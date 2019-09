Copie os tons de loiro que estão em alta entre as famosas

O loiro se tornou uma das colorações mais procuradas pelas mulheres nos salões de beleza. Para ajudar a escolher o tom ideal, a hairstylist Tatiana Araújo separou algumas dicas sobre os mais procurados no momento usando como referência cabelos das famosas Grazi Massafera, Giovanna Antonelli e mais. Confira!

Loiro caramelo

O loiro caramelo é a combinação de tons próximos, podendo variar de um loiro bege mais claro até um loiro avelã ou doce de leite. “A coloração é uma aposta certeira tanto para quem já tem os fios loiros quanto para morenas, pois resulta numa aparência natural, que anda em alta nas últimas temporadas. Em vez de nuances muito marcadas, fica delicado”, explica Tatiana.

Esse é o atual tom do cabelo de Giovanna Antonelli. A atriz mudou seu visual recentemente, dando adeus aos fios mais escuros.

Loiro Manteiga

Essa tonalidade fica entre o loiro acizentado e o amarelado. É grande tendência para as próximas temporadas. Tatiana usa como exemplo o visual de Sandy. “Estas luzes foram aplicadas com a técnica de hair contour que, como o próprio nome já diz, são mais intensas ao redor do rosto, proporcionando um efeito que ilumina o rosto da mulher”, explica a hairstylist.

Loiro Natural

Para quem já tem os cabelos loiros, dá para iluminar ainda mais os fios misturando dois tons de loiro, como fez Ingrid Guimarães. “Além de trazer luminosidade, os fios mais claros também deram movimento aos cabelos. Ela apostou na mistura do queridinho pearly blonde (loiro perolado) e o dourado”, comenta Tatiana.

Baby hair

O baby hair é uma técnica que busca resgatar um efeito mais natural. E o melhor: funciona para loiras, ruivas e morenas. “A técnica baby hair consiste em aproximar a cor do cabelo ao tom de quando a pessoa era bebê. Clareia, mas de forma natural e sem mechas marcadas”, explica a hairstylist. Uma boa referência é o cabelo de Sasha Meneghel, que é naturalmente loira e usa a técnica para valorizar ainda mais os fios.

Raiz escura

Já se foi o tempo em que a raiz escura era temida pelas mulheres que tingiam o cabelo. Agora, esse visual virou tendência e é prático, pois não exige retoques frequentes. “Enquanto um cabelo tingido por inteiro exige retoques mensais, esse intervalo aumenta para 60 dias ou mais para os cabelos com raiz esfumada”, afirma Tatiana. “Outra vantagem é que o efeito esfumado deixa o cabelo mais natural, já que é criada uma espécie de sombreamento nos fios, responsável por fazer a transição gradual entre o tom natural da raiz para o tom escolhido para o comprimento.”

Veja, por exemplo, o cabelo de Giovanna Lancellotti, que adotou a raiz esfumada:

Mechas

O loiro de Grazi Massafera é um dos mais requisitados nos salões, segundo Tatiana. “As mechas localizadas na frente do cabelo e nas laterais trazem luminosidade”, diz. “O destaque fica no tom de dourado com nuances de outras tonalidades que ajudam a dar movimento aos fios”, completa.

Além disso, o corte, feito em camadas, dá ainda mais movimento. “Essa combinação fica super natural!”

