupa de cama cinza e uma mesa lateral azul clara.

Tom sobre tom

Uma ideia interessante é usar a mesma cor da cabeceira na parede atrás da cama, criando um visual tom sobre tom. Essa ideia faz ambientes pequenos parecerem maior, além de ser muito estilosa.

Azul com outras cores

O azul é um tom democrático e que combina muito bem com outras cores. Este quarto é um exemplo disso. Aqui, o teto foi pintado de rosa e a cama foi decorada com rolinhos amarelos. Tudo em perfeita harmonia com a poderosa cabeceira de veludo azul.