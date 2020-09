Horóscopo – as previsões de Susan Miller para todos os signos em setembro

Virgem

23/8 a 22/9

Perto da doce Lua cheia, no dia 2 de setembro, que aparece formando ângulo com o Sol, você só terá em mente o romance. Afinal, além desse astro, Plutão e Saturno estarão no seu setor do amor. As virginianas se sentirão mais charmosas do que nunca, atraindo todos os olhares e intensificando os relacionamentos. Alguém que você nem imagina poderá demonstrar um interesse especial por você. Aproveite toda essa energia para desenvolver a criatividade. É provável que esteja preocupada com as finanças, e essa situação deverá persistir por mais alguns meses. Mas o cenário começará a amenizar a partir do dia 17, quando a Lua nova no seu signo trará algumas possibilidades de novas fontes de renda. De qualquer forma, a vida estará mais leve, e você poderá desfrutar dela, mesmo com menos dinheiro.

Sagitário

22/11 a 21/12

Setembro poderá ser difícil para alguns, mas para você parecerá um sopro de ar fresco. O mês começa com a Lua cheia do dia 2 iluminando seu setor do lar. Você passará mais tempo de qualidade com a família ou irá finalizar uma desejada reforma ou mudança na decoração. Dinheiro tem sido uma preocupação há meses, mas agora isso irá mudar. Prepare-se para receber elogios do seu chefe pelos resultados muito satisfatórios. Sua reputação dentro e fora da empresa vai melhorar. Um aumento ou uma nova proposta de emprego também pode estar a caminho. Se trabalha por conta própria, é provável que consiga fechar um projeto bem pago. Na Lua nova do dia 17, você terá a prova de que todo o empenho profissional dos últimos dois anos valeu a pena. Marte agita sua vida amorosa, mas ficará retrógrado a partir do dia 9. Durante esse período, talvez você se questione sobre os sentimentos que tem pelo parceiro. Tire um tempo para refletir com calma.

Escorpião

23/10 a 21/11

Para acompanhar o seu ritmo de trabalho em setembro, só mesmo a resistência de uma atleta. Exageros à parte, trata-se de um projeto que irá sugar a sua energia e exigir foco completo. Respire fundo e aguente o tranco, pois é uma boa oportunidade de aprender e crescer. Você sairá dessa fase dominando novas técnicas. Só preste atenção à saúde. Se precisar assinar um contrato, marque para perto da Lua cheia do dia 2. Evite deixar qualquer tarefa importante para depois do dia 9, quando Marte entrará em movimento retrógrado, nos obrigando a refazer as coisas. Seus amigos causarão um grande impacto em sua vida após a Lua nova do dia 17. Aproveite para se divertir e relaxar, nem que seja só por videochamadas. Um sonho de longa data poderá se concretizar nesse período. Mantenha o pensamento positivo, ainda que pareça impossível. Reserve também um tempo para o romance. Com Netuno em sintonia com Júpiter, tudo pode acontecer.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Boas notícias sobre dinheiro chegam no início de setembro. Se precisar assinar um contrato ou oficializar outros documentos importantes, providencie tudo para que seja na primeira semana do mês. Marte em Áries direciona o foco para o setor doméstico, exigindo que você supervisione de perto qualquer mudança em seu lar. Se pretende fazer reparos ou iniciar um projeto de decoração, procure pôr em prática antes do dia 9, quando o planeta entrará em movimento retrógrado. Depois dessa data, é bastante provável que rolem alguns atrasos ou alterações nos planos. Aproveite o ritmo mais lento para se aproximar da família e ouvir o que os outros têm a dizer, mesmo que não concorde completamente. É um momento propício para estreitar laços. Apesar de não poder viajar por causa da pandemia, você deverá se conectar a pessoas que estão em outros países. Talvez seja uma reunião de trabalho e deve acontecer perto da Lua nova do dia 17. Isso lhe dará aquela sensação de liberdade, que faz tanta falta.

