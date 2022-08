10 ideias de salas de estar que vão te inspirar a renovar a sua!

Considerada um dos ambientes mais importantes da casa, onde recebemos amigos e familiares e descansamos depois de um dia agitado, a sala de estar merece uma decoração caprichada. Pensando nisso, preparamos uma seleção de ambientes projetados por arquitetos e designers de interiores que criaram soluções espertas para os espaços e combinações cheias de estilo. Confira a seguir!

Design brasileiro

Para esta sala de estar, a designer de interiores Paola Ribeiro apostou em um jogo de texturas e cores sóbrias e elegantes. Além disso, grande parte do mobiliário é assinado por designer renomados como como Sergio Rodrigues, Jader Almeida e Aristeu Pires. Na parede, destaque para a gallery wall.

Um toque de cor

Assinada pela arquiteta Maria Paula Meixner, esta sala de estar exibe um mix de estilos charmoso. O piso de taco é original do apartamento, que é antigo, e traz um toque vintage, complementado pela mesa de centro de madeira, que lembra o design dos anos 1970. Já a parede verde menta traz um toque de cor e dialoga com as plantas que estão por todos os lados.

Sala integrada

Neste apartamento, assinado pelo Studio Leandro Neves, a sala de estar foi integrada à cozinha e a marcenaria projetada pelo escritório cria a atmosfera de unidade, além de setorizar os espaços. A madeira clara traz leveza e serve de pano de fundo para a decoração de tons neutros.

Paleta natural

Para esta sala de estar, a arquiteta Gabriela Raymundo escolheu usar uma paleta de tons naturais, o que trouxe um visual leve e sofisticado para a decoração. Repare que o piso, tapete e sofá nos mesmos tons criaram ainda mais amplitude e o toque da madeira garantiu aconchego.

Contraste contemporâneo

O projeto deste apartamento, assinado pela arquiteta Cris Furlan, abusa de materiais naturais, como a madeira e o couro, que se fundem com o concreto e proporcionam um espaço acolhedor. Na sala de estar, os nichos de concreto fazem um contraste interessante com o sofá de tons claros.

Tons de cinza

Para esta sala de estar, a arquiteta Ana Toscano elegeu uma paleta com tons de cinza. A cor aparece no tapete, sofá e almofadas. A decoração é complementada por peças de desenho simples e sutis, que trazem um visual contemporâneo ao ambiente.

Inspiração Japandi

Para este apartamento e 85 m2, os clientes pediram um projeto moderno, clean e funcional. Assim, o arquiteto Leandro Nascimento escolheu o estilo Japandi para a decoração e abriu mão de cores vibrantes. Para dar charme à sala de estar, abusou das texturas naturais, tecidos e madeira.

Estante é protagonista

Assinada pelo arquiteto Henrique Ramalho, esta sala de estar ganhou uma estante que percorre toda a parede e se tornou protagonista do ambiente. O móvel na cor preta traz um toque urbano ao espaço e contrasta com a decoração onde predominam os tons claros.

Estilo escandinavo

Os irmãos Erick e Rudy compraram este apartamento de 90 m2, em Niterói, Rio de Janeiro, para presentear os pais. Procuraram arquitetos Cadé Marino, Michelle Wilkinson e Thiago Morsch, do escritório Up3 Arquitetura para fazer um projeto completo. Como os filhos se identificam muito com o estilo e os projetos do escritório, em grande parte inspirados na estética escandinava, eles pediram para manter esse estilo que tem base em cores sóbrias, madeira clara, design minimalista e cor nos detalhes.

Clássico do design

Criado pelo escritório A+G Arquitetura, o projeto deste apartamento é aconchegante, prático e com uma atmosfera leve. Na sala de estar, escolheram uma base branca com pontos de cor e o destaque fica para a poltrona Eames, um móvel clássico do design mundial e que esbanja conforto.