Astrologia védica: descubra as características do seu signo indiano

Você pode estar se perguntando: o que diabos é astrologia védica? Apesar do nome complexo, a ferramenta nada mais é do que o horóscopo indiano. Assim como o mapa ocidental, a técnica pode ser utilizada para realizar previsões, auxiliar no autoconhecimento e esclarecer as mais variadas dúvidas.

Contudo, a astrologia védica conta com uma grande singularidade: “Este é o único sistema que faz previsões levando em consideração os carmas passados e atuais da pessoa. Tudo isso apenas com a posição de seu astro e data de nascimento”, explica Yara Vieira, astróloga do Astrocentro.

Claro, tudo vai depender do quanto você está aberta a esse conhecimento. Mas caso queira mergulhar neste universo, as descobertas podem ser maravilhosas. Veja a seguir, como descobrir o seu signo indiano, as características e outros pontos importantes acerca do horóscopo indiano:

Como descobrir o meu signo indiano

Assim como a astrologia ocidental, a védica também aplica a divisão em 12 casas dos conjuntos estelares. Porém, ela utiliza o sistema sideral para orientação: “Nos modelos tradicionais, nos guiamos através de um determinado conjunto de de estrelas, que dá nome a um dos doze signos, relacionando a sua movimentação e ligações com os planetas através do ponto de vista da Terra”, elucida a astróloga.

Já na versão indiana, Yara esclarece que os parâmetros são as estrelas divididas em 12 casas astrológicas. Além disso, leva-se em consideração a energia vinda do universo, e não da Terra.

Consequentemente, as casas do horóscopo indiano não coincidem com as da astrologia ocidental. “Se uma pessoa é regida pelo primeiro signo do nosso sistema, não estará sob o primeiro signo védico”, exemplifica.

Veja a seguir, as datas e características de cada signo indiano (ou védico):

Mesha (14/04 a 13/05)

Primeiro signo do horóscopo indiano: quem nasce sob a regência de Mesha é marcado pela originalidade e pioneirismo. Determinadas, elas não medem esforços para perseguir seus objetivos. Claro, isso pode gerar uma certa impaciência. Porém, a generosidade em suas personalidades acaba equilibrando esta energia intensa.

“Mesha é regido por Marte. Essa influência desenvolve indivíduos comunicativos e persuasivos. No amor, não gostam de joguinhos. São fáceis de serem conquistados e gostam de se envolver com pessoas dinâmicas. Há um grande apelo por realizar pequenas loucuras de paixão”, diz Yara.

Vrishabha – (14/05 a 13/06)

Os nascidos sob o signo de Vrishabha têm a independência como a sua maior missão na Terra. Por não gostarem de incertezas, só correm atrás de algo que realmente acreditem. Há um grande apreço por músicas e filmes emocionantes. Além disso, apreciam uma gastronomia exótica e diferente. São pessoas carinhosas e dedicadas, e por isso, detestam competitividade no amor.

Mithuna (14/06 a 14/07)

Pessoas regidas por Mithuna são espirituosas, entusiasmadas e amam fazer amizades. Entretanto, possuem um gênio forte que acaba lhes provocando diversos tipos de doenças.

Também se comunicam melhor escrevendo do que falando. Adoram a pluralidade da vida, e curtem saber de tudo um pouco. Esse dinamismo pode fazer com que sigam mais de uma carreira. A regência em Mercúrio traz um aspecto sonhador para suas personalidades. Portanto, tome cuidado para não se frustrar com facilidade, já que suas expectativas podem ser facilmente irreais.

Karkataka (15/07 a 15/08)

Quem é de Karkataka precisa tomar cuidado com a sensibilidade, já que se envolvem automaticamente nos problemas alheios. Isso acontece por terem um forte senso de justiça e ética, que lhes influencia a levar igualdade a todos. Extremamente apegados à família, costumam ser atraídos por assuntos ligados ao lar. A natureza — e especialmente o mar — possui um grande apelo. No amor, a fidelidade é o traço que mais valorizam, não perdoando àqueles que brincam com seus sentimentos.

Shimha (16/08 a 15/09)

Shimha é marcado por três características: liderança, comando e governo. Estas são pessoas que amam refletir sobre a vida. Por isso, possuem uma grande persistência e determinação para atingir quaisquer objetivos que queiram. Regidos pelo sol, irradiam muita energia e coragem, brilhando onde estiverem.

O luxo e a estabilidade financeira são pilares essenciais para este signo. Se estiver namorando com alguém de Shimha, não se esqueça: você até pode achar que está no controle, mas quem segura as rédeas da situação sempre serão eles.