Aquário

21/1 a 19/2

Parece que há um bom tempo você está imersa em uma avalanche de telefonemas, reuniões virtuais e e-mails. Porém, com Marte entrando em movimento retrógrado a partir do dia 9 de setembro, o ritmo tende a diminuir. Durante esse período, ouça e leia atentamente tudo que lhe for comunicado. Se seguir em frente sem checar as informações, poderá cometer erros e terá que fazer tudo de novo. No trabalho, é possível que seu chefe não deixe claro o que espera de você, aumentando a confusão. As finanças também vêm lhe causando preocupação. Felizmente a Lua cheia do dia 2 será generosa, pondo fim a um problema financeiro. Suas ações começarão a mostrar resultado após a Lua nova do dia 17. Mas qualquer acordo que firmar deverá passar por um advogado. Não tente economizar pulando essa etapa ou irá gastar mais depois para consertar as falhas. Vênus em Leão garantirá diversão e carinho na vida amorosa. Lembre-se de que relacionamentos exigem paciência e dedicação.

Peixes

20/2 a 20/3

Setembro começará com a Lua cheia em seu signo, logo no dia 2. Algo de enorme importância para você, um sonho espiritual, emocional ou material, está prestes a se concretizar. Um parceiro amoroso ou de negócios lhe dará todo o apoio e trabalhará duro para ajudá-la a ter sucesso. Mas um problema financeiro deverá ser motivo de preocupação. Pode ser que você tenha uma dívida e precise de um empréstimo para quitá-la. Ou, pelo contrário, talvez alguém que lhe deve esteja tornando a negociação complicada e arrastando o assunto por mais tempo do que necessário. Como Marte entra em movimento retrógrado no dia 9, você deverá carregar essa questão pelos próximos meses. Não desanime, converse com calma e veja se é possível entrar num acordo. A Lua nova do dia 17 trará a oportunidade de unir forças com outra pessoa. Será um bom momento para negociar, mas espere até novembro, quando Marte voltará ao movimento direto, para firmar qualquer compromisso sério.

Libra

23/9 a 22/10

Nos últimos tempos sua situação financeira mais se assemelha a uma montanha-russa de tantos altos e baixos? Mantenha a calma, pois a Lua cheia do dia 2 de setembro lhe trará, enfim, uma boa notícia. Além disso, os raios de Júpiter iluminarão o seu setor do lar, e sua família deverá presenteá-la com uma quantia generosa. Se está procurando um novo imóvel, terá sorte – você encontrará exatamente o que deseja. Um projeto profissional também poderá ser concluído nesse período. A partir do dia 17, com a Lua nova em Virgem, você vai querer dar uma pausa no trabalho e descansar um pouco. Vênus, seu regente, estará no setor das amizades. Reserve um tempo para manter contato com as pessoas mais queridas, mesmo que à distância. Jantares por videochamada costumam ser bem divertidos. No final do mês, direcione o foco para o parceiro. Mesmo que haja divergências de opiniões entre vocês sobre assuntos relacionados à casa e aos familiares, poderá ser um momento para celebrar a relação.

Áries

21/3 a 20/4

Preste atenção nos seus sonhos durante a Lua cheia do dia 2 de setembro. Seu subconsciente poderá ajudar a desvendar um mistério que vem incomodando você há algum tempo. Analise os símbolos que aparecerem, converse com um amigo e as respostas virão. Suas ideias criativas e os resultados de um trabalho serão elogiados por seus superiores. É bem provável que rendam uma bonificação ou promoção em breve. A partir do dia 9, com Marte em movimento retrógrado, atrasos e estagnação se tornarão comuns. Será muito mais difícil obter sucesso nessa fase. Mesmo assim, não hesite em tomar iniciativas perto na Lua nova do dia 17. Dê à tarefa tudo de si e terá chances de se destacar. Ao lidar com clientes ou chefes insistentes e egoístas, evite entrar em confronto com eles. Pense em maneiras estratégicas de se defender sem se prejudicar. Não deixe de lado o romance. Vênus em seu setor do amor aumenta seu magnetismo. O dia 28 será especial para vocês dois.

