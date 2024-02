Maquiagem dos anos 1980: olho, blush e boca vibrantes de volta!

A maquiagem dos anos 1980 está de volta! Blush marcadíssimo, sombra esfumada e lábios vibrantes arrebataram os corações de celebridades décadas atrás e, agora, é destaque no universo da beleza novamente. Trouxemos tudo o que compõe a tendência para você se jogar sem medo!

A estética oitentista foi marcada por elementos ousados e vibrantes, hoje resgatados através de técnicas de maquiagem atuais. Elas permitem novos acabamentos aos modismos da década de 1980, colaborando para o blush maximalista nas têmporas, as sombras marcantes e o metalizado, por exemplo.

O que não pode faltar na maquiagem dos anos 1980?

“Olhos intensos, com cores vibrantes e metalizadas, sobrancelhas grossas, blush bem acentuado e lábios coloridos eram características marcantes nessa década. O brilho e o exagero também foram bastante utilizados, criando looks memoráveis e icônicos”, explica a maquiadora e influenciadora Letícia Gomes, conhecida pelas transformações nas redes sociais.

A pele da maquiagem dos anos 1980

Na década de 1980, a pele matte com pontos de iluminação saía na frente! Como nada é por acaso, a profissional explica o motivo: “Dava espaço para as cores vibrantes que estavam no restante do make”.

“Comece aplicando um primer para o acabamento dos produtos ficar uniforme. Em seguida, a base, que precisa de uma cobertura de média a alta para esconder imperfeições”, instrui ela. O corretivo pode ser usado nas olheiras e no centro da testa para devolver a iluminação.

Os olhos coloridos e esfumados dos anos 1980

“A sombra dos anos 1980 era impactante”, aponta Letícia. Com cores vibrantes e um esfumado que alcançava a pálpebra superior, o olho ganhava o maior destaque do make. À época, o colorido abaixo da linha d’água foi outro sucesso marcante

“Comece aplicando uma sombra da cor de sua preferência na pálpebra móvel e esfume em direção ao côncavo. Use outros tons mais claros para suavizar as bordas, criando uma transição perfeita”, ensina a maquiadora, que alerta: “não fique com medo de ultrapassar a linha do côncavo.

Segundo ela, a aplicação de sombra abaixo da linha d’água requer cuidado. “Sugiro usar um pincel de detalhes, menor e mais fino, para ganhar precisão. É bom escolher uma sombra de qualidade, preferencialmente resistente à água. Evite exagerar na quantidade de produto e aplique aos pouquinhos para facilitar o esfumado.” Se precisar, use um primer ou o próprio corretivo na área para garantir a aderência e fixação.

O blush dos anos 1980

Não há como esquecer o impacto do blush nos anos 1980. Ele concentra a cor nas têmporas, acima dos ossos das maçãs e chega até o começo da raiz do cabelo.

“Escolha um tom vibrante que complemente a cor do olho”, indica Leticia. “Aplique nas maçãs do rosto, subindo em direção às têmporas, juntando um pouco com a sombra esfumada. Evite espalhar demais para manter a pigmentação, que era o visual característico da década”, acrescenta.

Sobrancelhas grossas

Antes dos anos 1990 eleger a sobrancelha fina e desenhada como hit, as sobrancelhas mais desejadas eram grossas e para cima. Nos últimos anos, com a chegada do brow lamination, a tendência foi reincorporada. Agora, com a volta da beleza dos anos 1980, há mais um motivo para apostar na trend.

Lábios vibrantes

A cartela de cores para batons ia de tons de rosa, roxo e vermelho, com muito espaço para bocas vibrantes e bastante coloridas. Apostar em alguma cor oposta a da sombra é uma indicação para ter a cara dos anos 1980.

Muita máscara de cílios para o visual oitentista

Outra característica importante dessa estética foi a grande presença de cílios volumosos e destacados. “Finalize a região dos olhos com várias camadas de máscara para cílios para um olhar incrível”, diz a maquiadora.