Kanya (16/09 a 15/10)

Kanya é um signo extremamente diplomático: você dificilmente verá alguém desta casa que não esteja disposto a te ajudar. Por se apegarem aos outros com facilidade, acabam tendo muitas paixões durante a vida.

Estão comumente buscando o desenvolvimento espiritual, seja por meio da meditação ou outras técnicas. Por serem regidos por Mercúrio, demoram para tomar decisões, precisando analisar todos os detalhes com muita calma e cautela. Mesmo assim, são bastante confiantes e possuem uma ótima oratória.

O senso de responsabilidade acaba fazendo com que busquem a perfeição nos relacionamentos. Na cama, ganham destaque por serem sensuais e criativos.

Thula (16/10 a 14/11)

Justiceiros natos, os nascidos sob Thula são gentis e intuitivos, nunca deixando o espírito de equipe de lado. Possuem um perfil revolucionário e adoram liderar mudanças. Isso acontece porque não costumam ligar para a opinião alheia. Regidos por Vênus, costumam ser idealistas, algo que aguça ainda mais os seus propósitos disruptivos. No amor, são inconstantes, se apaixonando e “desapaixonando” na mesma velocidade.

Vrishkha (15/11 a 14/12)

Vrishkha é um dos signos mais tímidos do horóscopo védico. Odeiam chamar a atenção e tentam passar despercebidos em todas as situações. Mas não se engane: estas são pessoas autoconfiantes que não têm medo de novos desafios.

A intuição, acoplada à exigência dos nascidos sob Vrishkha, faz com que eles nunca se enganem em relação às pessoas, seja para o bem ou mal. No amor, acabam sendo agressivos e ciumentos por sua necessidade de mandar em tudo. Mesmo assim, quando controlam esses traços, são capazes de ter relacionamentos duradouros.

Dhanus (15/12 a 14/01)

Otimistas e alto astral: estas são as pessoas do signo de Dhanus. Por tentarem deixar a negatividade o mais longe possível, acabam tendo facilidade em mergulhar em aventuras e desafios. Se adaptam rapidamente a diversos cenários. Porém, precisam trabalhar a comunicação, que acaba sendo excessivamente reveladora. Normalmente, sabem gerenciar as próprias finanças com louvor, sendo práticos e racionais. No amor, prezam sempre pela individualidade e direitos iguais.

Makara (15/01 a 12/02)

A praticidade dos nascidos sob o signo de Makara pode assustar: por serem práticos, acabam sendo considerados frios ou egoístas. Mesmo assim, estes indivíduos costumam valorizar a opinião dos outros. A regência em Saturno faz com que acreditem que todas as conquistas só vêm após um esforço excessivo. Por serem muito desconfiados, demoram para se entregar no amor, deixando muitas paixões passarem desnecessariamente.

Khumba (13/02 a 12/03)

Se você estiver precisando de ajuda diante de uma situação improvável ou difícil, ligue para alguém de Khumba. Detentores de um grande senso protetor, são generosos e demonstram compaixão por quem está sofrendo. Por esse motivo, acabam sendo a liderança da família. Sonhadores, se perdem constantemente em suas divagações. Porém, é neste momento que conquistam as suas ideias mais criativas. No amor, a personalidade avoada pode prejudicar, já que acaba provocando o surgimento de inúmeras paixões platônicas.

Meena (13/03 a 13/04)

Meena é o signo mais “chorão” do horóscopo indiano: se emocionam com facilidade, enxergam a vida com bastante romantismo e amam demonstrações afetivas. Regidos por Júpiter, podem esquecer as suas raízes, perdendo o foco com facilidade. Mas apesar de todo esse sentimentalismo, são pessoas desconfiadas no amor, o que acaba gerando brigas desnecessárias.

Montando o mapa védico

De acordo com Yara, o mapa indiano é feito da mesma forma que o ocidental. Você precisará ter a sua data de nascimento, local e hora exata de nascimento em mãos, sempre se atentando ao horário de verão de seu país.

Logo em seguida, o astrólogo conseguirá analisar o céu exato no período indicado, informando o seu Mapa Natal (que traz previsões sobre as principais área da sua vida, incluindo carma e espiritualidade), Lunar (focado em sua saúde, sorte e vidas passadas) e Solar (que traz interpretações sobre profissão e família).

Vantagens do mapa védico

“A astrologia Védica serve como uma bússola da vida. Assim que começar a usá-la no dia a dia, terá um guia para enfrentar os caminhos que surgirão à sua frente de maneira mais leve. Essa ferramenta é poderosa e te ajudará a entender as verdades, boas ou más, sobre a sua personalidade. Com o poder do autoconhecimento, nós não nos deixamos abalar por assuntos irrelevantes”, conclui Yara.