O que o tarô tem a ver com a astrologia?

Nessa semana, o podcast Bem Bruxonas fala sobre um outro oráculo muito querido por quem ama o mundo do misticismo e da espiritualidade: o tarô. Você já jogou tarô? Sabia que todo mundo pode aprender a jogar? A astróloga Masumi Suginoshita também é taróloga e conta tudo para Ligia Helena e Lucas Castilho.

E nessa semana temos Lua Nova em Gêmeos, momento de começar novos projetos com leveza e olhar de criança. Falamos sobre quais signos vão se dar melhor, tanto no amor quanto no trabalho.

E para encerrar, no terceiro bloco, respondemos às perguntas das ouvintes. Já aconteceu de você conhecer alguém que não tem nada a ver com o signo dela? Pois isso tem motivo e a gente explica. E ainda: será que o seu mapa astral muda ao longo da vida? Masumi responde!