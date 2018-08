6 lançamentos da Bienal do Livro para você ficar de olho

A 25ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo acontece até domingo (12), cheia de eventos para todas as idades. O número de autores na feira é enorme e serve todos os gostos. Fizemos uma curadoria e selecionamos alguns títulos que estão sendo lançados durante o evento para você já visitar a Bienal com suas metas em mente. Confira:

1. Refúgio no Sábado, Míriam Leitão (Intrínseca, R$ 39,90*)

A jornalista tira uma folga da TV para relembrar memórias da infância e de viagens em 102 crônicas.

2. Fernanda Montenegro: Itinerário fotobiográfico, organizado por Fernanda Montenegro (Edições Sesc, R$ 160*)

Com quase 70 anos de carreira, uma das maiores atrizes do país conta sua história por meio de fotos, artigos e depoimentos de amigos.

3. Destempero – Quando a vida pede mais sabor, Tathy Araujo (Edições Loyola, R$ 29,90*)

A rotina estressante afetou a saúde da autora. No livro, ela diz que adotou um estilo de vida mais saudável e fala da culinária afetiva.

1. Uma noite e a vida, Chris Melo (Rocco, R$ 29,50*)

Comparada ao americano Nicholas Sparks, Chris entrega um romance real, com dores e alegrias.

2. Contos completos, Caio Fernando Abreu (Companhia das Letras, R$ 79,90*)

A coletânea tem todos os contos do autor gaúcho e traz, de presente, três textos nunca publicados.

3. Gerações em ebulição: O passado do futuro e o futuro do passado, Mario Sergio Cortella e Pedro Bial (Papirus 7 Mares, R$ 34,90*)

O filósofo e o jornalista refletem sobre ansiedade, militância política e empreendedorismo, temas curiosos para leitores de qualquer idade.

*Preços pesquisados em Julho de 2018. Sujeitos à alteração.

