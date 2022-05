Horóscopo da Susan Miller: as previsões para cada signo em maio

Touro

21/4 a 20/5

O mês das taurinas já começa com a cabeça agitada graças à influência do eclipse solar em Touro, no dia 30/4. Prepare-se para mudanças, e pense bem nas escolhas que fizer. Ainda mais a partir do dia 10, quando Mercúrio fica retrógrado bem no seu signo, até o dia 3/6 – deixe a poeira cósmica assentar primeiro antes de qualquer coisa. Achou bastante coisa? Bom, no dia 15, um eclipse lunar de Lua Cheia em Escorpião indica uma pressão maior no trabalho. Mas, calma, Vênus em Touro, a partir do dia 28, traz aquela energia da autoestima e do autocuidado para você usar todo o seu potencial romântico e arrasar, esteja você comprometida ou não. Já a Lua Nova em Gêmeos, no dia 30, assopra bons ares para o dinheiro.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Maio será um mês relevante para a carreira: algum ponto de virada ou o trabalho dos sonhos que se torna realidade. Com ajuda da energia de boas fortunas de Júpiter, transitando na casa 10 (das realizações), até o dia 10, você pode se garantir em uma entrevista de emprego ou naquela conversa comercial. Apesar dessa excitação, o Sol e a Lua atuando na casa 12, da solidão, mostram uma vontade de focar nos estudos ou na escrita. O eclipse lunar de Lua Cheia em Escorpião, no dia 15, pede atenção para a saúde enquanto a Lua Nova em Gêmeos, no dia 30, marca o início de um novo capítulo. Mercúrio, seu planeta regente, estará retrógrado entre 10/5 e 3/6.

Câncer

21/6 a 21/7

Ótimos progressos à vista para o mês de maio. Apesar do Mercúrio retrógrado, entre 10/5 e 3/6, você conseguirá aproveitá-lo para resolver pontas soltas e reavaliar situações. A atuação de Marte na sua casa 9 mostra uma vontade de viajar e aproveitar o destino da melhor forma possível. Se tiver a oportunidade, seja por lazer ou pelo trabalho, não perca. No dia 10, Júpiter sairá de Peixes para entrar em Áries, enviando boas vibrações para a sua casa 10, das conquistas e honrarias. Há 12 anos isso não acontece, então não ignore as chances de crescimento. O eclipse total da Lua Cheia em Escorpião, no dia 16, desencadeia decisões acerca do coração.

Leão

22/7 a 22/8

Algo emocionante está acontecendo na sua carreira. Maio chega trazendo do eclipse solar em Touro, do dia 30/4, um entusiasmo para realizações profissionais e financeiras. Qualquer decisão que vá tomar, porém, a faça antes do Mercúrio ficar retrógrado no dia 10. A Lua Cheia com eclipse lunar em Escorpião, no dia 16, volta a sua atenção para a família e a casa. Se está pensando em fazer alguma reforma ou mudar de endereço, não hesite em fazer um planejamento. A maior novidade do mês é a entrada de Júpiter em Áries. Isso ajuda na expansão da sua reputação e na vontade de realizar estudos mais profundos, como uma especialização. Aproveite!

Libra

23/9 a 22/10

A primeira quinzena de maio será pautada pelas finanças pessoais (e sua organização), graças à influência do eclipse solar da Lua Nova do dia 30/4. Pagamento de impostos, revisão de gastos, negociações que afetam a sua renda mensal, tudo isso pode ficar no radar. A parte boa é que, no dia 16, o eclipse lunar da Lua Cheia em Escorpião encerrará as burocracias – e com otimismo. Aos corações apaixonados, Júpiter em Áries, do dia 10/5 até 28/10, indica um ótimo período para compromissos maiores, tipo um casamento. O mês termina com uma Lua Nova em Gêmeos e a vontade de marcar uma viagem (romântica, quem sabe?!)

Escorpião

23/10 a 21/11

À medida que o mês começa, você pode estar focada no amor e na sua companhia. Surpresas devem acontecer, inclusive uma proposta de casamento. Não apresse as papeladas ou crie acordos duradouros entre 10/5 e 03/6, quando Mercúrio estará retrógrado. A carreira, regida pelo Sol, também chega com novidades inesperadas. O eclipse lunar da Lua Cheia em Escorpião, no dia 16, afeta mais uma vez as parcerias. Netuno e Marte dão o suporte necessário para você refletir o seu papel dentro do relacionamento. Júpiter em Áries, a partir do dia 10, iluminará as tarefas e o trabalho, não importa se você é autônoma ou não.

