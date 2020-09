Horóscopo da semana: comunicação e dinheiro pedem sua atenção

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Mercúrio passa a transitar em Escorpião, mexendo com a cabeça e a maneira de falar de todas nós. Sempre se escutou dizer: cuidado com suas palavras, uma vez ditas, não há como esquecer. Porém, enquanto esse planeta estiver nesse signo, isso toma uma proporção maior.

Muitas vezes, palavras não serão necessárias pois o olhar atento estará ativo para todos, o que nos levará a ver além das intenções ocultas e nem sempre agradáveis. E isso se aplicará a todas as áreas da nossa vida: trabalho, amor, saúde, amizades, dinheiro, oportunidades.

A semana inicia com a Lua crescente passando para a cheia nos signos de Aquário, Peixes, Áries e Touro. Esteja atenta, tenha clareza das suas prioridades, busque inovar, identifique aliados e tenha na ponta do lápis o que anda gastando. Afinal, você faz sua realidade acontecer. Procure intercalar momentos de descanso com atividades físicas e exponha suas ideias com cautela, caso contrário, calar-se será o ideal.

Como turbinar sua semana?

Estimule sua criatividade, eleve a sua energia, medite, seja líder da sua vida e deixe que os demais sejam das deles. Não espere nada de ninguém, faça acontecer. Um bom momento para olhar para si mesma, identificar qual área ou áreas estão travadas e verificar o que você pensa sobre isso. Analise se por trás do que você pensa há uma crença. Se sim, ela te ajuda a superar e ir além ou empaca sua vida? Pedir ajuda pode ser uma excelente ideia nesse momento. Mas ajuda para pessoas certas e, até mesmo, para profissionais. Confira a seguir a influência do céu para cada signo nesta semana:

Alerta geral para o excesso de teimosia e pontos de vistas intransigentes porque eles podem te colocar em maus lençóis. Respire fundo e, quando sua paciência estiver prestes a acabar, afaste-se das pessoas. Faça exercícios e extravase sua energia para não se arrepender depois no trabalho, nos relacionamentos e até mesmo na sua saúde. Na falta da paz, recomenda-se que você pare e encontre novamente seu equilíbrio.

Em alguns momentos você pode se sentir perdida nessa semana. Pode surgir uma sensibilidade que a deixe sem chão, oscilação onde você mais facilmente fica brava e estoura nas pessoas. Isso gera problemas com os colegas de trabalho e amigos. Cuidado com gastos naquilo que não é tão necessário nesse momento. Avalie se você realmente precisa de um novo par de sapato. Verdades podem surgir e isso mexer com você.

As palavras, sua inteligência e maneira de se expressar podem sofrer uma mudança intensa por causa do seu planeta regente transitar em Escorpião. Você pode se estranhar por ficar mais quieta, observadora e inquieta, porém, trata-se de uma fase só. Aprenda com ela. No silêncio, prestando atenção às pessoas e aos lugares que estamos, também é possível tirar lições de vida poderosas.

O céu da semana vai trazer mais sensibilidade à sua vida. Muito cuidado para não deixar se abater por ela. Reforce os cuidados com a energia da sua casa, proteja-se. Evite alimentos com temperos fortes, excesso de bebida. Identifique novas oportunidades que estão surgindo. Um ciclo está se encerrando. Com cautela, abra portas que ainda não foram abertas, seja pioneira. Quem já chegou onde você quer chegar? Aprenda com elas.

Seu reino pode ser remexido nesta semana por causa da intensidade das suas emoções, da falta de liberdade que almeja, uma rebeldia inesperada e impaciência em relação aos resultados que deseja para si, no trabalho e na vida pessoal. Calma. Respire fundo. Portas podem se fechar, pois novas estão se abrindo. Olhe ao seu redor. Inove com sensatez. Fracassos podem se tornar sucesso se aprendermos com eles. Hora de mudar.

Se soubessem o quanto uma virginiana se incomoda quando uma pessoa fala uma coisa e faz outra, elas se surpreenderiam! Acrescente a isso a capacidade de análise a observação de raio-x do Mercúrio em Escorpião. Resultado: teremos um período de possíveis descobertas e revelações que irão não apenas mexer com você, mas também te levar a um renascimento. Por isso, pode sentir que vai precisar de ajuda para atravessar essa fase. Procure por ela.

Em nome da harmonia nos relacionamentos e lugares, nem sempre você diz não ou dá os limites necessários. Sem perceber, você se torna a maior prejudicada nisso. Pois o “sim” para os demais é na verdade um não para si mesmo. E isso tem um preço: sentir-se vazia, adoecer, suprir necessidades com compras. Hora de se reinventar. Fazer diferente. Ousar se posicionar, independentemente do que irão pensar. Topa?

A semana anuncia um período que será intenso. Com Mercúrio transitando pelo seu signo, sua comunicação ficará aguçada e seus sentidos vão estar mais em alerta. Novas verdades tendem a ser reveladas. Tudo isso a levará a um renascimento em determinado ponto da vida. Cuidado para que suas palavras não afetem quem está perto de você de forma negativa. Quando não entender sua profundidade, buscar ajuda especializada é uma boa ideia.

A vida muda. O que nos explica situações hoje, não nos basta amanhã. O momento pede por reformulação e parada para sentir e reconectar-se à sua essência. Lembrar de quem você é para depois perceber onde inovar, ser pioneiro e ir até o final. Que tal uma noite a dois com quem você ama para viver suas fantasias sexuais? Mexer-se, estar ao ar livre (se puder) será uma válvula de escape para o estresse.

A maneira como você se expressar estará em xeque nesta semana. Flexibilidade será uma habilidade interessante de ser desenvolvida no trabalho, no trato com a família e com nas amizades. Suas emoções tendem a desestabilizar sua rotina diária, o que pode deixá-la com a sensação de que algo está fora do lugar. E a resposta é: sim. O momento pede por mudanças. Escolher inovar é melhor do que ser obrigada a isso.

A semana começa com as amizades em pauta, seguindo para uma necessidade de compreender o próximo, de se espiritualizar, se conhecer mais profundamente para conseguir ir além. Suas finanças também pedem sua atenção. Fique atenta para a armadilha de não concretizar nada, de não ir até o fim das suas metas e objetivos. Sua vida sensacional é construída a partir das suas tomadas de decisões. Coloque os pés no chão. Faça acontecer.

Energia pesada, histórias tristes, deixar de acreditar na vida e nas pessoas, viver a vida dos outros, querer salvar quem não quer, afogar suas mágoas em excessos não vai te ajudar a resolver o que está acontecendo. Hora de saber onde pisa, de identificar onde está e para onde deseja ir. O que você tem hoje te ajuda ou atrapalha? Faça os ajustes necessários e inove. Blinde sua autoestima.

Aline Schulz é Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação, e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no seu site www.caminhosolar.com.br.