Acne no verão: como prevenir e cuidar da pele nos dias quentes

Ai, que delícia o calor! Os dias ficam quentes e úmidos, e não podemos abrir mão dos cuidados com o corpo. A pele fica com um glow natural e o bronzeado completa o look. No entanto, nem tudo são flores: também é comum ter acne no verão. A exposição a climas tropicais e subtropicais, com maior temperatura e umidade, pode intensificar esse quadro. A radiação UVA do sol em contato com o esqualeno que está em nosso sebo torna ele comedogênico – formando as nada agradáveis espinhas.

“O aumento da acne no verão pode ser explicado pelo aumento da temperatura, que tem efeito na taxa de produção do sebo”, explica a médica dermatologista Natália Venturelli. “De fato, no verão nossa pele fica mais oleosa, por isso podemos ter mais acne”, completa. No entanto, é bom lembrar que essa é uma condição multifatorial, que combina a produção excessiva de sebo, a obstrução dos poros, bactérias e a inflamação. Outras causas como alterações hormonais, predisposição genética, estresse, dieta e uso de muitas medicações também podem afetar esse cenário.

Sua pele pode ficar linda e brilhante, sem a necessidade de iluminador, mas o excesso de sebo pode provocar a chamada acne solar. “A exposição ao sol pode agravar a acne existente, causando inchaço nos poros por onde o sebo é eliminado e uma obstrução que provoca a acne solar – pequenas inflamações muitas vezes confundidas com alergias.”

Como prevenir a acne no verão

Já sabemos que a acne pode piorar nos dias quentes, mas qual a melhor forma de cuidar da pele para evitar isso? A médica temalgumas dicas para ajudar na prevenção. “Lembre-se de que o tratamento eficaz de acne pode exigir tempo e paciência, e é sempre uma boa ideia procurar um dermatologista para obter orientação individualizada”, pontua.

Proteja a sua pele

Invista em um protetor solar adequado para seu tipo de pele e livre de óleos. É importante evitar a exposição excessiva ao sol, especialmente durante as horas mais quentes do dia. Os horários com a maior incidência dos raios ultravioletas costumam ser entre as 10h e às 16h.

Mantenha a pele limpa e hidratada

“Lave o rosto com água fria e um sabonete suave duas vezes ao dia para remover o excesso de óleo e suor”, recomenda a dermatologista. “Em alguns casos, complementar a limpeza com tônicos para garantir a limpeza adequada”, completa.

Evite maquiagem pesada, use produtos leves e prefira os não comedogênicos – que são aqueles que não “entopem” os poros. “A maquiagem não estimula a produção de oleosidade. Mas a questão é: se você tem acne, precisa ter cuidado ao optar pelos tipos de maquiagem que vai usar e ainda mais cuidado para tirar à noite”, explica a médica.

Outra dica de ouro é não deixar a hidratação de lado: use um hidratante para evitar o ressecamento. As peles seca, oleosa e a mista exigem diferentes cuidados, então invista em produtos específicos para o seu tipo.

Alimentação também é importante

Uma dieta equilibrada é a chave para tudo funcionar bem no corpo. “Consuma uma dieta equilibrada, rica em frutas, verduras e proteínas magras para manter a saúde da pele”, recomenda Natália. Evite alimentos com alto índice glicêmico e derivados de leite.

Os cuidados são os mesmos para as peles maduras?

A pele passa por várias mudanças que afetam sua aparência e textura. A médica trouxe cuidados também para quem tem a pele madura. Manter-se hidratado é sempre relevante, bem como beber muita água e usar hidratante. O protetor solar é obrigatório todos os dias para prevenir manchas senis e danos à pele causados pela radiação UV. Escolha produtos como retinol, vitamina C e ácido hialurônico.

Uma rotina de cuidados noturnos também é importante. “A pele precisa descansar para se recuperar durante a noite, por isso é importante remover a maquiagem, lavar o rosto e usar tratamentos adequados antes de dormir. Durante a noite, a pele aumenta sua permeabilidade, melhorando a absorção de produtos”, reforça.

Rotina de cuidados com a pele no verão

Como já citamos, a acne pode ser causada por diversos fatores, até mesmo uso de cosméticos e protetores solares não livre de óleos – ou o excesso de produtos sem a higienização adequada. O verão não é só oleosidade e tristeza para nossos rostos, tomando cuidado dá para ter uma pele de milhões. Para não ter mais dúvidas, a dermatologista preparou uma receitinha básica de skincare:

“Lave o rosto duas vezes ao dia com um sabonete suave específico para o seu tipo de pele. Use um tônico para equilibrar o pH e remover quaisquer resíduos de sabonete ou maquiagem. Aplique um hidratante levinho e não oleoso para evitar a obstrução dos poros. Proteja sua pele do sol ao usar um protetor solar com amplo espectro de proteção todas as manhãs. Limpe suavemente a pele após o suor excessivo, como após uma atividade ao ar livre.”

E para o make? Escolha produtos não comedogênicos, limpe sua pele antes de aplicar, invista em pós com agentes de controle de brilho, evite produtos oleosos e remova antes de dormir.

Ah, é bem relevante lembrar: evite espremer ou coçar cravos, pois isso pode piorar a acne. Vale a ressalva de que é sempre importante consultar um dermatologista para um tratamento personalizado e adequado.