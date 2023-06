Franja à la francesa é um hit e temos as inspirações para você aderir!

A franja é um corte de cabelo que nunca sai de moda. As adeptas personificam praticamente um estilo, que contempla esse charme acima da sobrancelha. Assimétricas, curtíssimas, laterais, retas e mais. Existe uma franja para cada tipo de pessoa — e de cabelo. Atualmente, as franjinhas inspiradas nas francesas têm feito muito sucesso.

Só para citar alguns nomes, temos os icônicos cabelos de Brigitte Bardot, Anna Karina (que era dinamarquesa, mas se tornou uma diva da Nouvelle Vague), Anne Wiazemsky e Audrey Tautou. Essas 4 atrizes possuem franjas bem diferentes e igualmente lindas. Logo, fomos atrás de dicas! Que tal uma franja francesa para chamar de sua?

“Quando falamos desse corte, automaticamente já relacionamos franja a uma pegada francesa. Temos mais referências vindas da França. Esse estilo é o mais rente a sobrancelha com espaçamento e pouco volume”, conta o hairstylist Eduardo Lemoz (@eduardo.lemoz), do Squasso, em Niterói, no Rio de Janeiro, que, ao receber clientes no salão atrás de uma franja, a referência é essa, um shape em A.

Vale citar que existem vários tipos. “As mais retinhas, as maiores, menores, franjas desfiadas, assimétricas, laterais, cortininha… E por aí vai!”, diz Janny Mota (@jannymotahair), hairstylist do Janny Mota Hair, também Niterói, no RJ.

Franja à la Brigitte Bardot

A franja francesa mais popular é a curtain bangs, que ficou famosa com a atriz Brigitte Bardot. É um estilo que não exige tanta manutenção e é bem democrática, funcionando em diferentes texturas de cabelo, definem os profissionais ouvidos para essa reportagem.

“Com inspiração no estilo vintage, a franja Bardot é versátil o suficiente para se adaptar tanto a cabelos lisos quanto cacheados. A proposta é ter o centro da franja mais curto, enquanto as laterais vão gradativamente ficando mais compridas. A intenção é criar a ilusão de que está dividida ao meio, começando perto das sobrancelhas, longe da raiz do cabelo”, explica Janny Mota.

As curtain bangs combinam também com praticamente todos os tipos e formatos de rosto. “Em geral, esse corte favorece uma praticidade maior por conta do comprimento, podendo ser feito em texturas diferentes de cabelos, combinando também com cabelos ondulados, e por ser fácil de escovar, caso a cliente prefira o corte mais alinhado”, explica Eduardo Lemoz.

Outro estilo que está em alta e também se adequa às inspirações francesas, são as desfiadinhas, shaggy bangs, conta Eduardo Lemoz. “Como a moda em geral, a popularidade dessas franjas também é cíclica, mas, elas também variam de acordo com a simetria do rosto de cada pessoa”, completa Janny.

Com qual franja eu vou?

Como existe uma gama de texturas de fios, Eduardo recomenda qual franja pode se adequar melhor a cada tipo. “Indico as clientes de cabelo liso, ou com progressiva, a franja reta, curta e acima da sobrancelha, tipo da Audrey Tautou acima da sobrancelha. Ela dura mais tempo por ser mais curta e não tem muito segredo para arrumar”, conta. Se você tem os fios naturalmente lisos, basta pentear. Se for alisado, é necessário usar secador ou chapinha.

“Para os cabelos cacheados e ondulados, sugiro a franja Bardot, pois o comprimento não implica na ondulação e o corte favorece os fios com mais movimento, fácil de arrumar usando apenas um leave-in no dia a dia.

Manutenção

A praticidade na hora de arrumar varia de acordo com seu fio. “Somente com o olhar técnico de um profissional que entenda de franjas para dizer qual franja terá mais facilidade em arrumar no dia a dia”, conta o hairstylist. Assim como qualquer outro corte, esse também exige manutenção.

“Em média, recomenda-se fazer a manutenção da franja de 3 a 6 semanas, para garantir que ela mantenha o comprimento e o estilo desejado. No entanto, se a franja crescer mais rápido ou se você preferir uma aparência mais precisa e bem cuidada, pode ser necessário fazer ajustes com mais frequência, como a cada 2 ou 4 semanas”, recomenda Janny Mota. “É importante lembrar que a manutenção regular da franja ajudará a mantê-la com um visual fresco e bem arrumado.”

Truques para finalizar a franja

Para finalização, Eduardo Lemoz sugere soltar os fios com as mãos, se forem lisos, usando apenas um sérum ou óleo para hidratar as pontas. Vale usar secador ou deixar os cabelos secarem de forma natural. Caso você tenha alisamento, ele recomenda escovar para baixo e pranchar no mesmo sentido. Não esqueça o protetor térmico e do cuidado com as pontas. Para as cacheadas e enroladas, ele sugere pentear para o lado que costuma usar e deixar secar naturalmente.

Já Janny Mota recomenda usar shampoo antirresíduos se o fio for oleoso e manter com um shampoo à seco. Caso seu cabelo seja alisado, ela sugere evitar alisamento na franja, para que o caimento seja mais natural. Após essas dicas e explicações, bora se jogar nas franjas à la francesa?