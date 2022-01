Especial astrologia: Previsão para todos os signos em 2022

Depois de dois anos tão intensos, a pergunta que não quer calar: o que será de 2022? A boa notícia é que muitos dos ciclos pesados que começaram no primeiro semestre de 2020 chegam ao fim nos seis meses iniciais de 2022. O clima já estará diferente. Além disso, um grande aspecto entre Júpiter e Netuno, que se encontram no signo de Peixes em abril, enche o coração e a mente de esperança por mais oportunidades para todos nós.

Esse é um cenário que só acontece a cada 13 anos e está relacionado à arte, à música e às questões sociais, entre outros temas. É um aspecto já visto no fim de epidemias e pandemias anteriores, o que dá a entender que retomaremos uma rotina mais próxima da que tínhamos antes da crise mundial. Ao mesmo tempo, essa formação pode criar ilusões, promovendo um otimismo exagerado – o desejo por paz e novas histórias é tão urgente que deixamos que as situações se tornem excessivas.

O que é garantido é que o ano será marcado por grandes aproximações, amizade e vida social agitada. Estamos com vontade de encontrar os outros e, principalmente de nos conectarmos novamente – de forma mais próxima, com toque, sem telas. É a vontade de sonhar juntos que ressurge, de fazer planos e imaginar um futuro mais amplo e plural.

Os assuntos ligados à tecnologia ainda estarão em alta, mas terão, obrigatoriedade, que encontrar equilíbrio com as atividades artísticas presenciais e as sociais, além daquelas ligadas à natureza. O meio ambiente será um assunto mais frequente e faz sentido. É provável que o universo nos mobilize a pensar nas questões definitivas para nossa experiência coletiva e a do planeta. Teremos que rever hábitos, entender o que cada um deve fazer pela preservação. A busca por mais qualidade de vida faz parte desse pacote e também é uma influência do céu. No caminho, é provável que você encontre saídas inovadoras para seu estilo de vida ideal.

O ano que começa agora – e é muito aguardado por tantas pessoas – será carregado de oportunidades e movido pela esperança. Só não pode faltar pé no chão, pois a ilusão gerará riscos

Áries

21/3 a 20/4

Prepare-se para viver muitas emoções – mas das boas! O ano pode causar uma verdadeira revolução na sua vida e é importante que você faça escolhas sábias para que as melhores portas se abram

Você

É provável que você se sinta mais sonhadora em 2022. Ao se pegar idealizando um futuro diferente, poderá contar com suas amigas para tornar esses planos em realidade. É hora de unir forças, cultivar as verdadeiras conexões e fazer acontecer. Este será um ano de mudanças importantes, e talvez você tenha alguns períodos de bastante ansiedade. Saiba com quem você pode contar nesses momentos, mesmo que seja só para dar risadas. Priorize seus grandes desejos e encontre as pessoas certas para persegui-los.

Saúde

Vale a pena evitar excessos que possam afetar sua saúde, principalmente as bebidas. A prática de atividade física será fundamental para aliviar a ansiedade e a tensão. A qualidade do sono está entre as coisas mais importantes para você em 2022, pois você precisará descansar de verdade para dar conta da rotina. Atenção às doenças crônicas já existentes.

Amor

Em busca de um grande amor ou dedicada a viver um já existente, você estará mais romântica. A energia também beneficia outros tipos de relação, como amizades e parceria de negócios – talvez você e seu par decidam abrir algo juntos ou embarcar num projeto a dois.

Dinheiro

É preciso cautela para não gastar por impulso ou investir todos os seus recursos em planos ousados e idealizados demais. Apesar da promessa de dinheiro chegando, talvez até de forma inesperada, os imprevistos também podem acontecer. Também é possível que você queira fazer outras coisas ao longo do ano, mudando a ideia inicial, portanto guarde um pouco sempre que puder.

