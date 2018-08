No final de semana, a apresentadora Eliana, 44 anos, batizou a filha Manuela na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo. O look escolhido pela mamãe para a ocasião especial parecia ter saído de um sonho: um vestido em tom azul pastel com rendas na barra da saia e na parte superior.

O modelo foi desenhado com exclusividade pela estilista Elisa Lima para combinar com o da bebê, também feito por ela.