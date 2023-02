Odeia bloquinhos? Veja como curtir o Carnaval em casa

As fanfarras e charangas já estão na rua, todo mundo só fala da fantasia que vai usar, mas você não quer saber de Carnaval fora de casa. Tudo bem, você pode até ser uma avis rara, mas não está só. De leituras a maratonas de séries até experiências culinárias ou momentos de autocuidado para relaxar, não faltam opções para aproveitar os dias de folia no aconchego do lar. Se você é do bloco Unidos do Querimbora pra Casa, separamos algumas dicas de como ter um tempo de qualidade enquanto o resto do mundo cai na gandaia.

Faça sua própria folia

Se você é do time que odeia bloquinhos na rua, mas não quer deixar de aproveitar o Carnaval, já pensou em fazer sua folia em casa? Prepara a fantasia, chama os amigos e monta a festa. Os comes e bebes ficam a gosto de cada um, mas temos algumas dicas para você deixar tudo mais animado. Na playlist, aposte em clássicos do axé, marchinhas, frevos e o que mais o público pedir. Já na decoração, abuse de toalhas coloridas nas mesas, saquinhos de confete e potinhos de glitter. Outra ideia é pegar uma luminária redonda de papel e cobri-la com purpurina, fazendo uma disco ball carnavalesca. Nos drinks, abuse de canudos de papel decorado e outros acessórios. Ah, e não esqueça de distribuir máscaras bem coloridas e brilhantes para os seus convidados.

Coloque a leitura em dia

Mas se você realmente não quer saber de Carnaval e festa, não faltam opções para desfrutar de uns dias mais tranquilos no conforto do lar. Com o ritmo louco de trabalho, demandas familiares e vida social, sabemos que sua lista de leitura deve estar atrasada. Esses dias de Carnaval podem ser a oportunidade de colocar a leitura em dia, seja você mais do romance, da não-ficção ou da poesia. Já conferiu as primeiras recomendações do ano nas Leituras de CLAUDIA?

Incorpore a Marie Kondo

Se você é daquelas pessoas para quem limpar a casa é quase como limpar a alma, pode aproveitar os dias de reclusão carnavalesca para dar aquela faxina de respeito. E se limpar até os mais recônditos cantos de cada móvel e ambiente não for suficiente, ainda dá tempo de incorporar a guru da organização, Marie Kondo. Separe o que estiver quebrado para jogar fora e selecione tudo o que não usa mais e que pode ser doado para alguém. Dessa forma, a energia da sua casa vai chegar realmente renovada na quarta-feira de cinzas.

Faça um spa day

Sua pele e seu cabelo merecem um cuidado especial (principalmente se você se esbaldou no glitter em algum dia de folia). Separe um momento ou um dia inteiro para caprichar na esfoliação, em máscaras capilares e no skincare. Acenda um incenso ou velas, coloque uma música relaxante, faça as unhas e hidrate todo o corpo num momento de autoamor. Uma meditação pode ajudar a limpar a mente e, se você quiser movimentar e alongar o corpo, que tal fazer alguns movimentos de yoga? Aproveite esse tempinho para se (re)conectar consigo mesma.

Experimente na cozinha

Se você gosta de cozinhar, pode aproveitar esse momento para se jogar em livros de receitas e vários tutoriais na internet para experimentar fazer um prato novo. E mesmo que você mal saiba cozinhar um ovo, essa pode ser a oportunidade de testar o preparo de coisas simples e deliciosas. Vale caprichar para se deliciar sozinha ou para receber familiares, amigos ou até aquele date especial.

Maratona de séries e filmes

E que tal pegar a lista de filmes que você está há um tempo querendo assistir? Também vale maratonar pela milésima vez sua série favorita ou começar a ver aquela sobre a qual todo mundo está falando. Para te ajudar, contamos aqui as estreias de fevereiro nos streamings que você não pode perder. O Oscar também já está logo ali, então você pode começar a assistir os títulos que mais te interessam.

Dê play nos videogames

Se você é mais do time dos gamers, aproveite para dar play nos últimos lançamentos. Listamos aqui os melhores lançamentos de 2022.

Se permita fazer nada

Bateu a preguiça e nada desta lista te animou? Tudo bem! Você tem todo o direito de se jogar na cama, numa rede ou no sofá e fazer absolutamente nada. Passar os dias de folia em casa também é uma boa oportunidade (e mais do que merecida) de descansar, relaxar o corpo e a mente para voltar à rotina quando a folia passar. Afinal, já sabemos que o ano só começa mesmo depois do Carnaval, não é?