5 dicas de proteção energética para não sair esgotada dos bloquinhos

Não há como negar, Carnaval é tempo de alegria, romances e muitas festas. Contudo, assim como quaisquer outras festividades, os exageros podem acabar prejudicando a energia da celebração. Junte o número excessivo de pessoas nos bloquinhos ao uso de álcool e outras substâncias ilícitas, e pronto: o clima tende a ficar um pouco denso. Com isso, é normal que muitas pessoas acabem se sentindo “drenadas” energeticamente durante o feriado.

Sabe aquela sensação de sonolência, mau-humor e desânimo que nos acompanha logo após um dia intenso de folia? Às vezes, a culpa não é apenas da ressaca, e sim das vibrações densas presentes nos locais que frequentamos.

Pensando nisso, CLAUDIA bateu um papo com a espiritualista Kélida Marques, que dá dicas sobre como se proteger energeticamente para curtir o carnaval sem pegar nenhuma energia negativa. Confira:

Atitudes que esgotam a nossa energia no Carnaval

Antes de falarmos sobre maneiras de se proteger, é importante identificar quais ações nos tornam “alvos” fáceis para as más energias. “A principal delas é exagerar em bebidas alcoólicas e substâncias que alterem os nossos níveis de consciência”, aponta Kélida. E calma! Essa não é uma questão de simples moralismo: a especialista explica que as drogas em geral nos fazem desdobrar. Em outras palavras, experimentamos uma leve “saída” do corpo físico ao ingeri-las.

“Isso acaba nos fazendo entrar em contato com o mundo extrafísico. Se a pessoa não tem essa percepção ou está sob algum efeito de dormência dos sentidos, estes ataques energéticos ficam mais fáceis”, esclarece.

A espiritualista também revela que evitar ambientes sujos, escuros ou com pessoas demasiadamente “alteradas” nos ajuda a não sofrer agressões espirituais no carnaval.

Como proteger a própria energia durante os bloquinhos

Agora, convenhamos: sujeira, pessoas bêbadas e ambientes escuros são aspectos presentes em praticamente quaisquer bloquinhos. Portanto, não tendo como evitá-los, passamos para a próxima etapa: métodos de proteção contra as vibrações negativas! A seguir, Kélida Marques cita os mais eficazes:

“Corte uma espada de São Jorge em três partes e, para cada dia que for à folia, use um pedacinho para ferver em dois litros de água. Após o banho de higiene normal, despeje o banho de São Jorge do pescoço para baixo.”

2. Proteção com Alfazema

“Pegue um perfume de alfazema e passe na testa, nuca e centro do peito. Pode fazer tanto quando for sair, quanto no momento que chegar em casa, assim você também limpa as energias acumuladas.”

“Pegue um pequeno saquinho e coloque dentro sal grosso e um galhinho de arruda. Leve com você, pois irá te proteger.”

4. Olho grego

“Vale brincos, pulseiras, anéis ou até mesmo um olho grego impresso numa folha de papel. Basta levar contigo nos bloquinhos para se proteger.”

5. Lavar os pés com sal grosso

“Em uma bacia, coloque 2 litros de água morna, uma colher de sal grosso e alguma das seguintes ervas: manjericão, casca de cebola, casca de alho, alecrim ou arruda. Escolha a que preferir. Em seguida, deixe os pés dentro do recipiente por pelo menos 15 minutos. Não irá demorar para você se sentir aterrada e muito bem.”