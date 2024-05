Franciny Ehlke e o segredo do sucesso de sua marca de milhões

“Nada aconteceu do nada”. Quem acompanha Franciny Ehlke desde os primórdios da era de influência na internet, sabe que o talento e a criatividade para moda e beleza sempre estiveram presentes em seu repertório.

Prestes a completar uma década dentro das redes sociais, a empresária e influenciadora de 25 anos reflete – com sabedoria – aquilo que não esconde de ninguém: crescer diante dos olhares atentos dos seguidores contribuiu para que seu amadurecimento e a beleza caminhassem juntas, lado a lado.

Em um bate-papo exclusivo com CLAUDIA, a empresária curitibana por trás de grandes números com a icônica marca de maquiagem Fran By Franciny Elke revela detalhes sobre sua vida pessoal, dentro e fora das redes, e comenta sobre os quais são os principais truques de maquiagem indispensáveis em sua rotina.

Amadurecer em frente às câmeras

Aos 14 anos, Fran já se mostrava ser uma garota à frente de seu tempo e com boas referências em relação ao universo extenso da moda e da beleza.

Seu primeiro vídeo publicado no YouTube, um tutorial de penteados com laços e tiaras, viralizou ainda em 2014, e de lá pra cá, ela soma mais de 11 milhões de inscritos que acompanham, assiduamente, suas dicas, rotinas e viagens em formatos de vlogs intimistas.

“Quando comecei a gravar o meu dia a dia, tudo era feito com o intuito de me divertir. Não tinha noção da responsabilidade que era falar para as pessoas o que eu estava aprendendo enquanto crescia na internet. Tive que aprender a lidar com críticas e com todas as complexidades ainda muito nova”, comenta a influenciadora ao relembrar o início do sucesso com os vlogs diários.

E o que antes parecia ser apenas uma brincadeira de adolescente, aos poucos foi se transformando em uma sólida influência nas redes sociais.

Ao todo, Franciny é assistida por mais de 26 milhões de seguidores entre o Instagram e o TikTok, que acompanharam seu crescimento e o seu amadurecimento ao longo de quase uma década em meio às câmeras e aos pensamentos sobre uma vida pública na internet.

“A Fran, que tinha 14, 15, 16 anos, assim como a maioria dos adolescentes, vivia em uma bolha. Fui entendendo que o mundo não era cor de rosa como imaginava, e que nele existia a desigualdade e as diferenças de classes que alguns privilégios e, principalmente a visibilidade, mascaram”, diz.

“Estar de um lado da internet, às vezes, faz com que algumas dores sejam colocadas de igual pra igual, e sabemos que a minha dor, definitivamente, não é a mesma que o outro está passando, e vice e versa”, acrescenta.

Fran By Franciny Elke

Foi aos 22 anos que o amadurecimento e o crescimento pessoal de Franciny já não cabiam mais apenas em vídeos e fotos em feeds na internet. Em outubro de 2021, ela decide se arriscar e estar à frente – de um jeito muito maduro – no desenvolvimento do que, hoje, é conhecida por ser uma das marcas de maquiagem mais cobiçadas da internet.

Em uma parceria com a empresa MBoom, a marca Fran By Franciny Ehlke chegou a lucrar, somente no primeiro um ano e meio de lançamento, cerca de R$ 130 milhões em um catálogo diverso que incluía bases, corretivos, paletas de blushes, contornos, iluminadores, batons e os famosos glosses plumpers, um dos best-sellers da marca que promete aumenta os lábios em poucos minutos.

Em pouco tempo, Fran By Franciny Ehlke, assim como sua criadora, se viu chegar a um nova etapa do mercado de beleza e influência nacional, com necessidade de olhar para um cenário já estruturado, bem direcionado e em ascensão.

“No Brasil, o mercado da beleza necessita de muita coisa, e ao mesmo tempo tem muito a oferecer. Ter essa visão 360º de tudo o que envolve beleza, necessidade e internet foram essenciais para o crescimento da minha pessoa e da minha marca. Quem vê de fora acha que tudo foi muito rápido, quando na verdade tudo aconteceu de forma gradual e em meio a muitas inseguranças”, comenta.

“Hoje, nada me abala, porque sei que as pessoas vão pensar muitas coisas sobre mim e que não sou capaz de realizar algumas delas, mas passei por isso desde os meus 14 anos e sabemos que não seria assim se fosse verdade.”

Os segredos e truques de maquiagem de Franciny Ehlke

Com um olhar seletivo e minucioso para a rotina de beleza e cuidados com a pele, Franciny, assim com faz diariamente com seus seguidores, não deixou de compartilhar com a nossa redação os seus truques de beleza favoritos na hora arrasar na make para o dia a dia.

“Eu jamais saio de casa sem passar o meu protetor solar. Gosto de usar os que possuem fórmulas um pouco mais hidratantes e que deixam a pele aderente, como se estivesse com uma fina camada de cola. Essa textura é perfeita para fazer com que a base dure por muito mais tempo”, comenta a influencer.

E para você que procura trazer um ar de naturalidade para sua maquiagem, Franciny tem a solução perfeita: “Os blushes de cores intensas, como o rosa e o pêssego, são os meus favoritos quando preciso trazer uma aparência de saúde e disposição para o rosto. Não tenha medo de abusar, pois a tendência é estar com os blushes marcados assim como usavam nos anos 1980 e 1990. Eu amo!”, acrescenta.

Agora, se você está procura tendências para os lábios, os glosses de cores escuras podem ser a aposta da vez, segundo a influenciadora. “Com a expectativa de um tempo mais frio, eu estou vendo que as pessoas estão apostando muito em cores inusitadas para os lábios. Eu estou amando usar gloss na cor vinho, principalmente os com textura vinílica. São confortáveis e podem ser aplicados quantas vezes quiser.”

