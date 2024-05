Sexo na gravidez: confira as 5 melhores posições

O sexo na gravidez não precisa ser um momento doloroso ou preocupante, visto que há inúmeras posições sexuais que ajudam a tornar a relação mais confortável. Claro, tais posições não são as mais mirabolantes ou inovadoras possíveis (é necessário priorizar a segurança durante a gestação, obviamente). Contudo, elas garantem uma transa prazerosa e livre de preocupações para todos.

A seguir, a educadora sexual Luana Lumertz lista as melhores posições para sexo na gravidez:

1. Papai e mamãe clássico

A primeira posição é o clássico “papai e mamãe”, ideal para garantir o conforto. “Para facilitar, por conta da barriga, coloque um travesseiro embaixo do quadril, bem no início da lombar. Isso irá causar uma certa elevação e facilitar a penetração, que ficará muito mais relaxante com a barriga sem nenhuma espécie de pressão”, explica Luana.

2. Papai e mamãe alternativo

Outra opção, de acordo com a educadora sexual, é inovar no “papai e mamãe”. Para isso, a mulher deve deitar na beirada da cama, com os pés para fora. “Depois, o homem faz a penetração. Isso pode acontecer tanto na beirada da cama ou também do sofá. O importante é o quadril estar no limite do móvel, pois isso facilitará bastante a penetração”, diz.

3. Cavalgada

Segundo Luana, a cavalgada (quando a mulher fica por cima, tanto virada de frente para o parceiro quanto de costas), funciona muito bem em qualquer época da gestação. “Essa posição, além de permitir que a pessoa possa tocar o próprio clitóris, também evita qualquer tipo de desconforto na barriga”, afirma.

4. De quatro (Cachorrinho)

A educadora sexual indica essa posição para mulheres que estejam com muitas dores na barriga ou na região pélvica. “Também é possível colocar um travesseiro embaixo do estômago para tornar a experiência mais confortável. Assim, a pessoa consegue se debruçar e até mesmo se jogar no momento com mais conforto”, explica Luana.

Continua após a publicidade

5. De ladinho (Conchinha)

Por último, a especialista indica a famosa posição de “conchinha”. De acordo com Luana, essa é uma ótima opção para gestantes que ultrapassaram o sexto mês (momento em que a barriga começa a crescer bastante). Para potencializar ainda mais o conforto, Luana recomenda colocar um travesseiro entre os joelhos, a fim de evitar qualquer tipo de pressão ou desconforto na região das pernas.

“Alguns homens ficam um pouco apreensivos de entrar em contato com a barriga da mulher grávida durante a transa. Para contornar essa situação, a posição de conchinha é muito eficaz”, conclui.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Continua após a publicidade

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.