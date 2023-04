Naked Yoga: saiba tudo sobre essa prática

Praticar ioga é unir corpo e mente em busca de algo maior: tomar consciência do aqui e agora, encarando com coragem os desafios da vida. Se você acha isso difícil, ficaria ainda mais impressionada com o naked yoga, uma vertente que estimula realizar os movimentos sem roupa. Está curiosa? Falamos com um especialista no assunto disposto a explicar tudo sobre o tema. Vem com a gente!

“O naked yoga é igual à prática tradicional, a diferença é que os movimentos são feitos enquanto estamos pelados”, diz Hugo Faz, artista de performance que dá aulas dessa atividade. Relaxamento, meditação e os exercícios, assim, aparecem com um complemento. “Nascemos nus e, portanto, a prática meditativa e de movimentos reflexivos, enquanto nus, pode nos tornar mais felizes, por representar um momento de conexão mais puro, sem disfarces, diante de nós mesmos e do outro”, completa.

Ele conheceu o naked yoga em uma viagem ao exterior. “Me chamou atenção o nível de conexão consigo mesmo que os praticantes tinham. Era bem maior do que eu estava acostumado nas práticas com roupa”, recorda. Hugo, que já vinha trabalhando com nudez há anos em suas performances, seja no teatro ou na fotografia, trouxe o naked yoga para sua rotina facilmente. “Quanto mais contato com a nudez desprovida de contexto necessariamente sexual, mais liberdade − de pensamento, de criação”, continua.

Os desafios do naked yoga

Mesmo com o boom de 2014 ou as dezenas de comentários recentes sobre ele, o naked ioga ainda é novidade para a maioria das pessoas, sendo alvo de críticas por parte delas. “Não acho que há um estigma social marcante, mas talvez desinformação, pois, infelizmente, a maioria das atividades que envolvem nudez estão ligadas ao sexo. O naked yoga, entretanto, devolve a nudez ao seu estado natural. Na antiguidade, ainda mais na pré-história, ela era banal e os corpos de qualquer idade ou gênero não precisavam ficar escondidos no dia a dia”, segundo o profissional.

Muita gente, além disso, tem problemas de aceitação com o corpo, mais uma questão que dificulta a entrada nessa vertente. Por incrível que pareça, isso pode ser solucionado justamente nas aulas. “As práticas de naked yoga são imbuídas de mensagens e estímulos mentais sobre o desenvolvimento de uma relação saudável, de respeito, autoconhecimento e de evolução paulatina com nossos próprios corpos. A autoaceitação é, inclusive, o primeiro e muito necessário passo para a mudança − onde quer que mudanças, de hábitos ou de atitudes, sejam desejáveis”.

O que precisa para fazer naked yoga?

O ioga prepara os indivíduos para a sua vida, tornando-os mais física e mentalmente preparados para enfrentar problemas, afirma ele. Não é preciso nenhum preparo especial para fazê-lo, basta a higiene básica “Além disso, como para qualquer atividade física, vale também não exagerar na comida ou bebida antes da prática”, completa. Conhecer e respeitar seu organismo, que possui suas próprias limitações, também é importante. O praticante ainda informa que condições prévias de saúde devem ser comunicadas aos instrutores para evitar movimentos ou poses que possam prejudicar a pessoa.

Continua após a publicidade

A nudez virou moda?

“Estamos vendo uma retomada de diversas práticas e vivências que se relacionam com a nudez. Entendo isso como um necessário movimento de reconexão com nossa identidade enquanto seres humanos imersos em um mundo cada vez mais digitalizado e impessoal”, pontua o artista.

Medo

Conforme Hugo explica, a maioria das pessoas chegam ao estúdio com medo. “Eu diria pra enfrentar os medos e vir mesmo assim. Ao final da prática, vai ver que essas sensações são passageiras, saindo revigorada e feliz por ter se presenteado com a experiência. A prática é coletiva, mas ao mesmo tempo muito individual, e acima de tudo, com respeito”.

Já na aula inicial, os alunos relatam estarem mais confiantes com seus próprios corpos, acrescenta. “Isso se dá por ser um ambiente sem discriminação, comparação ou competição, muito diferente de como estamos acostumados a ver a exibição de corpos na mídia ou em redes sociais.

Naked yoga em grupo ou sozinha?

“A diferença entre a prática individual ou coletiva da naked yoga é que, estando nus em um grupo, fazemos uma afirmação, para nós mesmos, de que aceitamos quem somos sem disfarces e não temos razão para nos esconder”, opina o instrutor.

“É uma experiência libertadora ficar pelado em um grupo em que a nudez é vista não como um desafio, exibição, afronta ou convite, mas sim como expressão autêntica de quem somos. Já na prática individual, a conexão consigo mesma pode ainda ser experimentada sem esse aspecto comunitário”, termina Hugo.