Confira as previsões para os signos no segundo semestre de 2022

Após um início de ano intenso, parece que as coisas podem dar uma acalmada no segundo semestre de 2022… Dependendo da área que estivermos falando! Para o tarólogo Victor Valentim (@bosquedosgnomos), a vida amorosa de todos os signos estará bastante agitada nos próximos meses. Virginianos, taurinos e capricornianos — por exemplo — devem passar por alguns perrengues afetivos muito em breve. Spoiler alert: pode ser que aquele seu ex esteja prestes a voltar.

Já no campo profissional, os signos de ar têm motivos de sobra para comemorar, visto que alguns esforços trarão ótimos retornos financeiros a partir de setembro. Agora, quando o assunto é saúde, é melhor os cancerianos, escorpianos e piscianos se cuidarem. Quer entender o porquê? Então confira essas e outras previsões a seguir:

Previsões para o amor

Signos de Terra (Touro, Virgem e Capricórnio)

De acordo com Victor Valentim, os signos de Terra podem esperar que antigos relacionamentos retornem no segundo semestre deste ano. Porém, não se deixe enganar: “Você precisa ser mais lógica neste período, porque as cartas indicam uma fase de sensibilidade em excesso. Abrir-se para um relacionamento estando emotiva pode acabar gerando maus resultados”, afirma.

Términos e crises de autoaceitação também podem estar presentes nos próximos meses. Portanto, foque no amor próprio e cuidado para não se perder em pensamentos melancólicos.

Signos de Água (Peixes, Câncer e Escorpião)

Enquanto os taurinos, virginianos e capricornianos tentam se livrar de antigos embustes, os signos de Água podem esperar o surgimento de um novo amor já no próximo mês. Para que isso aconteça, esteja aberta às possibilidades. Para quem já está comprometido, o período trará uma energia predominantemente calma.

Signos de Ar (Gêmeos, Libra e Aquário)

Para o tarólogo, este não é um momento propício para novos relacionamentos. “O ideal é utilizar o período para se dedicar àquilo que realmente amamos fazer. Caso surja alguém em sua vida, tome cuidado para não ser enganada”, alerta.

Victor também recomenda ter paciência durante os momentos de decepção amorosa que devem vir nesta fase: “Todo o sofrimento se transformará em aprendizado. Depois disso, boas energias chegarão.”

Signos de Fogo (Áries, Leão e Sagitário)

As cartas indicam que os signos de Fogo estão prestes a viver uma paixão intensa neste segundo semestre. “Para que essa energia amorosa flua de forma correta, aposte na autovalorização e rompa laços do passado. Abra o seu coração, pois bons relacionamentos estão por vir.”

Previsões para o campo profissional

Signos de Terra

Valentim afirma que os próximos meses não trarão uma intensa entrada de dinheiro. Porém, não desanime: o período que chega é perfeito para investimentos com resultados a longo prazo. “Comece a seguir sonhos ao invés de só pensar em trabalho. Economize um pouco para você viajar e descansar, pois sua energia está desgastada por focar apenas em questões materiais.”

Signos de Água

Signos de Água, agora é a hora de se dedicar intensamente ao trabalho, pois os seus esforços irão gerar ganhos expressivos.

Quem está desempregado também pode esperar conseguir aquela tão sonhada vaga no próximo mês. De forma geral, o âmbito profissional dos piscianos, cancerianos e escorpianos está bem favorecido no segundo semestre.

Signos de Ar

Este é o momento para você investir naquilo que sempre quis. Contudo, é necessário ter uma atitude mais forte: “Você está muito aérea e procrastinando bastante. A luz está com você, portanto, agarre isso”, aconselha Victor.

A fase também pede o corte de relações profissionais que não lhe servem mais. Além disso, um dinheirinho extra pode surgir em breve. Maravilha, né?

Signos de Fogo

O segundo semestre traz aquela dúvida clássica: “Será que está na hora de trocar de área?”. Se a questão surgir, siga o seu coração e coloque todos os pontos na balança. “Reflita se o estresse que você está passando está valendo a pena, mesmo que acompanhado de um bom salário. Às vezes, é melhor pegar mais leve e ser feliz com algo agradável.” De qualquer forma, evite ao máximo ser impulsiva neste momento.

Previsões para a saúde

Signos de Terra

Quem possui um signo de Terra deve estar atento à saúde mental neste semestre. “Pare de querer fazer as coisas para agradar os outros. Olhe mais para você”, afirma Valentim. O período é de reclusão e estudos que possam trazer clareza às questões psicológicas.

Signos de Água

A saúde mental também está em risco para o pessoal de água. Para não adoecer, tente ficar longe de pessoas tóxicas. “Tome cuidado com a falsidade. A melhor forma de manter a vitalidade em dia é nutrindo um senso de independência. Faça as coisas por você.”

Signos de Ar

Período de estabilidade. Aproveite a fase para sair de casa e se movimentar. “Essa é a hora de fazer aquela aula de dança que tu sempre quis fazer.”

Signos de Fogo

A saúde dos arianos, leoninos e sagitarianos estará mais forte do que nunca. Para potencializar essa energia de vitalidade e jovialidade, busque se reconectar com antigos hobbies de infância. “Agora é a hora de se reconectar com a sua criança interior e despertar aquela energia adormecida.”

Previsões para espiritualidade

Signos de Terra

Normalmente, os signos de Terra não são muito ligados ao lado espiritual. Portanto, para conseguir realizar essa conexão, é necessário abrir o coração para as coisas que amamos e abandonar a noção de que a espiritualidade precisa estar atrelada a uma religião. “A fé está muito mais ligada ao autoconhecimento e a conexão consigo mesma”, afirma Victor.

Signos de Água

O período pede foco: pare de querer agradar a todos e comece a se reconectar com as coisas que potencializam a sua fé. “Você está ajudando muita gente no seu caminho, menos a si mesma. A espiritualidade é sua, não dos outros.”

Signos de Ar

Signos de ar são muito ligados à mente e ao lado racional. Portanto, se aproxime do lado espiritual para conseguir organizar melhor os próprios pensamentos. “Faça meditações e danças circulares. Coloque uma música gostosa. O importante é conseguir parar de se fechar e abrir o coração para os Deuses e Deusas. Você não está sozinha.”

Signos de Fogo

Por fim, a espiritualidade dos signos de Fogo promete derrubar os véus das ilusões e falsidades. “A partir do momento que você entrar em contato com esse lado, o mundo espiritual irá revelar quem são as pessoas mentirosas em seu caminho. Abra o olho porque você já sabe quem são.”