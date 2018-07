Confira a programação da 25ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo

A cada dois anos, a grande São Paulo é tomada pela Bienal do Livro. Neste ano, entre 3 e 12 de agosto, o Pavilhão do Anhembi receberá a 25ª edição dessa feira, que une todos os tipos de público. Serão palestras, encontros com autores e atividades para todas as idades.

Como qualquer grande evento, a programação foi liberada um pouco antes e, recentemente, todos os participantes da Bienal foram divulgados no site oficial da feira. Separamos alguns dos nomes mais especiais, para você ainda ter a chance de escolher os dias que quer visitar nessa edição.

Dentro da estrutura da feira, os temas, as mesas de discussões e as palestras serão separados em oito espaços e diversos stands. São mais de 190 atrações para você conferir com a família e os amigos. Veja a lista que separamos:

Arena Cultural – Palestras

Bela Gil e Marcos Piangers – 03 de Agosto, às 16h

– 03 de Agosto, às 16h Walcyr Carrasco e Adriana Falcão – 04 de Agosto, às 13:30

– 04 de Agosto, às 13:30 Ziraldo e Maurício de Sousa – 04 de Agosto, às 15h

– 04 de Agosto, às 15h Lázaro Ramos – 04 de Agosto, às 16h

– 04 de Agosto, às 16h Mário Sergio Cortella – 04 de Agosto, às 18:30

– 04 de Agosto, às 18:30 Babi Dewet, Carol Christo, Melina Souza, Pam Gonçalves e Maurício de Sousa – 10 de Agosto, às 13:30

– 10 de Agosto, às 13:30 Cortella e Maurício de Sousa – 11 de Agosto, às 11h

– 11 de Agosto, às 11h Fernanda Montenegro – 11 de Agosto, às 16h

– 11 de Agosto, às 16h David Levithan – 11 de Agosto, às 18:30

– 11 de Agosto, às 18:30 Marissa Meyer (presidente executiva do Yahoo! e instrutora em Stanford) – 12 de Agosto, às 11h

(presidente executiva do Yahoo! e instrutora em Stanford) – 12 de Agosto, às 11h Maurício de Sousa, Padre. Luís Erlin Gomes Gordo, Luis Hu e Pr. Richarde Guerra – 12 de Agosto, às 16h

Cozinhando com Palavras

Jornalista Zeca Camargo e chef Varusesh – 07 de Agosto, às 17h

– 07 de Agosto, às 17h Instituto Brasil a Gosto: Ana Luiza Trajano, Neide Rigo, Mara Salles, Janaina Rueda – 09 de Agosto, às 10h

Além desses nomes, farão parte da feira: autores autônomos, ilustradores, cordelistas e contadores de histórias nordestinos (no espaço Cordel e Repente), competição de cosplay (fantasias que imitam personagens da cultura pop) e muitas outras atrações.

Confira toda a programação, separada pelos espaços, aqui.

Ficou interessado? Compre os ingressos aqui.

