Fiquei ruiva, e agora? Veja como manter os fios saudáveis

Antes de ficar ruiva é bom entender qual tom vai funcionar em sua pele, se você harmoniza melhor com cores quentes, os alaranjados e que puxam para o dourado ficam incríveis. Do contrário, os mais avermelhados, funcionam muito bem. E tudo é uma questão de gosto, você pode usar a cor que quiser. Ok, depois de pintar, como proceder? Pensando na manutenção, essa cor demanda tempo, assim como o loiro, já que desbota mais rápido.

Filipe Henrique, colorista e hairstylist do Squasso, em Niterói, no Rio de Janeiro, trouxe recomendações para as ruivas de plantão cuidarem da cor. “Esse cabelo precisa de uma manutenção periódica em comparação aos outros”, conta ele. Na hora de escolher o tom, ele já entrega que fazer uma análise com o profissional é interessante, assim ele pode “identificar não só o tom mas como biotipo e textura dos fios para uma cor certeira”.

Como cuidar do ruivo em casa?

Qualquer química no cabelo é motivo para caprichar nos cuidados. Há alguns fios, que passam pelo procedimento de mudar a cor sem descoloração, o que agride menos. No entanto, para ficar ruiva, de acordo com natural do fio, pode ser necessário descolorir.

Continua após a publicidade

“Assim como qualquer procedimento de descoloração, o ruivo descolorido também precisa de um cronograma de tratamento quinzenal no salão e semanal em casa, com produtos a base de aminoácidos que devolveram a emoliência e viço para os fios, e tratamentos a base de massa que reponha a estrutura perdida”, indica o profissional. Caso seu cabelo não tenha sido descolorido, Filipe Henrique sugere manter um cronograma também.

Dormir com touca de cetim também uma ótima, pois ajuda a controlar o frizz. Se o cabelo estiver muito seco, vale fazer uma umectação com óleo capilar antes de dormir, ele repara, nutre e ainda fortalece a estrutura dos fios. Inclusive, há uma diversidade de shampoos, condicionadores e máscaras para tratar os fios que passaram por química, testamos alguns deles aqui.

E a manutenção da cor?

Ela vai variar de acordo com a tonalidade do ruivo e o fio de cada pessoa. A raiz, por exemplo, pode ser retocada 1 vez por mês. Para evitar que fique desbotado, você pode fazer um banho de brilho com tonalizante no salão ou em casa. Brunna Fabricio, hairstylist e colorista do Rom Concept, em SP, conta que é preciso entender que os retoques não podem ser tão espaçados, ela sugere realizar de 30 a 40 dias.

Além disso, outro um ponto importante é evitar fontes de calor. Protetores térmicos vão te ajudar a manter a cor mais tempo, assim como a umectação, sugere Filipe Henrique. O mesmo vale para banhos longos e quentes. “O calor em excesso, tanto da água quanto do secador, podem causar o desbotamento dos fios em curto prazo.”