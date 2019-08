Cabelos: saiba o que será tendência em 2020

Com vontade de mudar o visual? Separamos algumas das tendências de cortes e cores de cabelo que vão bombar no próximo ano para você se inspirar antes de fazer a mudança. Confira:

Chanel

Depois do sucesso do long bob, corte na altura dos ombros, o estilo que voltou a fazer sucesso entre as famosas é o chanel. O corte mais reto até o queixo já foi sucesso nos anos 90 e 2000 e promete ser muito popular em 2020.

O chanel é sofisticado e funciona com todos os tipos de cabelo, desde os mais lisos até os cacheados.

Pixie cut

O corte “joãozinho”, fresco, moderno e ousado, também estará em alta em 2020. Para quem tem o dia a dia corrido e não quer gastar muito tempo arrumando o cabelo, o pixie cut pode ser corte perfeito, já que é versátil e fácil de estilizar.

O pixie pode variar desde o mais curtinho e reto a um com as pontas desfiadas e franja. Para quem tem os fios finos, o corte pode ajudar a conseguir mais volume. Ele também fica lindo nas cacheadas, destacando os cachos e facilitando os cuidados.

Cabelos grisalhos

Assumir os fios grisalhos não é mais sinônimo de descuido. Cada vez mais mulheres deixam de tingir o cabelo e, atualmente, o cabelo branco é considerado muito elegante.

Apesar de não ter que se preocupar com a tintura, o cabelo grisalho também exige cuidados especiais, principalmente por ser mais grosso, sensível e frágil. Os fios devem ser hidratados pelo menos uma vez por semana e você pode investir nos xampús roxos para evitar o aspecto amarelado.

Morena iluminada

Ao contrário do efeito de outras técnicas de clareamento, que deixam o resultado bem marcado, o castanho iluminado é muito discreto. Em 2020, a tendência é investir nas luzes mais finas, em vários tons, para conseguir o resultado iluminado sem perder completamente o tom castanho dos fios.

Geralmente as mechas são feitas à mão, preservando a raiz, para deixar o resultado ainda mais natural. Elas podem ficar um pouco mais fortes nas pontas.

Cherry blonde

Para quem gosta das cores fantasia e um look mais ousado e divertido, o cherry blonde – ou loiro-cereja – é a aposta em 2020. Para conseguir a misturinha perfeita de rosa claro com laranja, o cabelo precisa estar bem descolorido, o que pode ressecar os fios e dar bastante trabalho para cuidar.

Além do ressecamento, o cherry blonde desbota bem rápido, por isso, é importante pensar bem no tempo que você poderia dedicar à manutenção da tintura antes de resolver aderir à tendência.

