Sleek hair: cabelo polido das famosas é fácil de fazer em casa

Quer um penteado simples e express, que pode ser usado até mesmo naqueles dias entre as lavagens? O sleek hair, ou cabelo lustroso, é uma boa opção. Favorito de celebridades e influenciadores, continua sendo um campeão de engajamento nas redes sociais, mesmo com os tapetes vermelhos e desfiles anunciando que os fios volumosos estão se tornando também uma tendência popular. Versátil, o penteado confere um ar de elegância a presos, semi-presos e soltos, adequando-se a cabelos curtos, médios e longos e a qualquer textura.

Alguns nomes que sempre investem nas produções polidas? Bruna Marquezine, Zendaya, Sasha e Maisa. Em looks diurnos e noturnos, no trabalho e na balada.

Quais produtos usar para fazer o sleek hair?

Para obter o efeito lustroso, utilize produtos cosméticos adequados ao seu tipo de cabelo. Em mais volumosos e encaracolados, o gel é mais recomendado. Para os mais finos e lisos, produtos em cera facilitam o styling.

Se optar por um penteado preso, finalize-o com um coque baixo, alto ou uma trança. Se prefere um toque de modernidade, puxe algumas mechas do styling para criar um acabamento espetado (spike).

Para o sleek hair solto, aplique gel ou pomada na parte superior e óleo ou sérum nas pontas, assegurando assim um comprimento mais maleável. O spray de fixação é também um excelente aliado de madeixas polidas. Use-o para dar o toque final ou para ajustar um arrepiado ou outro, quando necessário.

Passo a passo do sleek hair em casa

Desembarace as mechas. Este passo é crucial para facilitar o processo de polimento e assegurar que não haja danos por força, o que causaria mais frizz. Divida o cabelo conforme o volume dos fios. A ideia é que não sejam porções muito grandes ou muito pequenas.

Pegue o gel ou a pomada com a ponta dos dedos e espalhe o produto de maneira uniforme. Pouco cosmético não fixa, enquanto muito produto pode deixar o penteado com um acabamento pesado. Para não errar, vá com calma e aumente a quantidade gradualmente. Ao finalizar, utilize um pente ou uma escova de cerdas finas para modelar conforme o seu desejo.

Como desmanchar o sleek hair sem danificá-lo?

Não tente pentear os cabelos endurecidos pelo gel ou pela pomada, apesar de isso parecer tentador. O ideal é retirar o excesso de produto com água morna.

Em seguida, lave as mechas com o xampu de sua preferência. Se você está usando finalizadores com certa frequência, opte por limpar mais profundamente os fios com produtos com essa finalidade a cada 15 dias.

Normalmente são xampus translúcidos e possuem rótulos contendo a palavra “detox” ou “limpeza profunda”.