Carreira

Que tal retomar um sonho antigo? Se for agir nesse sentido, una-se a antigos conhecidos, que serão a chave do sucesso. É fundamental que você se envolva em algo que a deixe empolgada para crescer, que a envolva. A hora de mudanças é agora. Fique de olho no que acontece ao redor e esteja pronta para fazer escolhas.

Touro

21/4 a 20/5

Inovar é preciso e você está precisando mesmo sair da zona de conforto! Em vez de temer o que pode acontecer, pense que, com coragem de tomar a dianteira dos acontecimentos, pode ser bem divertido.

Você

O momento pede mais leveza, vontade e disposição para mudar. Por mais difícil que uma transformação nesse sentido possa parecer, você tende a ser mais feliz desapegando do que não serve mais e se abrindo para o novo. É um ótimo momento para cuidar mais de você e se preocupar menos com o que os outros pensam. Busque a sua felicidade!

Saúde

Esse é um dos grandes temas do seu ano: é fundamental que você dê atenção ao seu corpo e mente. Opte por uma rotina mais saudável, com qualidade de vida e cuidados diários na alimentação, no sono e na atividade física. Aliás, como existe o risco de ansiedade aumentada, praticar algum esporte pode ser importante, até para evitar problemas como pressão alta, por exemplo. Pense em algo diferente, que motive você e ofereça diversão.

Amor

Se você está em um relacionamento, é importante planejar o futuro e fortalecer a amizade e o companheirismo entre vocês. Está em busca de um novo amor? Aposte nos encontros com amigos e esteja sempre pronta para os eventos, especialmente os de trabalho – parcerias inesperadas podem surgir quando você menos espera. Junto com a afetividade, o sexo promete mais intensidade, aumentando as formas de prazer.

Dinheiro

Coloque na agenda compromissos frequentes com você mesma para se organizar financeiramente e planejar os próximos passos. É um ano com promessa de prosperidade e bons ventos soprando na área material. Porém, a vontade de gastar mais chega junto, com riscos de investir mais do que deveria na hora da empolgação ou até mesmo gastar sem perceber nas pequenas coisas do dia a dia. Uma planilha organizada vai ajudar.

Carreira

Invista em projetos pioneiros e inovadores. Sociedade e parcerias podem ser uma boa forma de crescer. As chances de promoção, com mais responsabilidade e dinheiro envolvidos, é bem grande.

Gêmeos

21/5 a 20/6

2022 tem o potencial para ser um grande ano para você, geminiana! Sinta seu brilho crescer enquanto faz as coisas que mais gosta e não tenha medo de sonhar alto. Resultados virão onde há energia

Você

Há algum tempo você vem sonhando e fazendo planos, mas agora é provável que surjam oportunidades para colocar as mãos na massa. Os estudos são especialmente bem-vindos, criando muitas possibilidades na vida pessoal e profissional. As viagens devem voltar com tudo, enchendo alguns dias de prazer, assim como a rotina social.

Saúde

Você anda se sentindo muito bem, com vitalidade e disposição, mas é preciso se atentar à dedicação excessiva de energia às atividades e ao pouco descanso. O bom sono é essencial, assim como o cuidado com os limites na alimentação e na bebida. Coloque como foco hábitos saudáveis e uma rotina equilibrada.

Amor

Ótimos encontros, um bom relacionamento, a vontade de estar junto e fazer planos: tudo isso deve acontecer durante esse ano. Se está com alguém bacana, a relação tende a se aprofundar. É possível até que a relação transborde a vida pessoal e vire uma parceria incrível de negócios. Caso não se encontre numa relação agora, com certeza está aproveitando sua independência. Divirta-se e curta a própria companhia… Quem sabe, nesse caminho, não encontra uma pessoa legal para dividir paixões e interesses.

Dinheiro

O sucesso profissional aumenta sua renda. A grande questão é saber se organizar e não se empolgar com a chegada do dinheiro. Pense bem antes de fazer investimentos imprudentes ou aumentar o padrão de vida sem a certeza do que vem pela frente. Investir em você é essencial, assim como em seus negócios, mas sempre com prudência e priorizando o que realmente importa. Você deve quitar dívidas antigas e ficar financeiramente mais confortável.

Carreira

Crescimento: essa é a palavra de ordem esse ano. Muitas oportunidades vão surgir e você pode se envolver em novos e grandes projetos. É provável que realize um grande sonho profissional. As portas vão se abrir. Mergulhe de cabeça, mas não se esqueça de se divertir.

Câncer

21/6 a 21/7

Você está bastante conectada com tudo que é importante em sua vida: casa, família e sentimentos. Mais emotiva e sensível, é fundamental buscar momentos de prazer para que tudo fique leve.

Você

Esse ano tem tudo para ser intenso. O contato com a casa e a família será especialmente importante: é um ótimo período para mudanças e reformas. O turbilhão talvez deixe você confusa às vezes, mas lembre-se de acolher tudo que sente e agir de forma coerente com seus valores e objetivos, transformando o que for preciso e sem medo de desapegar. As viagens vão abrir novos horizontes.

Saúde

Cuidado com tudo que você já sente de forma crônica e com tudo que possa ter a ver com processos autodestrutivos e situações emocionais não digeridas. Cuidar das emoções é meio caminho andado para estar em dia com o corpo físico. A prática de atividades físicas pode ajudar a baixar a ansiedade, mas algo como meditação ou ioga vai ajudar a manter a mente e o coração tranquilos.

Amor

Casais vão dar passos importantes. Namorados devem marcar casamento, é possível que aconteçam conversas sobre filhos e casa própria. Se estiver solteira, concentre-se em alimentar a sua independência e desfrutar daquilo que dá prazer. Sua vida sexual ganha intensidade: permita-se mais prazer, experimente e liberte-se de tabus.

Dinheiro

Pensar no futuro, guardar e investir melhor é essencial para conquistar suas metas e realizar sonhos. Você pode ter mais estratégia e até mesmo ajuda de alguém para se organizar melhor. Porém, existe o risco de gastar com prazer sem perceber para onde o dinheiro está indo. Um bom ano para dinheiro conjunto, patrocínio e financiamentos.

Carreira

Cursos e viagens podem estar diretamente ligados ao seu trabalho. Conversas e reuniões tendem a ser mais produtivas do que de costume. Mas é preciso ter estratégia e saber muito bem para onde está caminhando, especialmente para evitar fazer coisas que, no fundo, não deseja. Se seu trabalho depende de divulgação ou patrocínio, saiba que ambos vão se destacar e favorecer sua produção.

Leão

22/7 a 22/8

2022 será um ano de superação e grandes conquistas. Você deve se sentir mais forte, inspirada e pronta para se jogar de cabeça em novos projetos ou retomar velhos sonhos. Aproveite as boas energias.

Você

Sua intuição está a mil por hora: aproveite para ouvir os sinais e as sincronicidades antes de fazer escolhas. Encontros e conversas são favoráveis e inspiradores. Encontrar outras pessoas será tudo de bom. Vire páginas antigas que não acrescentam nada à sua vida e abra espaço para o novo. Bons ventos batem à porta. Basta aprender a navegar conforme a maré.

Saúde

Depois dos sustos do último ano, você entendeu a importância de se cuidar e vinha sendo muito fiel a si mesma. Com mais disposição e vitalidade, fica ainda mais fácil seguir nesse caminho. Aproveite a energia para garantir a sua dose de exercícios físicos. Se precisa ainda superar alguma questão de saúde, este ano fornece alto poder de recuperação e cura.

Amor

Você está ainda mais comunicativa e com a vida social bastante ativa, podendo conhecer gente muito interessante e/ou fortalecer laços em um relacionamento atual, com mais amizade, intimidade e vida sexual cheia de prazer. A paixão está presente, mas é importante saber sair da rotina e não sofrer por ciúmes.

Dinheiro

É comum que você se desorganize facilmente com as questões financeiras. Por isso, é essencial ter uma planilha bem feita e anotar direitinho tudo que ganhar e gastar, para não se perder. Caso perceba que não dá conta disso sozinha, converse com alguém que possa auxiliar você no processo e tornar o caminho mais fácil. Pensar no futuro, levando em consideração sonhos e vontades, é importante para administrar melhor seus recursos.

Carreira

Aposte nas parcerias e pense que compartilhar pode ser uma ótima forma de crescer. Tudo que envolve sociedade, parceria, clientes e público em geral é favorável, mas desde que você também tenha flexibilidade para ouvir e trocar. Inovação e criatividade são dois pontos altos neste momento que pede também mais ousadia e boa comunicação, como chaves para o sucesso.

Virgem

23/8 a 22/9

Use e abuse da inspiração que está tão presente nesse momento – dê atenção à intuição, sonhos e imaginação forte. Permitir-se pensar grande é a melhor forma de construir sua realidade.

Você

Além da intuição acentuada, esse é um ano para perceber melhor o que sente e do que precisa para ser feliz. É importante saber se colocar em primeiro lugar e valorizar a si mesma acima de tudo. Manter a autoestima em alta é importante para fazer as escolhas certas em um ano tão cheio de possibilidades. Muitas portas estarão abertas e as respostas que você precisará estão dentro de você.

Saúde

No dia a dia, coloque a qualidade de vida como uma prioridade. Valorize a boa alimentação, o sono restaurador e as atividades físicas – as intensas farão mais sucesso e ajudarão a perseguir a ideia de colocar a saúde em primeiro lugar. O jeito como você se cuida agora poderá ser decisivo amanhã.

Amor

Será um período de mais romantismo, afeto, paixão e vínculos fortes e transformadores. Você tende a se sentir bem sozinha ou feliz em uma boa relação, com bastante amizade e olhos no futuro. É importante incluir o amor em sua rotina, talvez até unindo trabalho e vida afetiva, com projetos desenvolvidos com seu par ou abrindo-se para a chance de conhecer um novo interesse romântico no ambiente de trabalho.

Dinheiro

Ultimamente, você anda mais preocupada com as questões financeiras e é importante manter-se atenta a tudo que acontece relativo a dinheiro. Cuidado com os investimentos que envolvam outras pessoas: supervisione o que é seu. Também não é um bom momento para emprestar dinheiro para os outros. Você pode ganhar mais, mas há uma tendência à oscilação, portanto, se organize.

Carreira

Cuidar dos detalhes, como você bem sabe, é essencial para o sucesso. E 2022 fala muito sobre as pequenas ações e como elas impactam tudo que você faz e a sua vida. É provável que cheguem novidades, exigindo energia criativa, inovadora e ousada. Incluir prazer e paixão no que faz, em vez de só cumprir obrigações, pode ser o grande diferencial para ter sucesso.

Libra

23/9 a 22/10

Os holofotes estão apontados para você! Aproveite para cuidar mais de sua imagem. Por sinal, vale experimentar novos estilos e transformar o visual. A energia do ano pede novidades.

Você

A maturidade e a experiência deram a você mais consciência de quem é e do que precisa. É importante, para permanecer fiel a você mesma, saber dizer não, valorizar suas vontades e fazer tudo de forma que seja fiel ao que acredita. Lazer está na pauta do ano e se divertir precisa ser obrigação. Tenha atividades prazerosas no dia a dia e se coloque sempre em primeiro lugar. A criatividade está em alta e algum curso que ajude a desenvolvê-la pode ser bom pra você.

Saúde

Você já sabe que não deve cometer exageros se quiser se manter equilibrada – fisicamente e mentalmente. Cuide de excessos alimentares, mas também não vai se jogar de cabeça em uma rotina de exercícios frenética ou numa dieta restritiva demais. É preciso ter responsabilidade para se manter bem. Na dúvida, procure especialistas que ajudem a encontrar a melhor forma de cuidar de você. Atenção especial ao risco de alergias e doenças de fundo emocional.

Amor

Compromissos serão beneficiados este ano e é importante se preparar para dar passos mais consistentes e firmes rumo ao futuro. Maternidade pode ser um tema importante. Caso esteja em busca de um amor, lembre-se daquela máxima de que é importante, antes de tudo, nutrir a sua autoestima. Cultive sua independência e permita-se fazer escolhas pensando só em você.

Dinheiro

Desejos estão muito à flor da pele e a vontade de investir e pensar a longo prazo vai entrar em confronto com o imediatismo do prazer e de tentar realizar sonhos. É favorável investir nas coisas boas da vida, no que quer e gosta. Mas o risco é se desorganizar e passar o ano todo sem conseguir guardar ou, pior, com dívidas que podem ser evitadas.

Carreira

São tempos de águas tranquilas no que diz respeito ao trabalho. Aproveite para criar chances e crescer na direção desejada. Busque um lugar que faça você feliz sem medo de ousar, pois 2022 é um ótimo ano para mudar de rota, fazendo ajustes necessários.

Escorpião

23/10 a 21/11

Olhar para dentro é a melhor forma de encontrar as respostas para suas perguntas mais profundas. Cuide de suas emoções, acolha os medos e descubra quais recursos internos estão disponíveis. Um grande ano está por vir.

Você

É um ano interessante, mas que pede momentos de recolhimento, introspecção e tranquilidade. Cuide da sua casa, do seu corpo e da sua alma. Descubra o que faz você feliz e invista mais nisso. Buscar refúgio no silêncio do seu lar e no contato com a natureza é bastante recomendado. Você pode superar coisas bem antigas e se sentir mais leve. Sua família vai precisar mais de você: não deixe de dar atenção aos seus.

Saúde

Cuidado com as questões crônicas e os pontos naturalmente sensíveis. Mas, no geral, a tendência é de boa saúde, capacidade de recuperação aumentada e bem-estar constante. Vale a pena ter cuidado extra com o risco maior de acidentes

e machucados que podem vir de ações imprudentes, causadas por distração ou ansiedade. Você também pode se dar conta do que faz mal e passar a evitar com consciência.

Amor

Vão sair ganhando relacionamentos mais intimistas, que investem no tempo a dois com qualidade e profundidade. Você pode viver um grande amor e se sentir muito bem com alguém especial. Mas também precisará de tempo sozinha e é importante deixar isso claro em suas relações, para que ninguém saia magoado com a realidade diante da expectativa. Uma antiga paixão pode surgir do passado e, se algo estiver pendente, você precisará se dedicar a resolver a questão.

Dinheiro

Não se preocupe, pois a renda que você precisar chegará. São bons aspectos que garantem os recursos necessários – não apenas materiais. Mas é importante não ser negligente e aproveitar a boa maré para guardar e investir nas coisas certas. Talvez você também pense em retomar uma adiada mudança ou reforma.

Carreira

Você está precisando ficar mais tempo em casa, então veja se há possibilidade de um modelo híbrido, com alguns dias de home office. Isso vai permitir mais tempo com a família e horários organizados. É um ano para aperfeiçoar técnicas.

Sagitário

22/11 a 21/12

Um ano de emoções à flor da pele e grandes sonhos que podem se realizar a qualquer momento. Depois de tantos desafios, você merece esse período de paz e alegrias.

Você

Uma intensidade emocional mais profunda e conexão com suas questões internas: você logo perceberá o ritmo do ano. Talvez você queira começar ou pegar mais firme na terapia, caprichar no contato com a natureza e fazer mais coisas no âmbito pessoal. Contato com a família, as coisas da casa e as pessoas queridas estão entre os principais assuntos do momento. Seus amigos estarão ainda mais próximos de você.

