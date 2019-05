12 tatuagens para quem ama astrologia

Fazer uma tatuagem sempre requer um pouco de pesquisa, já que é preciso escolher aquilo que você deseja eternizar na pele. Mas, para os apaixonados por astrologia, tomar essa decisão pode ser ainda mais fácil.

A nova tendência no mundo das tatuagens é tudo relacionado aos astros. As opções vão desde constelações até os símbolos dos signos do zodíaco. E há também inspirações para quem curte tatuagem colorida, em preto e branco, minimalista, pontilhada, em aquarela… os estilos são vários!

Separamos 12 opções para você se inspirar e ir correndo para o estúdio se rabiscar. Confira:

