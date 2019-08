Franja valoriza o rosto, mas precisa de cuidados

A franja se reinventa, tendência após tendência, sem nunca sair de moda. Ela valoriza o rosto e dá um charme único, mas, para estar sempre linda, precisa de cuidados especiais.

Desordem proposital

Perfeita para qualquer formato de rosto, a franja desfiada é despojada e traz leveza ao visual. Ela ressalta os traços mais marcantes da face e fica moderna quando combinada a um corte pixie. Para evidenciar o estilo, a cabeleireira Tamires Correa, do Studio W, em São Paulo, sugere aplicar xampu a seco ou pomada em pó, espalhando com a ponta dos dedos. “Outra opção é finalizar com a prancha”, diz o especialista Raul Melo.

Carol Gonçalves (Ford Models) usa blazer, Amaro; brincos, Animale, no OQVestir

Brisa de verão

Fácil de estilizar, a franja repartida foi imortalizada nos anos 1960 por Brigitte Bardot. “Com o cabelo ainda molhado, aplique um protetor térmico e, com um secador e escova grossa, modele virando as pontas para dentro. Evite que os fios fiquem pesados usando pequena quantidade de pomada seca. Por fim, divida a franja ao meio. Vai parecer que bateu um ventinho”, brinca Raul.

Amanda Boeno (Way Model) usa blusa, Renner; brincos, Amaro

Anéis preciosos

Franja não precisa ser lisa – lembre-se de que não existem regras para a beleza. Cachos anelados de ondulação solta dispensam o difusor. Aposte na secagem natural, amassando os fios ainda úmidos. Para manter a textura, use leave-in. “Se os cachos não se formarem naturalmente, aplique musse sobre o cabelo seco e finalize com spray de brilho”, diz o expert.

Paloma Billac (Oxygen Models) usa blusa, Iorane; brincos, Abi Project, ambos no OQVestir

Impacto instantâneo

Se a franja for oleosa, o xampu a seco é a salvação. Usado com moderação, ele devolve o aspecto de limpeza, deixando o cabelo com a mesma textura do dia da lavagem. O produto também cria efeito de volume, ótimo para fios finos. Como toque final, seque a franja bagunçando a raiz com os dedos e dando movimento às mechas.

Nicole Wolfensberger (Allure) usa blusa, Amaro; brincos, Rincawesky

Se joga no volumão

Use um babyliss de diâmetro semelhante ao de seus cachos para definir a franja. Com as mãos, solte os fios e aplique um reparador de pontas para mantê-los hidratados e controlar o frizz. “No dia a dia, se precisar de mais praticidade, modele o cacho amassando o cabelo. O resultado será mais natural”, indica a cabeleireira Gisele Santana, de São Paulo.

Anais Grolimund (Allure) usa blusa, Animale, no OQVestir; brincos, Rincawesky

*Assistente de fotografia: Jorge Escudeiro | Assistentes de beleza: Gisele Santana e Silmara Melo