Virgem

23/8 a 22/9

A junção de Urano ao eclipse solar da Lua Nova, no dia 30/4, pode ser boa para assuntos estrangeiros: desde viagens a trabalho até oportunidades de estudos fora da cidade onde você mora. Fique esperta com a retrogradação de Mercúrio em Gêmeos do dia 10/5 a 3/6. Como você também compartilha o planeta como seu regente, deve esperar o período passar para tomar qualquer decisão grandiosa. Contudo, uma sorte na vida financeira vem paralela a isso, com a entrada de Júpiter em Áries, a partir do dia 10 também. Você desfrutará de ganhos pelos próximos meses. No dia 30, a Lua Nova em Gêmeos traz a faísca que faltava para a sua carreira.

Sagitário

22/11 a 21/12

Por meses, você foi favorecida pela ação de Júpiter na compra e venda de imóveis, ou até mesmo reformas. Se não aproveitou a vibe, tem até o dia 10 para tal – e Marte te dá uma mão nisso. A ação seguinte de Júpiter será em Áries, direto na casa 5, do amor verdadeiro. O romance ficará no ar até meados de 2023 (!), e favorecerá os comprometidos e os solteiros. Sinta-se sortudo mesmo nas questões afetivas porque Vênus também entra em Áries, de 2 a 28/5, te dando charme e carisma de sobra. Maio termina com a Lua Nova em Gêmeos, no dia 30, sugerindo notícias que afetam você e seu cônjuge. Júpiter te protege mais uma vez com caminhos positivos.

Capricórnio

22/12 a 20/01

Você tem potencial para um mês emocionante. Primeiro, com a entrada de Júpiter em Áries, agindo na casa 4, do lar e da família. Mudanças, reformas e boas notícias com familiares deixam a vida pessoal ainda melhor. Enquanto isso, os eclipses de maio afetam a área social do seu mapa. O primeiro da Lua Nova, em 30/4, ilumina questões afetivas em conjunto com possibilidades de viagens. Já o eclipse de Lua Cheia em Escorpião, no dia 16, apresenta compromissos em público, mas também conectado com o amor e as amizades verdadeiras. Plutão em Capricórnio indica que você pode desfrutar de uma experiência transformadora e revitalizante.

Peixes

20/2 a 20/3

Este é um ponto importante do ano para você, pois Marte está em Peixes até o dia 24, colocando você na direção da sua vida. Este privilégio acontece a cada dois anos. A melhor parte dele, porém, será na primeira semana, antes de Mercúrio ficar retrógrado, no dia 10. Apesar do terror em cima da movimentação astrológica, o período pode ser positivo se você aproveitá-lo para se reconectar com a família e pessoas queridas. Os eclipses, por sua vez, um no dia 30/4 e outro no dia 16/5, desencadeiam assuntos intelectuais que podem também envolver viagens. Em um mês ativo, a Lua Nova em Gêmeos, no dia 30, reordena as questões familiares.

Aquário

21/1 a 19/2

Este é um grande mês pelos dois eclipses que atuam diretamente nas suas questões de passado mal resolvidas. As mudanças estão chegando, aquariana. A primeira é resultado do eclipse solar da Lua Nova, do dia 30/4, que traz opções de melhorias de vida (em casa, no salário ou com algum investimento financeiro). Já no dia 16, o eclipse lunar da Lua Cheia em Escorpião ilumina os avanços profissionais com fortes vibrações protetoras de Marte, Netuno e Júpiter. O cenário é de possíveis negociações de cargo ou salários, não tenha medo de assumir as responsabilidades. Maio encerra com uma Lua Nova em Gêmeos, atuando com doçura na casa do amor.

Áries

21/3 a 20/4

No dia 30 de abril, um eclipse solar mexeu com as suas estruturas, indicando possibilidades surpreendentes para a carreira e as finanças. Então fique atenta aos sinais nos primeiros dias de maio. Além disso, Vênus (planeta que rege a sua casa da fortuna) com Júpiter (planeta da abundância) reafirma essa influência positiva na sua vida financeira. No dia 10, Júpiter entrará em Áries pela primeira vez em mais de uma década. É hora de escolher o que faz ou não sentido na sua vida: aproveite a energia cósmica para alcançar seus objetivos. Mas, com Mercúrio retrógrado entre 10/5 e 3/6, talvez você tenha que esperar o período passar para sentir os louros.