Conheça os principais tipos de acne

Cabelo lindo, olhar radiante e cheiro agradável, mas basta um pontinho vermelho com pus aparecer para a tristeza tomar conta do seu dia. A gente sabe que a acne não define a beleza de ninguém, mas também entendemos que ela é um sinal de que algo não vai bem na sua saúde. Buscar tratamentos e prevenções, então, parece uma boa proposta. Mas, antes disso, é importante descobrir quais são os tipos de espinhas, e hoje trouxemos esse conteúdo para você.

“A acne é uma doença genético-hormonal que ocorre devido a uma inflamação na região das glândulas sebáceas e dos folículos pilossebáceos”, define Caroline Aguiar (@dra.carolineaguiar), que é especializada em dermatologia. Segundo ela, a doença é muito comum na adolescência, atingindo 60% das mulheres e 70% dos homens na puberdade, e aparece antes na adolescência feminina do que na masculina.

A manifestação varia de pessoa para pessoa, mas na maioria das vezes são bolinhas pequenas ou médias de cor vermelha, explica a médica. Existem quatro graus: comedões, que são causados pelo entupimento da saída dos folículos pilosos com sebo; pápulas, que são pequenas lesões sólidas elevadas, arredondadas, endurecidas e avermelhadas; pústulas, que são as pápulas que contém pus, as famosas “espinhas”; nódulos e cistos, que são lesões maiores que as pápulas e pústulas, pois se expandem para camadas mais profundas da pele, podendo ser dolorosos e deixar cicatrizes, de acordo com ela.

Embora a acne seja comum, ela não é normal. Ou seja, muita gente tem, mas ainda assim é uma doença e, portanto, deve receber atenção. “O ideal é sempre procurar um dermatologista para evitar o surgimento de complicações”, indica a dermatologista Mariana Valente (@dra.marianadermato).

Acne hormonal

“Ocorre por alterações e desequilíbrios hormonais no corpo e pode ter diversas causas: uso de medicamentos, desequilíbrio nos hormônios sexuais, alterações nos ovários, entre outras”, explica a médica. Entre elas, aparece a acne da mulher adulta, uma doença inflamatória que atinge mulheres acima de 30 anos. O principal tratamento é reequilibrar a alteração hormonal que causou o problema, o que só é possível através de profissionais da saúde.

Espinha interna ou acne cística

“A acne cística, conhecida como espinha interna, é uma lesão que ocorre pela produção excessiva de sebo e queratina, que ficam presos sob a pele, inflamam e formam o cisto, podendo ser de grau II ou III”, explica Caroline. A primeira fica nas pápulas, as bolinhas avermelhadas, e pústulas, bolinhas com ponta amarelada. A segunda é mais intensa, dolorosa e maior. O tratamento é feito através de antibióticos tópicos e/ou orais.

Acne medicamentosa

Acne medicamentosa é a que aparece em decorrência do uso de algum medicamento, como anticoncepcionais e tratamentos hormonais, suplementação prolongada ou excessiva de vitamina B ou com cortisona.

Acne neonatal

O aparecimento de espinhas e cravos no rosto do bebê é descrito como acne neonatal, que acontece por conta da troca de hormônios entre a mãe e o pequeno durante a gestação. O tratamento é feito conforme as indicações do pediatra, podendo utilizar ou não produtos a depender da intensidade e inflamação.

Acne fulminante

Um tipo raro de acne, a fulminante não entra na classificação dos quatro graus. Os casos que se enquadram nessa classificação contam, além da lesão, com febre, dor nas articulações e mal-estar, sendo mais comum entre homens, especialmente na região dos peitos, costas e rosto.

Tratamentos para acne

“Os tratamentos disponíveis para a acne incluem cremes, géis, sabonetes e antibióticos orais, além da isotretinoína, que é uma medicação controlada e utilizada para casos mais graves, exigindo prescrição médica”, segundo ela. Há tratamentos complementares que podem ser recomendados pelo dermatologista, como punção ou drenagem de pústulas, nódulos e pseudocistos, infiltração de medicações específicas, quando necessário, como corticoides, completa.

“As cicatrizes podem ser amenizadas com peelings, laser e outros procedimentos, como a dermoabrasão, subincisão e preenchimentos cutâneos com gordura ou ácido hialurônico. Para as manchas associadas à acne, podem ser indicados os procedimentos em consultório e cremes em casa.”

Como prevenir a acne?

Alguns cuidados podem minimizar o risco do seu surgimento, segundo Mariana, entre eles: utilizar produtos de skincare não comedogênicos, ter alimentação saudável, praticar atividades físicas, que vão diminuir o stress oxidativo e inflamação da pele, higienizar pincéis de maquiagem, preferir maquiagens oil-free e não comedogênica e evitar medicamentos que possam piorar a acne.