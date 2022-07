Horóscopo de agosto: mês será de expansão revitalizante

Para pensar o horóscopo de agosto, precisamos voltar algumas casas e revisitar os meses anteriores. Estamos oficialmente no segundo semestre de 2022 (sim, já), no qual, para alguns de nós, o ano realmente começa. Alô, signos do período!, estou falando com vocês.

As vivências do primeiro semestre já nos deixaram muito atentos e alertas sobre o que estamos dispostos a manter em nossas vidas e o que precisávamos deixar ir. E a retrogradação de Saturno no signo de Aquário marca estritamente esse processo, nos fazendo perceber que as estruturas podem e devem ser mantidas só após aquele momento de grande avaliação do que faz sentido enquanto essência e inovação. Ou seja, manter-se condicionado não é mais uma opção.

Inclusive, pode ser algo muito incômodo e frustrante. Nas movimentações celestes, este mês, temos Marte fazendo conjunção com Urano, ambos no signo de Touro, regido por Vênus. Cada passo, portanto, será dedicado e impulsionado com seriedade e comprometimento. Podemos ser pegos de surpresa por esse novo pensar que, a certo ponto, pode indicar uma resistência em arriscar ações onde não tem uma base sólida.

Lembrando que o Sol estará no signo de Leão, que está na sua casinha, bem confortável, pronto para se expressar dentro desses limites – ou além. Leão abre as portas para os lançamentos, a expansão revitalizante e, claro, aquela vontade de aparecer para os outros ou para si. O mais importante é pensar a expressão dessa energia para além dos estereótipos do signo, que nos auxilia a ter ápices de criatividade e motivação. Temos ainda Mercúrio no signo de Leão, que logo segue seu caminho para o signo de Virgem, o que indica uma comunicação com ares de sabedoria e aperfeiçoamento alinhados. Outro movimento que penso ser significativo de prestar atenção é na Vênus em Leão. O tal signo estará mesmo em alta. Logo, o rugido poderá ser ouvido de longe, e a gente quer mesmo é ser contemplado depois de reconhecer nosso valor.

Previsões de agosto para cada signo

Leão

O mês das leoninas chegou! Celebre a sua volta ao Sol como desejas, lembrando que expansão é pouco para o que lhe aguarda no mês de agosto. Aproveite o período para fazer o que ama e acredita acontecer. A lição maior será fazer tudo isso sem se deixar levar pelo ego.

Virgem

Se antes o foco estava se ajustando naquilo que você desejava fazer (ou mudar) na vida profissional, agora, ele estará nítido. Fique atenta às oportunidades para construir uma boa reputação e networking, sem se sentir anulada por ser quem você realmente é.

Libra

Agosto pode ser um mês em que o círculo mais próximo demande atenção. Esteja de olhos bem abertos ao que considera uma boa rede de apoio e às amizades. O exercício vai estar em entender quais são necessárias para o seu desenvolvimento pessoal. É sobre ter os certos ao seu lado.

Escorpião

Que vocês são capazes de acessar as profundezas como ninguém já estamos cansados de saber, né? Porém, agora, será ainda mais marcante. Agosto terá a oposição de Marte em Touro, que evidencia a complexidade das escorpianas e como vocês se expressam com o mundo.

Sagitário

Você estará suscetível às vontades de focar em si e trabalhar as coisas internas. Até certo ponto, isso pode gerar incompreensão dos que te cercam. Desde que faça esse exercício para o próprio bem, seguindo a própria verdade, não desanime, vale continuar firme neste caminho.

Capricórnio

Pode parecer um conselho meio óbvio para as capricornianas, já que isso é meio natural de acontecer em quem tem forte a expressão do signo, mas vamos lá: tome nota de todos os gastos durante o mês (sim, todos). Será importante prestar atenção nas estruturas e no que entende como VALOR.

Aquário

Não se desespere, mas agosto será um mês que deixará em evidência todas as suas responsabilidades. É preciso entender que os alicerces só fazem sentido nas bases sólidas. Portanto, a auto-investigação será peça-chave para saber onde está direcionando a energia.

Peixes

Talvez você esteja num caminho de mergulho interno. Mas lembre-se: o contato com o seu íntimo só se dará a partir do momento em que olhar para as raízes que dizem sobre o que você é ou não deve ser agora. Olhar para o passado e poder fazer diferente!

Áries

Um pico de energia e vontade de colocar os prazeres para jogo te ajudam neste mês. Cuidado, porém, para não se deixar enganar pelo impulso e pela intensidade colocada nas ações. Isso pode te levar a um hedonismo exacerbado.

Touro

É difícil, mas melhor se preparar porque agosto traz uma virada de chave na vida prática e na rotina das taurinas. Sim, pois é. Nesse mês é provável que sinta uma grande necessidade de mudar a maneira como trabalha. Sem esquecer, claro, do cuidado com a saúde física.

Gêmeos

O Sol de Leão brilha e ilumina a sua área afetiva. Em agosto, as relações amorosas e afetivas (amigos e família) serão a pauta. Busque colocar a sua essência naqueles vínculos que te elevam e trazem consciência sobre os afetos que te permitem autenticidade.

Câncer

Apesar do que muitos pensam, a energia leonina é também sobre olhar e cuidar de si antes de se mostrar ao mundo. Neste mês, se proponha enxergar a si e a maneira como se expressa emocionalmente com mais autoconsciência. Alguns encerramentos de padrões serão necessários.