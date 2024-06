Como reconhecer uma pessoa narcisista?

Ao longo da vida, podemos cruzar com narcisistas – aquelas em que o excesso de vaidade e a falta de empatia com o outro são evidentes. Ou até mesmo sermos uma dessas pessoas, sem perceber. Mas quais são as características de uma pessoa narcisista? A neuropsicóloga Leninha Wagner explica em detalhes como identifica-las.

Para começo de conversa, é preciso lembrar que o narcisismo vem da mitologia grega: Narciso considerava-se tão belo e vaidoso que se apaixonou pelo próprio reflexo, após desprezar diversas pretendentes. Terminou a vida morrendo de fome e sede à beira da fonte de água onde observava incessantemente sua imagem refletida.

Nos dias atuais, esse excesso de vaidade também é prejudicial. E nem sempre está nítido para quem se envolve com a pessoa narcisista, pois o comportamento pode variar em intensidade e apresentação.

“Nem todo narcisismo é patológico, mas é importante estar atento aos sinais que indicam um possível Transtorno de Personalidade Narcisista“, afirma a profissional, ensinando formas de perceber esse comportamento. Confira:

Características de uma pessoa narcisista:

Falta de empatia

“Narcisistas têm dificuldade em ouvir, reconhecer, compreender ou considerar os sentimentos e necessidades dos outros, demonstrando pouca ou nenhuma capacidade de entender ou se preocupar com quem está a seu redor. Agem com comportamentos e atitudes arrogantes, menosprezando e desvalorizando para se sentirem superiores. A comunicação aberta e honesta com narcisistas é um desafio constante, e eles tendem a manter relacionamentos superficiais e funcionais, focados em como os outros podem beneficiá-los – enquanto forem úteis para seus objetivos”, aponta a neuropsicóloga.

Ego inflado

O sentimento de ser o centro do universo também faz parte do comportamento narcísico. “Pessoas narcisistas tendem a ter uma visão inflada de si mesmas, acreditando que são especiais ou únicas e merecem tratamento especial. Frequentemente, fantasiam sobre sucesso ilimitado, poder, brilhantismo ou beleza, e constantemente buscam validação e elogios de outras pessoas, sentindo-se insatisfeitas se não recebem a atenção desejada, reagindo de forma exagerada a críticas ou feedbacks negativos, podendo até ficar defensivas, irritadas ou hostis”, explica Leninha.

Manipulação

Caso quem está ao redor não bajule o narcisista, ele coloca em ação seu lado manipulador. “Suas armas são a manipulação e exploração para alcançar seus próprios objetivos, tentando controlar e dominar situações e pessoas ao seu redor para garantir que seus próprios desejos e necessidades sejam atendidos. Para isso, muitas vezes utilizam a culpa ou chantagem para obter o que desejam, sequer considerando as consequências aos sentimentos ou necessidades dos envolvidos. Narcisistas podem tentar controlar e isolar seus parceiros, amigos ou familiares, limitando suas interações sociais e independência”, alerta.

Como reconhecer narcisistas?

Esses comportamentos podem variar em intensidade e frequência, mas geralmente estão presentes de maneira consistente em pessoas com traços narcisistas, diz Leninha.

“Se você suspeita que alguém pode ser narcisista, é importante considerar o conjunto de comportamentos ao longo do tempo, em vez de um único episódio ou traço isolado. Diagnósticos formais devem ser feitos por profissionais de saúde mental. Buscar ajuda profissional é um passo importante para quem deseja entender e modificar comportamentos narcisistas.”

Os danos da convivência com narcisistas

Quem convive com uma pessoa narcisista pode demorar a perceber as consequências negativas que afetam seu bem-estar emocional, psicológico e até físico.

“Os narcisistas podem diminuir sua autoestima de tanto desvalorizarem e criticarem suas atitudes; causar estresse, ansiedade e sentimento de inadequação, devido à constante desvalorização e comparação; provocar isolamento social ao tentar limitar suas interações sociais e independência; além do esgotamento emocional, pelo esforço para agradar ou evitar conflitos com o narcisista”, aponta.

E não para por aí. “A convivência prolongada com um narcisista pode contribuir para o desenvolvimento de problemas de saúde mental, como depressão, transtorno de ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático (TEPT). Essas consequências podem ter um impacto profundo e duradouro na vida das pessoas que convivem com narcisistas, afetando tanto a saúde mental quanto o bem-estar geral”, comenta a profissional.

Será que sou narcisista?

Mas nem sempre o problema está no outro. E se você for narcisista? Para tirar a dúvida, a recomendação é fazer uma reflexão, com as seguintes perguntas:

– Eu preciso constantemente de elogios e validação?

– Tenho dificuldade em reconhecer e entender os sentimentos dos outros?

– Uso os outros para atingir meus objetivos?

– Eu me sinto superior e espero tratamento especial?

“Consulte amigos, familiares ou colegas de confiança para obter uma visão externa sobre seu comportamento, eles podem oferecer percepções valiosas. Compare seus comportamentos com os critérios do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) para Transtorno de Personalidade Narcisista (TPN), que incluem grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia. E busque ajuda profissional, com a opinião de um psicólogo ou psiquiatra, para uma avaliação precisa e saber como proceder”, detalha a neuropsicóloga.

Tratamento

O tratamento para o Transtorno de Personalidade Narcisista é feito com psicoterapia, que buscará aumentar a empatia, desenvolvendo uma compreensão mais profunda e consideração pelos sentimentos dos outros; trabalhar para reduzir sentimentos de grandiosidade e expectativas irrealistas; desenvolver habilidades para construir e manter relacionamentos saudáveis, além de estratégias para lidar com frustrações e rejeições de maneira mais adaptativa.

