Horóscopo semanal de 16/01 a 22/01: Cuidado com os planos a longo prazo

Áries

Primeira semana de Mercúrio Retrógrado pede um pouco mais de atenção com os seus planos a longo prazo. Alguns imprevistos chegam para que você consiga olhar para eles e concretizar melhor suas ideias. Não é hora de discutir por besteira, trabalha melhor sua paciência com coisas que não estão no seu controle.

Touro

Algumas questões que envolvem seus projetos de trabalho pedem um pouco mais de cautela antes de avançar. Algumas notícias podem demorar a chegar, o que deixa você mais ansiosa – mas não coloque a ansiedade em jogo. É uma semana propícia para recalcular rotas de questões já acertadas por você.

Gêmeos

Semana para cuidar melhor de tudo aquilo que vem adiando. Tire da mente e passe para a materialização: desde organização com as finanças até suas relações. É momento de olhar com mais carinho também para suas questões mais importantes. A fé pode dar aquela abalada, mas lembre-se que é uma energia momentânea. Lembre-se que as coisas acontecem quando precisam acontecer.

Câncer

Essa semana, algumas decisões tomadas recentemente podem voltar a bater na porta te questionando sobre suas escolhas. Tudo que você considerou encerrado nos últimos tempos pode ressurgir trazendo uma nova chance de análise novamente. Não tome nenhuma nova decisão baseada nas suas emoções, a razão agora é a melhor conselheira.

Leão

Seus relacionamentos essa semana podem te balançar um pouco mais do que devia, assim como acordos e projetos de trabalhos que envolvam sócios e parceiros. Não é momento de grandes decisões, alguns sentimentos estão confusos por aí e te pedem um pouco mais de discernimento. Não comece DRs desnecessárias.

Virgem

Semana com altos e baixos de correrias. Alguns imprevistos surgem para que você preste atenção naquilo que não está vendo com clareza. Se puder, adie por alguns dias os planos para apresentar um novo projeto de trabalho, algumas reavaliações devem ser consideradas. Dias de maior cuidado com a saúde também, mantenha a cabeça equilibrada para não gerar ansiedades além da conta.

Libra

Para os próximos dias, uma boa reconexão com você mesma vai te deixar bem melhor. É momento de se resguardar e reavaliar algumas tomadas de decisões. A não clareza na comunicação pode fazer com que você tenha que refazer alguns planos e a criatividade pode pedir um descanso. Escolha sempre pelo diálogo claro se o assunto for relacionamento.

Escorpião

Algumas questões familiares podem te pegar de surpresa essa semana, demandando de você mais do que gostaria. Tente resolver o que precisa ser grande estresse, a resolução está nos detalhes. Não é uma semana propícia para mudança de casa ou reformas, aguarde mais um pouco até que a energia esteja mais clara para isso.

Sagitário

Os próximos dias te colocam um pouco mais de ansiedade em assuntos que deseja resolver com rapidez, mas por fatores externos a espera pode ser um pouco mais. Não determine muitas coisas por agora, tudo está mudando e os imprevistos acontecem para tirar você da zona de conforto. Estudos podem exigir um pouco mais de você, tire um tempo para descansar.

Capricórnio

Essa semana o assunto finanças entra em pauta, com alguns imprevistos. Cuidado com gastos desnecessários, é possível que alguns atrasos aconteçam. No trabalho, evite sobrepor a sua opinião a todo custo. Tenha bom senso na hora de dar sua palavra ou mostrar suas ideias. Para essa semana, menos é mais.

Aquário

Mercúrio fica retrógrado em seu signo e traz algumas dúvidas a respeito de suas metas e de como você está levando a vida. É uma semana de muita análise do que você deseja reconstruir: encerrar para recomeçar. Não tenha medo de fazer escolhas e se resguarde, se necessário. Tudo acontece agora para transformar seus planos e sua vida.

Peixes

Os próximos dias podem te trazer certo incômodo interno. Os sentimentos podem ficar confusos por aí, trazendo uma energia de mais interiorização. Utilize essa semana para fazer algumas leituras ou se envolver com coisas que façam sentido para você, assim como o cuidado com a mente através de terapias ou terapias alternativas podem ajudá-la a se reconectar.

