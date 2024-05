Cortes para cabelos cacheados e crespos que são tendências em 2024

Tendência forte para o ano de 2024, os cortes para cabelos cacheados e crespos naturais são, definitivamente, algumas das opções mais desejadas dentro do universo da beleza nos últimos meses.

Seja para quem procura um visual um pouco mais ousado ou para aquelas que procuram valorizar ainda mais a curvatura dos fios, alguns cortes chegam neste ano para transformar a maneira como enxergamos a naturalidade, o movimento e o volume dos fios naturais.

E pensando em te ajudar a decidir qual será o seu próximo corte de cabelo, conversamos com a especialista em cabelos naturais, Jaqueline Sousa, para te contar quais são os cortes para cabelos crespos e cacheados mais procurados em 2024. Confira as inspirações:

Corte coração

Procurando volume e definição para os seus cachos? Eis aqui o corte perfeito para quem buscar elevar ainda mais o poder do black power.

Segundo Jaqueline, é no corte coração que as camadas viram protagonistas na hora de atribuir volume e movimento para cachos pesados, secos e sem definição.

“Apesar do nome ser diferente, a ideia do corte é justamente criar um formato de funil, semelhante a de um coração, que é feito entre as camadas dos cachos, facilitando a criação de volume no momento da finalização. Ele combina principalmente com curvaturas médias como os cachos de curvaturas 2B a 3B”, conta a cabeleireira.

Continua após a publicidade

Democrático e mega fashionista, o corte coração, apesar de ousado, pode ser sinônimo de praticidade na hora da finalização, afinal, quanto mais camadas, mais volume seu black power terá.

“Antes, o corte era conhecido por ser uma opção nada prática para quem tinha cabelo cacheado. Hoje, ele é visto como uma técnica que facilita a valorizar o movimento dos fios naturais. Quanto mais camadas o seu corte tiver, mais volume ele vai ter, e isso para uma cacheada, pode ser prático e ajudar economizar tempo e produto no momento da finalização”, pontua Jaque.

Cortes assimétricos

Para quem procura ainda mais ousadia em 2024, os cortes assimétricos poderão ser opções incríveis para aquelas que buscam mudanças ainda mais radicais nos cabelos.

Valorizando o pescoço e também a definição dos fios crespos, Jaque explica que para este corte, o formato do rosto e curvatura dos cabelos são pontos importantes a serem levados em consideração.

“Rostos que possuem o formato em V são perfeitos para os cortes assimétricos, que apesar de ser um corte ousado e livre, exige muito cuidado e técnica na hora de realizar. É necessário uma noção básica de visagismo e conhecimento de cortes em camadas, ou caso contrário, irá ficar com excessos nada harmoniosos”, conta.

Continua após a publicidade

Preferido também entre as cacheadas e crespas em transição capilar, os cortes assimétricos poderão ajudar a disfarçar o crescimento dos fios naturais em meio aos fios com química, o que facilita durante a fase de transição entre as curvaturas. Chique e ousado!

Cortes com franja

Se há alguns anos, as franjas eram opções – quase que exclusivas – de pessoas com cabelos lisos, hoje, elas dominam, em sua maioria, os cabelos de diversas cacheadas e crespas de plantão.

Trazendo modernidade e personalidade para os fios, a franja pode ser uma ótima opção para quem busca disfarçar a falta de definição em cabelos um pouco mais compridos e sem cortes definidos.

“Vale investir na franja quando você sentir que seu cabelo está com menos definição do que o normal, ajudando a garantir volume para a parte da frente do cabelo. Isso cria um equilíbrio entre o comprimento reto e a parte da frente”, conta Jaqueline.

Mas atenção, para conquistar a tão sonhada franja é necessário realizar o corte exclusivamente com um profissional. “Cabelo cacheado ou crespo jamais deve ser cortado em casa ou de forma amadora. Isso prejudica a estrutura dos cachos, logo, o crescimento e o volume que todo mundo ama”, finaliza.

Continua após a publicidade

Uma crespa/cacheada com seu corte em dia, definitivamente não quer guerra com ninguém!

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.