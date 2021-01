Busca por yoga online dispara e dona do maior canal do Youtube dá dicas

A procura pela prática de yoga online explodiu durante a pandemia. No maior canal do Youtube, da professora e precursora da prática online no Brasil, Priscilla Leite, o número de praticantes triplicou.

“A busca pela prática online aumentou 300% entre homens e mulheres de todas as idades. Tem gente mais velha praticando, gente mais nova. As famílias estão praticando juntas”, conta.

A atividade tem sido importante aliada, em tempos tão desafiadores, com escolas fechadas e muitos pais e mães trabalhando em esquema de home office. Para quem está em casa, Priscilla diz que o maior benefício tem sido a calma mental e sessões regulares de 25 minutos durante 21 dias já são suficientes para sentir diferença.

Estudos na área de neurociência indicam que esse intervalo de 21 dias basta para que uma pessoa adquira um novo hábito. Para a prática de yoga não é diferente, segundo Priscilla.

“Ninguém sabe ao certo de onde surgiu a teoria dos 21 dias, mas o fato é que ela realmente funciona. É claro que para alguns, esse período de assimilação e estabelecimento de novas sinapses pode variar, mas de qualquer forma, a média de 21 dias é um bom período de persistência para quem deseja alguma transformação, seja ela qual for”, diz ela que, neste domingo 10, lança em seu canal no Youtube o programa gratuito de 21 dias Yoga para leveza.

O peso nos ombros carregado por grande parte da população em um ano desafiador como 2020 foi crucial na decisão de escolha do tema. “Foi um ano pesado, de muito medo da Covid, muita coisa acumula no corpo, ombros ficam tensos, assim como maxilar, pernas”, diz Priscilla.

Programas desse gênero de 21 fazem sucesso em seu canal. “Atrai muita gente, muitos alunos começam com os programas de 21 dias.” Ela explica que as 21 aulas são um bom incentivo para quem está buscando uma estrutura, um incentivo para começar a praticar, mas também prometem agradar quem já pratica, já que o passo a passo dos movimentos pode ser adaptado a todos os níveis.

Quais os principais benefícios da prática de yoga

Além de diminuir ansiedade e estresse, os ganhos relatados pelos praticantes de yoga são vários, segundo a professora. “É um momento de acalmar a mente. A prática libera oxitocina, endorfina e esse coquetel hormonal relaxa o corpo. O trabalho respiratório também ajuda a equilibrar o sistema nervoso. Também aumenta a flexibilidade, melhora a postura, ou seja, proporciona equilíbrio físico, mental e emocional.”

Ela que tem mais de 892 mil inscritos em seu canal diz que nunca nenhum aluno que completou o programa disse não ter notado melhora na flexibilidade, por exemplo. Além disso, ela também cita benefícios como, fortalecimento dos ossos, melhora na circulação sanguínea, combate à prisão de ventre, melhora em dores nos ombros, nas costas, entre outros.

Cuidados ao praticar yoga com vídeos online

Priscilla diz que se os praticantes prestarem bastante atenção às recomendações e explicações dos movimentos não há risco de se machucarem. “O mais importante é se esforçar, mas não forçar”, diz.

A dica é fazer o movimento possível para o seu corpo e, caso tenha alguma questão de saúde, sempre perguntar para o médico se ele libera a prática do exercício. Isso vale para as mulheres grávidas também. Para as gestantes, ela não recomenda as aulas normais ou programas de 21 de dias. “Para elas, há aulas especiais no meu canal”, diz Pri, que já é mãe de um menino de 2 anos e meio e está grávida do segundo. Ela promete produzir mais conteúdos para as grávidas e deve publicá-los a partir do mês que vem.

Confira o vídeo sobre o novo programa de 21 dias de yoga online