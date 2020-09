Nasa planeja levar primeira mulher a pisar na Lua em 2024

O homem pisou na Lua em 1969, e a expectativa é que a mulher tenha essa chance 55 anos depois. A Nasa, agência espacial dos Estados Unidos, anunciou seus planos para uma missão de visita à Lua cuja tripulação vai incluir um homem e uma mulher.

A chamada missão Artêmis, nome da Deusa Grega da Lua, deverá pousar no satélite em 2024, ao custo de US$ 28 bilhões, de acordo com a BBC. Mas, segundo a Nasa, faltam US$3,2 bilhões para a missão, recursos que ainda precisam ser aprovados pelo Congresso americano. Esse dinheiro será usado para a construção de um sistema de pouso. No site da agência, foram divulgados os detalhes da iniciativa. A última missão tripulada à Lua foi em 1972.

Antes de 2024, estão programados dois testes de voo ao redor do satélite para verificar o desempenho, suporte de vida e capacidades de comunicação do foguete e da cápsula onde viajarão os astronautas.O primeiro teste,Artêmis 1, deve ocorrer no ano que vem, mas não terá astronautas. A missão Artemis 2, com a tripulação, está agendada para 2023.

Não se sabe, porém, quem será a astronauta escolhida. São 17 mulheres que passaram por curso de treinamento na agência espacial norte-americana. Mas não há informações se todas elas já têm credenciais para cumprir os requisitos de uma missão dessa magnitude. Em 2019, a Nasa informou, à CNN, que a astronauta seria alguém que já esteve na Estação espacial internacional.

Além da liderança espacial, os Estados Unidos planejam extrair gelo de água da Lua para usá-los na produção de combustível dos foguetes. Os astronautas viajam numa capsula, chamada Orion, que é impulsionada por um foguete. O objetivo da agência é, em colaboração com parceiros comerciais e internacionais, fazer uma exploração sustentável da Lua até o final da década. Confira o vídeo, em inglês, com mais detalhes da missão: