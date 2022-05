‘Talento oculto’? Numerologia revela quais são seus dons escondidos

A numerologia é importante para inúmeras áreas do misticismo, como a astrologia e a divinação — que utiliza ferramentas como o tarô e as runas. Porém, você sabia que é possível aproveitar os números para descobrir os seus ‘talentos ocultos’? Sim, estamos falando de habilidades espirituais ligadas ao autoconhecimento e o nosso senso de propósito na Terra.

“Acreditamos que todas as pessoas recebem um presente mágico do universo em seu nascimento. Um talento que irá te ajudar a trilhar o seu caminho e viver os seus dias de forma assertiva”, afirma Yara Vieira, astróloga do Astrocentro.

“Essa força interna que você sempre sentiu possuir não é apenas uma impressão ou coincidência”, provoca a especialista. Ficou curiosa? A seguir, nós te ensinamos a fazer os cálculos e interpretar os resultados para descobrir o seu dom desconhecido:

Como fazer o cálculo

Yara explica que o cálculo é bem simples: apenas some os números de sua data de nascimento, incluindo dia, mês e ano. O resultado final precisa ter — obrigatoriamente — apenas um dígito.

Por exemplo: se você nasceu em 12 de setembro de 1998, deverá somar da seguinte maneira: 1 + 2 (dia) + 9 (mês) + 1 + 9 + 9 + 8 (ano). O resultado será 39. Como precisamos chegar a um único dígito, desmembre o cálculo.

Fica assim: 3 + 9 = 12. Em seguida, faça 1 + 2 = 3. A partir do momento que obter o dígito único, está na hora de descobrir o seu talento oculto. “Esse número te fará compreender melhor a sua força interior”, reitera a astróloga.

Os talentos ocultos segundo a numerologia

Resultado 1 (Dom da criação)

Yara esclarece que o número um está intimamente ligado à magia e a facilidade em se conectar com o universo. “Essas pessoas sabem o que devem fazer para que as coisas aconteçam da forma que esperam. Ou seja, podem tornar a vida melhor para si mesmas e para os outros.”

Contudo, a astróloga faz um alerta: apesar dos indivíduos regidos sob o número 1 terem ótimos planos, eles precisam tomar cuidado para não serem inflexíveis. “Quando tentam controlar a todos, seus desejos negativos lhes retornam muito mais fortes.”

Resultado 2 (Empatia)

Sabe quando você entra em algum ambiente, e sabe identificar imediatamente se o local é positivo ou negativo? Esse é o dom relacionado ao número dois. “Desde pequenos são capazes de entender como todos à sua volta se sentem. Além disso, conseguem transmitir empatia e carinho de forma única”, clarifica Vieira.

Aliás, a astróloga afirma que esse dom está relacionado ao coração: “Mesmo quando alguém faz algo muito errado, você consegue entender as suas motivações. Essa habilidade te permite aliviar as próprias dores e consolar os outros.”

Resultado 3 (Dualidade)

Esse dom está relacionado à criação e destruição. Ou seja, caso este seja o seu número, aproveite: os seus caminhos comumente estarão abertos. “É fácil transformar os desejos em realidade. Quando tem um objetivo e se empenha para conquistá-lo, raramente algo ficará em seu caminho. Isso acontece porque a sua energia é muito poderosa. É o talento da manifestação”, esclarece Yara.

Porém, existe uma dualidade: toda essa força vale tanto para a criação quanto para a destruição. Sendo assim, a astróloga recomenda ter cuidado com o que pensa e deseja, pois isso pode ser manifestado no plano material. “Tente sempre ser um instrumento do bem.”

Resultado 4 (Elementarista)

Ser elementarista significa possuir uma conexão poderosa com os quatro elementos da natureza: fogo, água, ar e terra. Em outras palavras, você terá bastante facilidade em ter equilíbrio consigo mesmo.

“Essas pessoas conseguem direcionar a vida no caminho certo com sabedoria e racionalidade. As energias sempre estão renovadas, pois existe uma proteção das forças da natureza. Consequentemente, será difícil que energias e intenções ruins lhe afetem.”

Resultado 5 (Espiritualista)

Quem tem esse número consegue se comunicar facilmente com o mundo dos espíritos. Ou seja, a mediunidade nestas pessoas costuma aflorar de forma rápida e até prematura. “A comunicação com esse mundo pode te ajudar a superar desafios, seja através das forças, entidades ou energias que habitam nele”, diz Yara.

Resultado 6 (Cura e influência social)

“O número seis está relacionado ao Sol e tudo o que se associa a ele“, esclarece a especialista. Na prática, isso fará com que você tenha uma luz natural que, além de chamar a atenção de todos, te abrirá muitas portas.

“Também são curadores naturais e inspiram muita gente. E claro, isso vem com uma enorme responsabilidade. É necessário agir com sabedoria, pensando no bem-estar coletivo, pois as suas ações servem de referência para muitos.”

Resultado 7 (Autoconhecimento e intuição)

Já o número sete está ligado à lua. Ao contrário do sol — que é expansivo e brilhante —, o satélite traz uma energia intimista de intuição e autoconhecimento. “Isso é importante para escolher os melhores caminhos nesta vida. Você também pode ter muitas visões através dos seus sonhos, que na maioria das vezes, são proféticos ou orientadores”, revela.

Resultado 8 (Adaptação)

Segundo Yara, o oito é um dos números mais mágicos que existem. “Essas pessoas sabem ‘manipular’ a realidade ao seu redor, sempre se adaptando a quaisquer circunstâncias. Além disso, possuem uma ‘bússola’ interior, sabendo exatamente o que devem ou não fazer”.

Resultado 9 (Conexão interior e criatividade)

“O número 9 representa a união de todos os itens acima”, diz a astróloga. Tá bom ou quer mais? De acordo com a especialista, é nele onde tudo começa e termina. Consequentemente, indivíduos com esse resultado têm conexões interiores poderosas e uma grande facilidade para serem artísticos e criativos. Isso acontece pois a sua visão de mundo é naturalmente autêntica.

“É importante falarmos que você possui uma incrível habilidade de curar a si mesmo e o mundo ao seu redor. Como esse número simboliza a morte e o renascimento, você pode estar fortemente ligado ao plano espiritual, sendo capaz de ter contato com seres que já não estão mais entre nós, indo além das experiências humanas habituais”, conclui.