Saúde

Você tende a estar mais atenta aos cuidados com a saúde, com mais momentos de pausa e menos stress. Isso ajuda a manter a saúde mental e emocional em dia e, com isso, a física também. Ao escolher um exercício, prefira que seja ao ar livre ou na água e evite mudar hábitos que já estão funcionando bem.

Amor

Se está em um relacionamento, a vontade de estar junto ficará ainda maior. Você deve incluir seu amor em seus projetos de forma mais profunda, talvez até entrelaçando os sonhos e criando um negócio juntos. A comunicação também tende a fluir melhor, com boas conversas e muito entendimento. Você também pode descobrir uma paixão entre amigos, num círculo surpreendente.

Dinheiro

Entender o que você precisa é o primeiro passo para saber como lidar melhor com seu dinheiro – talvez seja legal tirar um tempo para listar as suas prioridades. Você pode investir mais em cursos e estudos para a vida profissional ou também na casa e na família. Viagens também vão trazer ganhos no conhecimento.

Carreira

Para ganhar mais, invista na comunicação, em boa divulgação e em aumentar sua rede de contatos. O network é fundamental neste momento e você precisa descobrir seu método para fazê-lo, quais conexões retomar. Reuniões tendem a fluir bem e é justamente conversando com outras pessoas que você pode ter grandes insights sobre o que fazer no trabalho. Lembre-se que é preciso saber sair da zona de conforto e que as novidades são bem-vindas, mas sempre prezando pela qualidade da sua entrega.

Capricórnio

22/12 a 20/1

O momento pede reavaliações e um olhar para o passado. Talvez você retome sonhos e projetos antigos e retome contato com pessoas queridas de quem sentiu muita saudade nos últimos tempos. Veja quem vale a pena.

Você

Saber quais são as suas prioridades é essencial para seguir dizendo alguns nãos e cuidando mais de si mesma, incluindo mais prazer na rotina e abrindo o coração para viver emoções variadas. Você deve se sentir mais madura e preparada para qualquer situação que encontrar pelo caminho e este tem tudo para ser um lindo ano. Saiba aproveitar as oportunidades e criar novas chances. Algumas viagens durante o ano podem trazer um frescor e até uma sensação de mais jovialidade. Procure respeitar o seu ritmo e nada de querer dar conta de tudo e de todos o tempo inteiro. Faça pausas e sua qualidade de vida tende a se fortalecer.

Saúde

Você tende a se sentir mais bem disposta e cheia de energia. Isso pode inspirar você a fazer coisas novas e experimentar diferentes formas de cuidar do corpo, da mente e da alma.

Amor

Amar e ser amada é benéfico a todos, inclusive a você. Sem abrir mão dos valores mais essenciais, saber ceder e compartilhar é fundamental para que a relação flua melhor. As conversas tendem a ser mais profundas e é importante que você consiga abrir o coração e falar sobre o que sente lá no fundo da alma. Conversar com seus amigos pode ajudar a se relacionar melhor com seu amor.

Dinheiro

É um ano de contas organizadas e recursos em dia. Você pode resolver pendências financeiras, quitar dívidas e fazer ótimos investimentos pensando no futuro. É possível, ainda, que você encontre novas formas de ganhar, uma quantia que não estava prevista. Apesar da necessidade de poupar sempre, se permita gastar mais com seu prazer.

Carreira

É importante ter uma relação emocional no trabalho, no sentido de fazer mais o que você gosta e assumir menos compromissos desnecessários apenas pela necessidade interna de dar conta e carregar o mundo nas costas. Você deve se preparar internamente para delegar mais e conversar sobre suas necessidades. Será um ano de sucesso e crescimento.

Aquário

21/1 a 19/2

A vida está pedindo mais comprometimento, maturidade e responsabilidade. Parece um alerta para você refletir sobre seus atos e planos. É importante agir com coerência e consciente

das consequências das suas atitudes.

