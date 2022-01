Horóscopo da Susan Miller: as previsões para cada signo em janeiro

22/12 a 20/1

É seu aniversário e o Sol e a Lua nova, no dia 2, viram dar parabéns. A dupla recebe ainda raios elétricos de Urano, planeta da surpresa, e o trio arma uma boa festa, regada a muita paixão. O amor estará em alta nesses dias. A química com uma pessoa especial estará mais forte do que o normal. Esse clima não deve acabar logo, mas perdurar por semanas. No dia 17, a Lua cheia em Câncer também favorece o romance e você pode resolver, junto com seu par, dar o próximo passo no compromisso. Talvez vocês encontrem um apartamento para morar juntos ou fechem uma viagem incrível que era um sonho antigo. Essa influência dessa Lua também serve para o lado profissional e pode beneficiar uma parceria. Só não estranhe se tudo for mais devagar do que o esperado, pois Vênus e Mercúrio estarão retrógrados este mês.

21/1 a 19/2

Janeiro garante o começo lento e leve que você precisava. Apesar desse ritmo, não se engane: este ano é de abundância. O motivo de tamanha lentidão é que Vênus estará retrógrado de 19 de dezembro a 29 de janeiro. E Mercúrio se junta a ele no dia 14 de janeiro, até 4 de fevereiro. Não é que as coisas estejam emperradas, elas só estão mais devagar. Vênus é responsável pela sua casa, sua família, e você pode ver tentativas de alugar ou comprar uma casa sofrendo com atrasos. Como Mercúrio também não vai ajudar, evite assinar contratos. Até lá, foque em você, em descansar, refletir, cuidar da sua autoestima e dos seus planos.

20/2 a 20/3

Você acaba de entrar num dos meses mais importantes da sua vida. No dia 29 de dezembro, Júpiter, o planeta dos presentes, entra no seu signo para ficar por mais de um ano. Esse fenômeno só acontece a cada 12 anos. A presença do planeta é fundamental para o progresso. O que você começar agora tem potencial para virar algo transformador na sua vida. Além disso, é um aspecto perfeito para o amor. Se está procurando uma paixão, ela pode chegar agora – e será avassaladora. Também é possível que resolva dar o próximo passo com seu par, comprando uma casa ou resolvendo aumentar a família. São tantas as possibilidades e você está pronta pra elas.

21/3 a 20/4

Diferentemente do último ano, este começa mais leve, solar e repleto de esperança. Além de todos os motivos sólidos, tem também um ângulo ideal entre o Sol e Urano, o planeta das surpresas. Muitas novidades vão chegar de forma inesperada, mas serão todas positivas. Logo na primeira semana de janeiro, junto com a Lua nova, essa dupla beneficia o setor da carreira, garantindo crescimento – pode ser uma promoção ou um aumento salarial. Perto da Lua cheia, no dia 17, você se vira para a família. Talvez precise se mudar ou consiga, enfim, comprar um imóvel. Do dia 14 até 4 de fevereiro, Mercúrio fica retrógrado: evite compras grandes e contratos.

21/4 a 20/5

O ano começa com promessas de viagens, pode ser que você passe o Réveillon longe de casa. Essa é uma tendência que será levada para outros meses. Seu regente, Vênus, estará retrógrado de 19 de dezembro até 29 de janeiro. Progressos costumam ser mais lentos nessas épocas, então dedique-se a descansar. Não mexa no seu visual nem se cobre grandes decisões, dê um tempo para sua cabeça. Contudo, no dia 17 de janeiro, o mesmo da Lua cheia, Urano, que rege sua carreira, volta ao movimento direto depois de um tempo retrógrado, possibilitando avanços no trabalho. Evite apenas assinar contratos, pois Mercúrio fica retrógrado até 4 de fevereiro.

21/5 a 20/6

Você está disposta a colocar as finanças em ordem. Essa tendência se fortalece logo no dia 2 de janeiro, com Urano, o Sol e a Lua nova em um aspecto muito positivo. Se estiver tendo conversas sobre novas possibilidades na carreira e achar que tudo está acontecendo devagar, tenha paciência. Entenda que as coisas têm seu tempo e não adianta apressá-las. Além disso, Mercúrio, seu regente fica retrógrado de 14 de janeiro a 4 de fevereiro, complicando acordos e dificultando a assinatura de contratos. A sua oportunidade virá, pois Júpiter, planeta dos presentes, está no topo do seu mapa da carreira, garantindo todas as chances mais bonitas e prósperas.

