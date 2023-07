Tranças afro: os tipos e como cuidar bem das suas

As tranças afro são um dos métodos de entrelaçamento dos fios mais antigos do mundo – e sua prática é sinônimo de uma ampla história que não só envolve beleza, mas também etnia, resistência e diversos valores culturais que expressam a identidade em desenhos pela cabeça.

Para o entrelaçamento dos fios são levados em consideração diversas técnicas e materiais para realizar lindos penteados que podem ser enfeitados com miçangas, fios de diversas cores e até mesmo joias. Conversamos com a empresária e especialista em tranças afro, Rafaela Castro, proprietária do RCastro Beauty, referência em visagismo e técnicas naturais de entrelaçamento de fios para discutirmos sobre dicas de como manter o cuidado e limpeza de suas tranças.

Rafaela atua a mais de 6 anos como trancista e conta um pouco mais sobre como é empreender no mercado que visa enaltecer e aprimorar a confiança e beleza de diversas mulheres negras: “Empreender para mulheres negras e lidar com sua autoestima é desafiador. E, por isso, sempre digo que nunca será somente sobre cabelo, sobre tranças e afins. Minha e nossa luta é externar toda essa beleza que, por milênios, se manteve oculta. E meu trabalho é esse. Externar o mais belo que todos nós temos dentro de si. A vida com autoestima é mais saudável!”

Confira todas as dicas e conheça um pouco mais sobre essa técnica milenar:

Tipos de tranças afro

Existem diversas técnicas de entrelace que podem ser utilizadas de acordo com o seu estilo ou preferência, e isso deve ser feito com base no formato do rosto e até mesmo de acordo com a sua necessidade. Segundo Rafaela, a naturalidade e o visagismo são os estudos mais importantes na hora de trançar.

“Atualmente meu trabalho está grandemente focado para o visagismo e suas técnicas, para que cada naturalidade, de cada ser, esteja sempre presente em qualquer tipo de penteado. Desta forma, todas as mulheres podem se sentir confortáveis ao usar o método”, declara a trancista.

Uma das técnicas mais utilizadas para trançar os cabelos é a Box Braids, que consiste em realizar tranças por toda extensão do cabelo, unindo o fio sintético ao cabelo natural. Outros dois fatores importantes para o penteado são a escolha da espessura e do comprimento das tranças, podendo ser mais finas, grossas, curtas ou compridas.

As box braids são grandes símbolos de resistência da cultura preta, além de servirem como espécie de proteção para os fios naturais e uma alternativa para crespas e cacheadas em transição.

A nossa Rainha da Favela, Ludmilla, já declarou seu amor pela técnica, que possibilita a cantora ter diversos penteados, em cores e estilos diferentes.

Outra técnica bastante utilizada é o Twist, que consiste em envolver apenas duas mechas entre si, formando um aspecto bem semelhante ao de uma corda trançada. Essa técnica é mais simples, e utiliza materiais que possam dar volume às tranças, de espessuras diferentes.

Halle Bailey, utilizou a técnica twist com fios avermelhados para promover o live action de A Pequena Sereia, além de ser vista sempre com um novo penteado. Essa sim é uma verdadeira princesa das tranças!

Para quem gosta de manter a raiz do cabelo um pouco mais presa ao entrelace, a técnica Nagô ou trança enraizada possibilita criar lindos desenhos e formatos com os fios. As tranças nagôs são as favoritas das crespas, deixando o olhar e os looks mais elegantes, facilitando penteados com puffs ou até mesmo na colocação de perucas e laces.

Continua após a publicidade

A cantora Iza soube utilizar muito bem essa técnica, junto aos fios sintéticos na cor branca, trazendo elegância e modernidade para o seu look.

Cuidados com tranças afro

Todo cabelo precisa estar limpo e com o couro cabeludo saudável, a fim de evitar doenças capilares como a caspa seborreica e a alopecia capilar, e com as tranças não deve ser diferente.

Segundo Rafaela, o melhor método para limpeza de suas tranças é utilizando a diluição do xampu em água, evitando o acúmulo de resíduos nas tranças. “Para mantermos o cuidado com as tranças é indispensável que a lavagem seja feita ao menos uma vez por semana, utilizando o xampu diluído em água. Sempre tenha atenção na hora da secagem, evite o acúmulo de água. Assim conseguimos manter a higiene e a saúde do nosso couro cabeludo”, indica.

Uma boa dica é lavar suas tranças em um dia ensolarado para que sequem de maneira uniforme.

Além disso, se atentar ao prazo de manutenção indicado pelo trancista é essencial. “A indicação máximaé de até 60 dias, tempo suficiente para que o nosso couro cabeludo não corra riscos de rompimento ou danificação. É de suma importância você respeitar o tempo do seu cabelo e, em caso de dúvidas maiores, procurar um profissional qualificado para tratamentos específicos”, aponta a especialista.

Tipos de materiais, pomadas, acessórios e muitas cores

Alguns materiais podem ser utilizados nas técnicas de diversas tranças, porém, um em específico é o mais indicado para todo e qualquer tipo de entrelace: o Jumbo. “O jumbo é um material com boa aderência e de fácil secagem. Por ser um material mais plástico, tende a não acumular água e ser mais benéfico, ao contrário de outros materiais.”

Ela também dá dica de um produto que pode substituir as pomadas modeladoras que foram proibidas pela Anvisa, por se tratarem de produtos tóxicos à pele e aos olhos: “O gel cera é uma ótima sugestão para substituir as pomadas modeladoras, apesar de que, atualmente, o órgão já liberou diversas pomadas modeladoras, dermatologicamente testadas, para o uso de modo seguro e atóxico.”

Os acessórios também são ótimas opções para deixar suas tranças personalizadas e estilosas. Miçangas, joias, fios coloridos e até mesmo lenços são lindas opções para personalizar seu penteado. Mas não relaxe na hora de dormir, ok? “Devemos sempre optar por dormir com toucas ou fronhas de cetim. Desta forma, evitamos o frizz em todo comprimento das tranças”, alerta.

Ela também alerta sobre o uso de tranças em situações de lazer, como praia e piscinas: “Piscinas com cloro, banho de mar e areia podem causar ressecamento das tranças. Neste caso, busque pela ajuda de um trancista profissional, assim você pode evitar danos maiores à saúde de suas tranças. E, não se esqueça, valorize seu cabelo e não desvalorize seu trancista.”

As tranças são símbolos e demonstrações de resistência e atitude. Escolha qual técnica combina melhor com seu estilo e traga o significado de personalidade para suas madeixas. Inspire-se!