Touro

21/4 a 20/5

A Lua cheia do dia 2 de setembro trará agradáveis surpresas. Com o romance no ar, dedique um tempo ao seu par. Você também vai sentir necessidade de novas atividades estimulantes intelectualmente. Procure aulas online, participe de um clube do livro virtual ou baixe um aplicativo para aprender outro idioma. A partir do dia 9, quando Marte entra em movimento retrógrado, você precisará pisar no freio. O momento não será favorável para se lançar em novidades nem no trabalho nem na vida pessoal. Aproveite o período para revisar tudo que mudou em você durante a quarentena e refaça planos. A ênfase no romance se intensificará com a Lua nova do dia 17. Se achava que o amor não podia florescer em meio à pandemia, pense outra vez. Você terá toda a ajuda cósmica. Vênus estará em seu setor doméstico, trazendo ótimas ideias de como tornar a casa mais harmoniosa e convidativa. Experimente receitas e celebre o momento mesmo sem grandes motivos.

Gêmeos

21/5 a 20/6

O mês de setembro será crucial para sua carreira. Um projeto no qual você vem trabalhando há muito tempo se tornará público durante a Lua cheia do dia 2 e será recebido com entusiasmo. É provável que os bons resultados tragam algum bônus financeiro. Se você tem o próprio negócio, tome cuidado ao liberar crédito para clientes ou parceiros. Agora, se for um amigo que estiver em apuros financeiros, tente ajudá-lo. Talvez ele não possa lhe pagar logo, mas pese a importância dessa pessoa na sua vida. Há coisas mais valorosas do que dinheiro. Sob a influência de Netuno em seu setor da amizade, você vai querer dedicar-se ao outro, garantindo o bem-estar daqueles que ama neste tempo de crise. Os dias que se sucedem à Lua nova do dia 17 serão propícios para reformas no lar. Apesar das preocupações com as despesas, que estão se acumulando, você ainda terá tempo para se divertir no final do mês. Que tal contatar os amigos e planejar um divertido jantar por videochamada?

Câncer

21/6 a 21/7

Sua mente tem estado tão cheia que é comum que você divague, fuja para lugares distantes. É sinal de excessos. Talvez seja a hora de programar uma pausa. A Lua cheia do dia 2 de setembro será excelente para isso. Sua carreira é muito importante e você vem conseguindo progredir, mas Marte retrógrado a partir do dia 9 reduzirá o ritmo, trazendo menos vitórias. Continue se empenhando, mas revise suas estratégias. Reflita se é o caso de fazer cursos para ganhar novas habilidades e avançar mais um degrau no currículo. Evite novos contatos e volte-se para os clientes que já conhece. Na vida pessoal, seu parceiro poderá ficar um pouco incomodado com a sua dedicação à área profissional. Faça o que puder para que ele não se sinta deixado de lado. Com a Lua nova do dia 17 favorecendo a comunicação, vocês terão uma ótima oportunidade para conversar. Isso fará com que os sentimentos de um pelo outro se aprofundem.

Leão

22/7 a 22/8

Você tem trabalhado muito, mas, apesar do cansaço, se sente realizada por ter um emprego que lhe proporciona desafios todos os dias. Tédio não é para leoninas. É possível que os prazos apertados exijam que prolongue a jornada até altas horas da madrugada. Não se preocupe. Netuno garantirá a dose certa de inspiração para alcançar um resultado excepcional. Dinheiro será o tema principal no mês de setembro. As despesas continuam crescendo e deverão virar uma grande dívida perto da Lua cheia do dia 2. Mantenha a calma que logo o Sol, seu regente, em ângulo ideal com Urano, levará à entrada de uma quantia inesperada. Na Lua cheia do dia 17, você já terá um plano para aumentar sua renda e estará pronta para colocá-lo em ação. Vênus no seu signo beneficia o amor. Aproveite os últimos dias do mês para curtir a vida a dois. Não estranhe se estiver avoada. Por algum tempo, talvez meses, sua atenção estará voltada para algo importante, mas que está distante de você agora.