Você

É um ano importante, que deve trazer acontecimentos significativos e marcantes. Muita coisa pode acontecer ao mesmo tempo e manter o foco no que deseja, sempre atenta à sua intuição, fará a diferença na hora de tomar decisões. Uma viagem marcante vai transformar você e a deixar mais madura.

A vida está cobrando mais iniciativa e prazer.

Saúde

Já pensou em dar mais atenção a você mesma? Isso inclui alimentação, hábitos e rotina saudáveis. Cuidado com a ansiedade, que pode trazer problemas de saúde, como aumento de pressão ou questões de circulação. Problemas de pele são bem prováveis, assim como risco de queimaduras ou de cortes, fique de olho. Faça regularmente seus check-ups.

Amor

É possível que você esteja com mais vontade de se relacionar, de assumir um compromisso e de se entregar para valer a um relacionamento profundo e cheio de planos românticos. Mas a necessidade de se manter livre e independente está presente com ou sem relacionamento, em um ano no qual ter tempo para você, seus amigos e seus momentos de prazer é algo totalmente essencial.

Dinheiro

Você tende a estar mais focada em ganhar e guardar dinheiro. Dá para dizer que existem aspectos de sorte financeira, que podem trazer ganhos extra, aumento de salário e uma maior facilidade em organizar os seus recursos. Se você precisa buscar recursos alheios para algum projeto, aguarde ótimas notícias para tudo que envolve contas conjuntas e recursos vindos de fora.

Carreira

É preciso pensar grande e olhar para a frente. Ainda que você tenha que repensar estratégias e dar passos mais lentos, agora é hora de priorizar qualidade, consistência e crescimento certo. A criatividade é importante, mas as tradições e tudo que é mais seguro devem ser priorizados. Você pode assumir responsabilidades a mais e isso a ajudará a crescer profissionalmente.

Peixes

20/2 a 20/3

Piscianas serão agraciadas com um grande evento este ano: seus dois regentes têm um encontro marcado no seu signo. Será um período de muita sorte, crescimento, alegrias e novidades. Use-o com sabedoria.

Você

Você pode se sentir mais protegida, abençoada e cheia de coragem para fazer coisas novas e correr atrás dos seus sonhos. Assuntos como fé e espiritualidade estão entre os principais de um ano que também inclui mais autoconhecimento, contato com a natureza e felicidade. Você deve receber muitos presentes – materiais ou não – da vida e das pessoas. Aproveite este ano como um presente.

Saúde

Você tende a se sentir muito mais disposta e cheia de energia. Sua saúde, de forma geral, está boa e você tende a se recuperar rapidinho de qualquer coisa que tiver. Mas não descuide daquilo que já existe nem abuse da sorte. Atividades físicas na água podem ajudar não apenas nas questões de saúde, mas a relaxar e se sentir melhor consigo mesma. Dança também é uma ótima atividade.

Amor

Cuide de você primeiro que depois o amor vem. O período é bom para relacionamentos, pois você deve se sentir mais compreendida. Talvez um amor antigo reapareça, mas é importante pensar bem se vale a pena viver de novo algumas emoções entre vocês. Talvez seja caso de apenas uma conversa pendente que precisa acontecer. Encontre paz interior para viver mais plenamente o amor.

Dinheiro

Não faça novas dívidas. O momento é muito mais para colocar a vida em ordem do que para desorganizar as coisas. Aproveite a fluidez e as chances de ter mais recursos surgindo para se organizar melhor e guardar dinheiro pensando no futuro. Cuidado para não confiar em qualquer pessoa. Não é hora de colocar seu dinheiro em situações de risco.

Carreira

Um antigo sonho profissional deve se realizar. Você pode ter muito mais oportunidades do que em qualquer outro momento da vida. As chances de crescimento são reais, com mais responsabilidades assumidas e ganhos proporcionais ao seu posto alcançado. Mas você deve tomar as rédeas da carreira e buscar ativamente sua realização pessoal. Confie em todo seu potencial e faça acontecer.