Marido de Sandy mostra raríssimo momento com o filho, Theo

View this post on Instagram

Sou #HomemPra entender que posso ser parte da solução me tornando uma pessoa melhor, um pai melhor. Aliás, é o amor pelo meu filho que me faz tentar ser um cara mais justo, mais atento e mais amável e, assim, ser um exemplo pro meu filho, ajudando a formar uma pessoa mais gentil, com mais empatia e que vai deixar uma pegada mais positiva no mundo. #HomemPra dizer “eu te amo”, sim, mas, principalmente, pra VIVER esse amor, de verdade. E assim a gente vai, repovoando o mundo com gente melhor do que a gente! Valeu Natura Homem por me convidar pra falar sobre isso!!!! #publi @naturabroficial