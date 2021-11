Estantes para a sala: 5 modelos para inspirar seu projeto

Uma bela estante na sala atrai todos os olhares e deixa a decoração mais interessante. Além de bonito, o móvel também precisa ser prático para organizar todas as funções que o ambiente demanda. Se você está no momento de escolher uma estante para a sua sala, não deixe de conferir os projetos que selecionamos logo abaixo!

Com nichos abertos e fechados

Neste apartamento, assinado pelos arquitetos do escritório Beta Arquitetura, a estante tem um desenho sutil e charmoso graças ao ripado que fecha alguns nichos. As divisões de tamanhos variados conferem um ar despojado ao móvel e permitem que os moradores possam expor livros, objetos de decoração e outros elementos. Além disso, a cor branca escolhida para o laminado que reveste a marcenaria criou um visual suave junto com a parede de tijolinhos no mesmo tom.

Cor é o diferencial

Do piso ao teto, a estante azul é a estrela deste living. Criado pelos arquitetos do escritório Pílula Arquitetura, o móvel tem só a parte debaixo fechada por portas de vidro, o que traz leveza para a composição. Os nichos de diversas alturas e larguras são ideais para os moradores exibirem sua coleção de objetos. Um detalhe interessante é o quadro preso diretamente na estante.

Marcenaria + serralheria

A designer de interiores Cacau Ribeiro mesclou marcenaria e serralheria para criar esta estante de desenho simples e com uma pegada industrial. Presa ao teto, as hastes de metal trazem leveza para a composição e se destacam entre as chapas de madeira clara. Repare que as prateleiras são de várias larguras e a marcenaria se transforma, inclusive, em nicho para as duas adegas dos moradores.

Com home office

O home office na sala de estar não foi um problema para a arquiteta Amanda Miranda. Para este projeto, ela resolveu a questão desenhando uma estante com um grande nicho, onde foram acomodadas algumas prateleiras e uma mesa de trabalho com cadeira. Quando o espaço não está em uso, é só fechar a porta de correr feita com uma espécie de muxarabi, que não pesa visualmente na decoração.

Com várias funções

Neste apartamento, assinado pelos arquitetos do escritório A+G Arquitetura, a estante assume várias funções, graças ao seu desenho versátil. Os nichos abertos apoiam plantas, obras de arte e alguns livros, enquanto os fechados ajudam a deixar tudo organizado. Repare que algumas luminárias foram instaladas diretamente no móvel para criar alguns pontos de iluminação indireta à noite. Logo ao lado, um espaço dá suporte à área do jantar e cozinha com livros de receitas e itens para a hora do café.