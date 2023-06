Testamos produtos para cabelos com química

Cabelo com química requer cuidado extra, especialmente se for descolorido. Nem sempre temos tempo de dar a devida atenção aos fios e, pensando nisso, as marcas de tratamentos capilares têm facilitado as nossas vidas. Aqui na redação de CLAUDIA, testamos produtos específicos para cuidar das madeixas que sofrem com química, sendo coloração, descoloração ou alisamentos. A seguir, confira nossas impressões.

“A maioria dos shampoos matizadores sugam toda a água do cabelo e dão aquela aparência de fio espichado. Não senti isso, funciona bem com ou sem máscara de hidratação e tem um cheiro muito bom. Ele tira o amarelado aos poucos, é ótimo para fazer manutenção de luzes descoloridas”, conta Raíssa Basílio, repórter de beleza.

Combo Siàge Cauterização dos Lisos Compre agora: Eudora - R$ 204,96

“Esta linha da Eudora promete fortalecer as fibras capilares, repor nutrientes, proteger os fios, alinhar o cabelo e ainda desembaraçá-lo com facilidade. Por mais audacioso que pareça, consegue cumprir com facilidade. Depois da aplicação, automaticamente é possível sentir a diferença, com tudo selado. O cheiro que fica no cabelo, a propósito, é maravilhoso”, diz a estagiária de beleza, Lorraine Moreira.

Continua após a publicidade

​​”A marca de haircare londrina, agora sob comando da sua subsidiária no Brasil, a Kao Consumer Goods Brazil, relançou a linha Go Blonder. O shampoo, condicionador e spray (John Frieda Sheer Blonde Go Blonder Controlled Lightening Spray) foram desenvolvidos para manter o loiro, seja seu cabelo natural ou com química. De fato, usando a linha por uma semana, não foi necessário usar matizador, as luzes continuam loiras e nada amareladas. É um excelente produto para manter o cabelo após o salão. Além disso, o shampoo não resseca e o efeito clareador do spray, funciona bem à longo prazo também, deixando os fios levemente mais claros”, pontua Raíssa.

“O shampoo e condicionador desenvolvidos pela Quem Disse Berenice buscam diminuir e evitar a porosidade dos fios, além de hidratar. Mas o que mais impressiona nos produtos é a primeira parte, que acontece através da regulação do PH, graças ao ácido lático. Isso porque, ao impedir que o cabelo fique muito poroso, com aspecto borrachudo, ele recebe melhor os tratamentos e, portanto, fica mais saudável”, conta Lorraine.

“A produção de oBoticário promove uma limpeza profunda sem ressecar e fios mais macios e maleáveis. Depois da lavagem, o cabelo não fica pesado, então é um ótimo aliado para quem possui fios de sobra“, avalia Lorraine.

Kit Skala Shampoo e Condicionador + Creme Divina Cor Compre agora: Mercado Livre - R$ 31,90

“Rende muito bem e é aquele tipo de shampoo que hidrata a cada lavagem. Tem a fórmula vegana e sem sal, ótimo para quem possui alisamento e outras químicas. Outro ponto ótimo é que os dois não deixam o cabelo pesado, dá para aliar a um leave-in e óleos, sem pesar”, expõe Raíssa. “O creme, por outro lado, com seu formato dois em um pode ser usado tanto para hidratar quanto para pentear. Tem aminoácidos, vitamina e e óleos, tudo para reparar o cabelo e fornecer mais brilhos aos fios. Embora não faça uma hidratação profunda, deixa o cabelo mais sedoso e funciona bem como pré-poo”, conta Lorraine.