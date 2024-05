O blush de Hailey Bieber: confira a tendência de beleza

A modelo, influenciadora e empresária Hailey Bieber, que recentemente anunciou estar grávida de seu primeiro filho, nunca passa despercebida quando o tema é maquiagem.

Tudo o que a jovem publica vira pauta por quem segue tendências de beleza nas redes sociais (por meio de uma vasta seleção de hashtags). Separamos algumas dessas características que fazem dela um ícone contemporâneo do mercado cosmético, inclusive a de usar um blush mais alto.

Essa técnica de décadas passadas ganha nova roupagem e o posto de queridinha entre famosas e anônimas! Confira:

Pele sempre no glow

Hailey opta, majoritariamente, por uma pele bem hidratada, de acabamento iluminado e suave. A base, para ter esse tipo de resultado, costuma ser do tipo glow ou natural. Em algumas ocasiões, aliás, o produto nem faz parte da produção.

Quando isso ocorre, quem entra em cena é um corretivo de cobertura média, aplicado abaixo dos olhos, lateral do nariz e sua ponte, bem como em pontos hiperpigmentados, para uma homogeneização branda. A aplicação em ambas as opções acontece após um bom skincare, que já deixa a cútis com um brilho conquistado pelo equilíbrio.

Garras de muitas cores

Outra característica de beleza que a futura mamãe adora é a nail art. Seja cromada, fluorescente, com desenhos divertidos, gráfica ou minimalista, suas unhas pontiagudas e alongadas são recordistas de posts salvos, inclusive por manicures.

Lábios hidratados e em evidência

Uma particularidade da modelo, quando pensamos em batom, é apenas aplicar um bom hidratante com acabamento laqueado, quase incolor.

O brilho desse tipo de produto faz com que a boca pareça maior. Além disso, um lip balm com formulação nutritiva ou hidratante ainda tem a função de melhorar a textura da região, ou protegê-la do sol, se tiver FPS. Em algumas premiações, Hailey também investe no lápis para contornar a boca de forma bem sutil e esfumada, projetando ainda mais o arco do cupido.

Blush alto

O tom corado que começa nas maçãs do rosto e faz uma espécie de C, próximo à testa, não é uma característica recente da beleza. Muito explorado nos anos de 1980 e 1990, tem seu retorno triunfal agora e já conquista diversas celebridades. Hailey está entre elas.

Esse tipo de produção, além de dar um rubor que remete a um bom dia na praia, ainda consegue fazer o rosto parecer mais fresco e levantado. O segredo para não errar é não ultrapassar a linha da pupila e sempre esfumar o produto com um pincel fofo e em movimentos ascendentes.

Sobrancelha penteada

Pode parecer algo sem qualquer impacto visual, mas pentear as sobrancelhas, após a maquiagem, faz com que o acabamento da produção fique muito mais sofisticado.

Hailey sabe e faz isso sempre. Detalhe: limpe os fios antes de passar gel, cera ou máscara incolor, com o auxílio de discos de algodão e água micelar. Isso ajuda na fixação e ainda faz com que você tenha certeza que outros produtos não ficaram depositados ali, deixando um peso desnecessário.

