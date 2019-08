Luciano Szafir abre álbum de fotos inéditas com Sasha ainda pequena

Luciano Szafir surpreendeu sua filha Sasha Meneghel e seus seguidores na manhã desta quinta (29). O ator compartilhou fotos de momentos raros de quando Sasha era pequena.

Com a legenda “TBT com você minha pequeninha, você cresceu ah! Te amo”, ele encheu o feed de amor e nostalgia com os registros. Confira as fotos abaixo:

Fruto do relacionamento de Luciano com Xuxa, a menina teve um dos nascimentos mais midiáticos do Brasil. Recentemente, Sasha fez uma viagem para a África acompanhada dos amigos.

