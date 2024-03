O poder do corpo e mente: 5 posturas de yoga para começar bem o dia

Uma rotina agitada e cansativa exige um corpo saudável e em equilíbrio com o seu bem-estar e saúde. Este foi um dos principais motivos para iniciar o dia com a aula de yoga imersiva do último sábado (09), na Casa Clã 2024, em São Paulo.

Com dezenas de tapetinhos espalhados pela área externa do Casarão Higienópolis, a professora de yoga Nathalia Cuturic, comandou a aula interativa ao lado de outras 25 participantes do evento para debater e praticar um dos principais desafios da vida feminina contemporânea: o equilíbrio entre o corpo e a mente.

Em uma entrevista exclusiva à CLAUDIA, Nathalia comentou sobre a importância desta conexão durante os dias em que a ansiedade e o estresse podem atrapalhar os afazeres.

“Um dos maiores benefícios da prática do yoga é justamente a possibilidade de garantir um novo olhar aos nossos desafios. Este olhar pode ser adquirido através da angulação equilibrada que o yoga permite para situações cotidianas onde a impermanência não é considerada o cursor principal dos desafios da vida”, revela ela, que é adepta da prática de meditação há pelo menos 5 anos.

“Nenhuma situação ruim ou desconfortável dura para sempre e é exatamente isso que trabalhamos e aprendemos a entender no yoga. A prática nos ensina a olhar para estes momentos com maior sabedoria e paciência, pois somente assim aprendemos a lidar com eles, afinal, vão passar, não é mesmo?”, pontua Nathalia.

5 posturas do yoga que aliviam do estresse e ansiedade

Algumas posições do yoga, segundo Nathalia, podem ser incluídas na rotina ou sempre que puder, permitindo que sua energia e disposição sejam mantidas em foco para contribuição da diminuição do estresse ansiedade.

Durante a aula imersiva, a professora reiterou a importância desta prática para a conexão entre o corpo e a mente.

Confira a seguir algumas das principais posturas que poderão te ajudar a se sentir conectada com o seu interior:

Postura da Criança

Ideal para ser feita ao acordar, a postura da criança ajuda a controlar a respiração e colocar o foco em uma única direção.

“Esta é uma postura muito boa para trazer a concentração e a respiração como enfoques principais para o dia. A postura da criança cria espaços corporais importantes para despressurizar o corpo ao longo do dia. Ela também ajuda no alívio e relaxamento da lombar e contribui no alongamento do quadril. É uma postura que acho muito gostosa para ser praticada no início do dia”, explica Nathalia.

Para esta postura, sente-se sobre os joelhos com leveza e respire fundo. Ao exalar, estique-se com as mãos apontadas para frente, como se alguém estivesse te puxando. Permaneça por alguns minutos ou pelo tempo que for necessário. Lembre-se de respirar com calma e relaxar os quadris.

Postura Puppy

Conhecida também como a postura do coração, a posição puppy poderá te ajudar a conhecer um pouco mais sobre os seus limites e sobre a sua confiança.

“Nesta posição, o principal foco será a abertura do coração. Ela irá trazer autoconfiança para iniciar o seu dia confiando em quem você é, em suas ações e projetos diários. É ótima para começar o dia fluindo bem, trazendo conforto e entendimento corporal”, aponta Nathalia.

Em uma superfície firme e confortável, utilize os joelhos alinhados como base para inclinar-se em direção ao chão, liberando espaço no peito e toráx. Use as mãos e os braços como suporte para avançar ou retornar o corpo para cima.

Postura da Árvore

Firmeza e concentração podem definir, segundo Nathalia, a postura da árvore.

“Trazendo bastante equilíbrio e foco para o corpo, a postura de aterramento ou postura da árvore nos ajuda a treinar o equilíbrio com o corpo, mas acima de tudo com a nossa mente. Ela nos ajuda a encontrar a autoconfiança e concentração para uma situação em que ficamos à mercê do nosso autocontrole. Isso ajuda a controlar os impulsos que encontramos ao longo do dia. Com essa postura, iremos pensar duas vezes antes de tomar alguma decisão ou agir por impulsividade”, explica a professora.

Para esta postura, alinhe os pés e foque em mantê-los firmes ao chão. Respire fundo e eleve um dos pés em direção ao centro da coxa. Após encontrar o seu equilíbrio, eleve os dois braços, unindo as palmas das mãos com os indicadores apontados para cima. Permaneça nesta posição por alguns minutos e mantenha a respiração leve e concentrada.

Posturas Guerreiro I e Guerreiro II

Quer turbinar ainda mais a sua concentração e equilíbrio corporal? Nathalia revela que as posturas do guerreiro, poderão te ajudar a encontrar disposição para encarar uma rotina que necessita de equilíbrio e foco.

“A postura do Guerreiro, tanto a fase I quanto a fase II, são ótimas posturas para ativar o corpo por inteiro, assim como o sistema nervoso. Contribui para a concentração, foco e equilíbrio para algumas possibilidades e desafios do dia”, diz.

Divididas em duas etapas, a postura Guerreiro I se inicia com um passo largo para trás e uma dobra de joelho da perna da frente de maneira suave. Levante os braços acima da cabeça com as palmas unidas e respire fundo.

Para seguir a sequência, indo para a postura Guerreiro II, estenda os braços para os lados, paralelos ao chão, e olhe para a ponta dos dedos da mão a sua frente. Respire fundo e feche os olhos.

“Yoga é autoconhecimento. Autoconhecimento contribui para a concentração, foco e equilíbrio para sua vida e desafios”, finaliza.