21/6 a 21/7

A vida fica substancialmente melhor em 2022 e você já consegue sentir a maré virando para o seu lado. Nos últimos anos, você teve que provar muitas coisas para si mesma e para os outros. Agora, o trabalho duro passou, é o momento de recolher os louros de tanto esforço. Em janeiro, você deve concentrar seus esforços em uma pessoa que é muito importante para você no amor ou na parceria profissional. O Sol, a Lua, Vênus e Plutão se unem, dando a sensação de que você está pronta para começar um novo capítulo. No dia 17, a Lua cheia no seu signo permite que você alcance um objetivo com o qual vinha sonhando há algum tempo.

22/7 a 22/8

Você está começando o ano cheia de vontade e vigor. Tem tanto para fazer e você está ansiosa para começar. A partir do dia 2, na Lua nova, você se verá com uma grande lista de afazeres (pessoais e profissionais) e com muito gás para dar conta de tudo. Ainda assim, pode parecer a você que o ritmo é inferior ao desejado. É que Vênus estará retrógrado desde 19 de dezembro até 29 de janeiro; e Mercúrio fica retrógrado de 14 de janeiro a 4 de fevereiro. Deixe o imediatismo para fevereiro e concentre-se em resolver questões a longo prazo e refletir sobre o que é verdadeiramente importante para você. Marte circula na sua casa do amor o mês todo, trazendo romance.

23/8 a 22/9

Seu espírito de renovação, reacendido pelo Ano Novo, será mantido durante o mês de janeiro. Se der para tirar alguns dias de folga, curta com pessoas queridas e mude um pouco a paisagem. Será um período muito romântico e com eventos inesperados. Deixe-se surpreender e viver uma fase mais leve. No dia 24 de janeiro, Marte começa a agir e apresenta a você muitas pessoas – uma pode virar uma paixão e outra talvez seja ótima para seu desempenho profissional. No dia da Lua cheia, em 17 de janeiro, um evento grandioso deve acontecer em sua vida. Talvez você sinta que o amor anda meio devagar, mas é culpa de Vênus, retrógrado até 29 de janeiro.

23/9 a 22/10

Você está interessada em um novo endereço ou em um imóvel próprio? Isso pode ser uma questão arrastada na sua vida, mas agora começa a entrar nos eixos. Dê atenção ao tema logo no dia 2 de janeiro, quando ocorre a Lua nova. Os aspectos são muitos positivos para que você ache um caminho que te leve aos seus sonhos. Marte também vai ajudar, já que entra nesse setor do seu mapa no dia 24 de janeiro. Vênus fica retrógrado de 19 de dezembro a 29 de março. Além dele, Mercúrio também fica retrógrado de 14 de janeiro a 4 de fevereiro. Essa combinação tende a deixar os ritmos mais lentos, mas não há motivo para frustração, as coisas vão acontecer.

23/10 a 21/11

Sua mente estará faminta por estímulo. Uma das maneiras mais fáceis de movimentá-la é viajando, porém, se for muito difícil no momento, foque nas suas ideias e na construção de um espaço para que elas se desenvolvam. Seu setor da comunicaçao está bastante ativo e é provável que você tire da gaveta algumas possibilidades que vinha adiando, como escrever um livro ou começar um projeto totalmente autoral. Muitos escorpianos também estão num embate em busca de um novo endereço, mas essa tarefa tem encontrado Urano retrógrado como obstáculo. Agora, o planeta volta ao movimento direto, ajudando você a finalmente encontrar um lugar pra chamar de lar.

22/11 a 21/12

A vida está mais doce. Janeiro começa com Marte no seu signo – uma enorme vantagem no Zodíaco. O planeta coloca você no controle, ele dá o palco, o microfone, o poder. Até dia 24 de janeiro, você terá esse empurrão para colocar suas finanças em ordem, para conseguir os estímulos necessários para tirar grandes sonhos do papel. No dia 2, a Lua nova aumenta as conversas e as chances de conseguir um aumento ou um bônus. No dia 17, a Lua cheia em Câncer também traz notícias sobre as finanças. Apesar do aumento da renda, seus gastos também vão crescer, mas essa fase só dura até Março e vão ser justificados com uma mudança de vida.