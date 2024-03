Santa Pausa: Conheça o paraíso de São Miguel dos Milagres

Escolher uma praia dentro do Brasil como destino de férias é uma tarefa (deliciosamente) difícil. Dá para priorizar a distância, o estilo de acomodação, a grandeza das ondas… Como tomar a melhor decisão? Se você for do time místico, vale até pedir uma ajudinha para o tarô (sim, já fiz, é sério). Se for pragmática e quiser algo mais certeiro, foque neste estado: Alagoas.

Chegando de voo pela capital, Maceió, a melhor opção é alugar um carro e garantir a mobilidade para explorar os pouco mais de 200 quilômetros de extensão do litoral. Famosa pelas longas faixas de areia com água azul e sombra farta dos coqueiros, São Miguel dos Milagres acaba de ganhar um novo atrativo. Trata-se do Mahré Hotel & Spa, inaugurado em dezembro. O projeto dos arquitetos Waleska Agra e Daniel Lemos criou um lago como centro do terreno de mais de 40 mil metros quadrados. Entre as trinta suítes, a chamada Mar tem 192 metros quadrados com jardim e piscina privativos, chuveiro com teto solar, cama king size para se esparramar sem comedimento e mimos como amenities da Bulgari.

Numa viagem a dois, o cardápio de experiências inclui jantar romântico montado na praia e diversas massagens feitas no próprio quarto — a dos milagres mistura técnicas orientais, pedras quentes e bastante óleo de coco morninho: impossível não relaxar. Já o cardápio gastronômico propriamente dito tem assinatura do cozinheiro Rafa Gomes, eleito chef do ano pela edição 2023 do prêmio Veja Rio Comer & Beber, além de consagrado campeão nos programas MasterChef Profissionais (2018) e Iron Chef Brasil (2022).

Ainda faltam ajustes no serviço para acompanhar o alto padrão das instalações do ambiente — a porção de pastel de lagosta com tartare de banana, por exemplo, foi trazida à mesa com o recheio ainda gelado. Deslize prontamente corrigido, é hora de seguir para pedidas infalíveis do menu: taco de camarão com guacamole, pimenta sriracha e salsa de maçã-verde, polvo grelhado com batata, crocante de milho e pimentões assados, e a sobremesa que fez Rafa famoso na TV: o cremoso de chocolate branco com coulis de maracujá (o hype é justificado, pode pedir sem medo).

A algumas quadras dali, não deixe de conhecer o restaurante No Quintal, do chef Lucas Nogueira e de Renata Amorin. No almoço, não é preciso reservar: é só chegar e pedir o camarão crocante e o peixe do dia com purê de raízes, acompanhado de uma água de coco (com gelo de coco, o calor pede). Para refrescar mais, só se tivesse um chuveirão para quem chega direto da praia.

Perto de Milagres, outros destinos conquistam com suas águas azuis e quentes. Em Maragogi, a profusão de resorts promete aumentar com a instalação do Aeroporto Costa dos Corais, cujas obras foram retomadas em 2023. A vontade de conhecer as piscinas naturais e a segunda maior barreira de corais do mundo é inegável, mas a concentração de bugues, barcos e alto-falantes em pontos como o Caminho de Moiséis (um banco de areia que fica aparente na maré baixa) torna a vivência beeem movimentada. Para dias mais tranquilos, fique na Praia do Xaréu ou na Ponta do Mangue, onde vale contratar o inusitado passeio de bike aquática.

O achado para aquela santa pausa na rotina é Japaratinga, acessível pela balsa vinda de Porto das Pedras. Mais discreta, a cidade tem boas opções de restaurantes (reserve na agenda um jantar no Kypa), mas preserva ainda hospedagens despretensiosas e aconchegantes, caso da Pousada Porto Manguaba — o atendimento atencioso deixa saudades. Ali, mesmo na alta temporada, é possível caminhar quilômetros na praia em silêncio, só ouvindo as ondinhas. Precisa de mais? Alagoas sabe sossegar nosso coração, pode escrever.