Preto na decoração: inspire-se em 7 ideias criativas

A cor preta é neutra e um clássico tanto na moda quanto na decoração, mas por ser um tom mais fechado algumas pessoas têm dificuldade de usá-lo nos ambientes. Dependendo do clima que se quer ter em um espaço, é possível combinar preto com tons claros para criar contrastes. Se a ideia é elaborar um efeito dramático, aposte no total black. Se você busca por ideias de como usar preto na decoração, confira a seleção de ambientes, assinados por profissionais, que mostramos logo abaixo.

Estante de livros

“Por causa dos hobbies preferidos dos moradores, a estante de livros e a ilha da cozinha eram fundamentais no projeto e inegociáveis. Ambos sabiam exatamente que essas peças precisavam estar em evidência, mas me deixaram livre para acomodar da melhor forma possível dentro do contexto do projeto”, conta o arquiteto Gustavo Palma. Assim, a estante de livros na cor preta deixa a coleção de livro dos moradores em destaque na sala de jantar. A marcenaria escura deu o tom também para a escolha da mesa e cadeiras, que trazem um toque industrial.

Preto + madeira clara na cozinha

Para este apartamento de tons neutros, a arquiteta Gabriela Ikeda, do escritório Ikeda Arquitetura, escolheu mesclar marcenaria preta e madeira clara na cozinha integrada. O resultado é um ambiente com atmosfera suave, mas muita personalidade. Além disso, a madeira traz um toque aconchegante ao espaço.

Preto no home theater

As arquitetas Nathalia Lena e Eduarda Negretti, à frente do escritório Lene Arquitetos, não tiveram medo de ousar neste apartamento amplo. Elas aproveitaram a estrutura do prédio que tinha elementos da estética industrial, para criar uma decoração com essa vibe. Na sala de estar, elas apostaram em um painel na cor preta para o espaço da TV. Como o restante do ambiente tem um décor de tons claros, o resultado é um atmosfera leve.

Hall de entrada com estilo

Está procurando uma ideia para transformar seu hall de entrada? Que tal apostar num visual total black? O morador deste apartamento, assinado pelo arquiteto Gustavo Hadler, queria uma atmosfera jovem e sofisticada, então o profissional usou a cor preta em vários ambientes. Para criar uma entrada impactante, mas ao estilo da decoração, ele tingiu paredes, teto, porta e batentes de preto no hall.

Preto no piso

Para dar sensação de amplitude e trazer muito estilo a este estúdio de 29 m², os profissionais do escritório Macro Arquitetos apostaram em um piso escuro, que percorre todo o ambiente integrado. A cor se repete em detalhes da marcenaria e do mobiliário, que compõem uma decoração de estilo industrial.

Marcenaria escura no banheiro

Assinado pelo escritório Pixel Arquitetura, este banheiro ganhou armários pretos para dialogar com a decoração do restante do apartamento. Repare que o mesmo tom se repete no espelho, luminárias e vaso sanitário, criando um contraste interessante com os revestimentos de acabamento cimentício.

Cozinha preta

O morador deste apartamento, um jovem empresário, apresentou à designer de interiores Livia Amendola e ao engenheiro civil Rômulo Campos, sócios no Studio Livia Amendola, referências em tons fortes e marcantes, como a madeira mais escura, o preto e cores profundas, para imprimir personalidade, ousadia e sofisticação. E, assim foi feito na reforma. A cozinha ganhou armários e revestimentos cerâmicos pretos, que contrastam com detalhes de madeira e cimento.