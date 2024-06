Maquiagem elegante, leve e com glow é tendência para o ano todo

Saem as bases e entram as etapas de skincare. Séruns, hidratantes, loções e pomadas ganham espaço na maquiagem para que a pele fique natural, bem cuidada e livre para respirar. Nas imagens a seguir, a escritora, modelo e DJ Michelli Provensi exibe looks inspiradores que exploram cores e texturas Chanel Beauty nos olhos e nos lábios.

Preparação da pele

Para preparar a pele, a maquiadora Rafaela Siqueira usou água micelar demaquilante antipoluição L’eau Micellaire, loção Hydra Beauty Micro Liquid Essence, sérum revitalizante N°1 de Chanel, creme hidratante Hydra Beauty Camellia Water Cream, bálsamo nutritivo para lábios Hydra Beauty Nutrition e creme para os olhos hidratante e iluminador Hydra Beauty Micro Crème Yeux.

Maquiagem elegante com toque de azul

Já para a maquiagem que abre esta matéria, foram usados a base multifunções universal Le Blanc de Chanel e corretivos Le Correcteur de Chanel e Les Beiges, cor Pearly Glow.

Nas pálpebras, caneta delineadora e kohl de longa duração Stylo Yeux Waterproof, cor 30 Marine, e lápis para contorno dos olhos Le Crayon Yeux, cor Blue Jean.

Nos lábios, batom Batom Rouge Allure, cor 01:00, esfumado. Tudo Chanel Beauty. Michi usa brincos de triângulos Chanel.

Maquiagem elegante, leve e luminosa

Aqui, as sobrancelhas foram apenas corrigidas para ficarem mais uniformes com o gel fixador Le Gel Sourcils. Nos lábios, batom Rouge Allure, cor 206 Illusion. Tudo Chanel Beauty. Michi usa brincos de flores Chanel.

Nas pálpebras, foi usado o quarteto de sombras Les 4 Ombres 937, Ombres de Lune e Les 4 Ombres 388 Éclat de Nuit. Por cima, o efeito molhado é o brilho do Baume Essentiel, cor Golden Light.

O mesmo Baume foi aplicado nas têmporas e um pouco por cima do batom Rouge Allure, cor 206 Illusion. Os cílios receberam uma camada discreta de máscara preta Le Volume Stretch de Chanel. Tudo Chanel Beauty. Michi usa brincos com brilhantes Chanel.

Batom vermelho com pele glow

Nesta maquiagem com pele glow e lábios vermelhos, foram usados tratamento para lábios Rouge Coco Baume, batom Rouge Allure Velvet, cor 00:00, e lápis labial Le Crayon Lèvres, cor 178 Rouge Cerise.

Nos olhos, Baume Essentiel, cor Transparent. Tudo Chanel Beauty. Michi usa maxibrincos Chanel.

Maquiagem com toque rosado

Nas pálpebras, ganha destaque o quarteto de sombras Les 4 Ombres – 268 Candeur et Expérience. Por cima, Baume Essentiel, cor Transparent, e um pouco de gloss transparente Rouge Coco Gloss.

Os cílios levam máscara Noir Allure. Tudo Chanel Beauty. Michi usa brincos de pérolas e flores Chanel.

Fotos: Pablo Saborido

Beleza: Rafaela Siqueira

Styling: Renata Brosina

Cabelo: Priscila Bisbo

Edição de Arte: Catarina Moura

