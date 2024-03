Casa Clã 2024: Conheça o Casarão Higienópolis

Mais uma vez, o Casarão Higienópolis recebe a Casa Clã, maior evento feminino da Editora Abril, com curadoria de CLAUDIA e Boa Forma. O espaço, também conhecido como Casarão Nhonhô Magalhães, sobrevive entre prédios que tomaram quase toda a cidade de São Paulo – sem perder sua imponência ou charme originais.

Inspirado nos palacetes franceses do século 19, o casarão foi construído de 1927 a 1937, e restaurado pelo Pátio Shopping Higienópolis em 2022.

A construção foi encomendada por Carlos Leôncio de Magalhães, conhecido como Nhonhô Magalhães, um barão do café. A intenção era que o casarão servisse de residência e espaço para grandes festas e saraus. No entanto, o aristocrata morreu antes da conclusão da obra, e sua mulher e seus filhos moraram lá até 1948, quando o imóvel foi vendido ao Governo de São Paulo.

O local passou a ter, então, diversos usos, chegando a ser sede da Secretaria de Segurança durante duas décadas, entre 1974 e 1994.

Sua estrutura, porém, se manteve inalterada: o casarão tem cinco pavimentos distribuídos em 2.200 metros quadrados, com jardim, capela e teatro, e incorpora diferentes estilos arquitetônicos, desde o neoclássico ao art déco ou modernismo.

O Shopping Pátio Higienópolis comprou o imóvel em 2005, por R$ 19,5 milhões, por meio de um edital que determinava que parte do espaço fosse cedida para uso cultural, sem cobrança de ingressos, por pelo menos 20 anos.

Após a reforma de mais de uma década, a Casa Higienópolis mantém as principais estruturas originais, como a porta de estilo mourisco, os azulejos ingleses e alemães dos banheiros, o chão de madeira, os vitrais clássicos e art déco, os batentes de madeira entalhada e o anfiteatro com ares modernos. Ao luxo de outrora, somou-se a elegância contemporânea

Um dos acréscimos foi um bar com balcão de mármore e paredes revestidas com folhas que contêm ouro. O jardim ganhou um novo paisagismo, com pitangueiras, jabuticabeiras e outras espécies.

Como participar da Casa Clã 2024

Como no último ano, a participação da Casa Clã é gratuita. Basta garantir o seu ingresso pelo site Sympla neste link.